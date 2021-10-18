حسن أبو الروس حديث السوشيال ميديا بسبب ملابسه النسائية! (فيديو)

تصدر الفنان المصري حسن أبو الروس، حديث مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ملابسه في كليبه الأخير.

فلتت مني

وظهر حسن أبو الروس في كليب (فلتت مني)، مع الفنانة المصرية دينا الشربيني، برداء طويل بدون أكمام ملون يُشبه جلابيات النساء.

وهو ما أثار جدلاً واسعاً بين الناشطين الذين انتقدوا تشبهه بالنساء، واتهموه بالسعي وراء تصدر التريند.

فنان ولا فنانة؟

وجاء في التعليقات: (فنان ولا فنانه؟).

وسخر آخر: (ماخلاص يا فنان عرفنا انك حد مميز جدا).

وانتقد آخر مظهره وتصرفاته في مهرجان الجونة، وكتب: (متخيل حد من منظمي المهرجان يروح يقول لحسن أبو الروس كفاية بقى اللي بتعمله ده مش مضحك خالص).

وتابع: (فيقوم حسن أبو الروس شايله على كتفه وجاري بيه وسط الناس وهو بيصوت. أو ضاربه بلحة تحت الحزام وهو بيقهقه على أساس يعني فك كده وخليك روش زيي ماتبقاش قفوش).

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وكتب آخر ساخراً: (رساله حسن ابو الروس لمهرجان الجونه : الستر لا ينقص من جمالك شئ عاش يا فنان).

بينما عقب ناشط: (يا جماعه ما تسيبوا اللي يلبس يلبس واللي يقلع يقلع فين المشكله والناس كلها شكلهم حلو والدنيا بسيطه والله، ماعدا الواد حسن ابو الروس ده).

أيمن بهجت يدافع

ودافع الشاعر والسيناريست المصري أيمن بهجت قمر، عن الفنان حسن أبوالروس.

وكتب أيمن بهجت قمر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: (خفوا على حسن أبو الروس، على فكرة ولد في منتهى الذكاء).

ورداً على بعض التعليقات، كتب أيمن: (ما نقدرش لسه نحكم على الولد، ده في منتهى الذكاء، مصر كلها بتتكلم عنه، وعنده الفرصة بعد كده يقدم نفسه صح بشغله، هو مغلطش في حد).

حسن أبو الروس: التريند بيجري ورايا

كما خرج حسن أبوالروس عن صمته ورد على الانتقادات التي وجهت له.

وقال: (بالعكس.. التريند هو اللي بيجري ورايا).

وأكد أبو الروس في بث مباشر لصحيفة (الوطن) المصرية على (فيسبوك)أنه لا يهتم بالانتقادات السلبية.

واشار إلى أنه يضع تركيزه الأكبر واهتمامه على عمله فقط، ويحترم الآراء طالما بطريقة محترمة ودون إساءة.

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وأوضح أبو الروس أن اهتمامه بالأزياء الغريبة جزء من شخصيته وليس سعيا وراء لفت الأنظار كما يردد البعض.

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