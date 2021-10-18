جماهير نيوكاسل يونايتد تثير أزمة بسبب “مناشف الشاي” .. إساءة للسعودية!

ذكرت تقارير صحفية أنّ منظمة Kick It Out البريطانية المتخصصة في مواجهة العنصرية وكره الأجانب في كرة القدم، تجري محادثات مع نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لثني المشجعين عن ارتداء مناشف الشاي على رؤوسهم في احتفالاتهم بملاك النادي السعوديين الجدد.

📸 هكذا حضرت جماهير #نيوكاسل_يونايتد لحضور مباراة النادي مع #توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي أول مباراة للنادي بعد استحواذ #السعودية عليه. pic.twitter.com/2z2GswNfdS — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) October 17, 2021

وارتدى الآلاف من المشجعين مناشف حلية الصنع في المباراة الأولى لصندوق الاستثمار العام ضد توتنهام في سانت جيمس بارك يوم الأحد، مما خلق مشهدًا أثار استياء المنظمة البريطانية وشخصيات كرة القدم المؤثرة.

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ورش عمل تعليمية في نيوكاسل للجماهير

أمضت المنظمة يوم الإثنين في تجميع تقارير السلوك المناهض للتمييز من مباريات نهاية الأسبوع كما تفعل كل يوم اثنين.

وتنتظر اكتشاف ما إذا كانت هناك أي شكاوى محددة من الحوادث في نيوكاسل قبل الاتصال بالنادي.كما ذكر “ديلي ميل” البريطانيّ

وعلم موقع Sportsmail أنه من المرجح أن تقدم مجموعة المساواة والإدماج ورش عمل تعليمية في نيوكاسل للجماهير؛ لشرح كيف يمكن اعتبار ارتداء “مناشف الشاي”، في محاولة لانتحال شخصية العرب عنصريًا أو مسيئًا أو غير حساس ثقافيًا.

وذكر أن كبار الشخصيات في اتحاد كرة القدم قلقون أيضًا من الموقف، وقد يتورطون إذا لم يتم التعامل مع الأمر من قبل النادي.

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جماهير نيوكاسل يونايتد

وانتهت مبارة نيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبر، بفوز الأخير بعد أن قلب تأخره أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف، إلى فوز ثمين بنتيجة (2-3) ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانتشرت صور لجماهير نيوكاسل يونايتد وهم يرتدون الزي السعودي الرسمي.

وظهر جمهور فريق نيوكاسل بالزي السعودي، حيث ارتدي المواطنون الإنجليز الجلباب السعودي والشماغ واستخدموا أزياء سعودية أثناء التشجيع.

ووافق الدوري الإنجليزي الممتاز على صفقة الاستحواذ على نيوكاسل بقيمة 305 ملايين جنيه استرليني.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي أصولا تقدر بـ 250 مليار جنيه استرليني، ما يجعل نيوكاسل يونايتد، أحد أغنى الأندية في العالم.

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