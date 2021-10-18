ترتيب الدوري الألماني بعد فوز بايرن ميونيخ على ليفركوزن

حقق فريق بايرن ميونيخ الفوز على نظيره ليفركوزن بخمس أهداف ثمينة. مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الألماني للدرجة الممتازة.

أهداف بايرن ميونيخ في شباك ليفركوزن

وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الأول في الدقيقة الثالثة مع صافرة بدء المباراة بتسديدة قوية. عانقت شباك مرمى ليفركوزن، كما وعاد ذات اللاعب لهز شباك المرمى. من جديد في الدقيقة ال30 من خلال هجمة مرتدة سريعة.

وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 34 عن طريق توماس مولر بتسديدة قوية سجلها اللاعب على يسار شباك المرمى، كما و سجل هدفي الرابع والخامس اللاعب سيرج غنابري في الدقيقة ال35 وال37.

هدف ليفركوزن الوحيد

وسجل فريق ليفركوزن الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة ال55 .عن طريق باتريك شيك في هجمة مرتدة سريعة سددها اللاعب على يمين حارس المرمى لتصطدم في العارضة وتدخل داخل الشباك، لتنتهي المباراة بفوز بايرن ميونيخ بخمس أهداف ثمينة مقابل هدف.

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ترتيب الدوري الألماني

ويتصدر فريق بايرن ميونيخ قائمة جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، كما ويليه فريق دورتموند برصيد 18 نقطة في المركز الثاني.

أما في ثالث الترتيب جاء فريق ليفركوزن برصيد 16 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق فرايبورغ بنفس النقاط في المركز الرابع.

Quality and passion. This is FC Bayern München ♦️#MiaSanMia pic.twitter.com/NhULbq1Lij — FC Bayern English (@FCBayernEN) October 17, 2021

كما وجاء في المركز الخامس آتى فريق يونيون برلين برصيد 15 نقطة، كما ويليه فريق فولفسبورغ في المركز السادس برصيد 13 نقطة، أما في المركز السابع آتى فريق كولن برصيد 12 نقطة، كما جاء على الترتيب فريق لايبزيج وهوفنهايم وبوروسيا مونشنغلادباخ برصيد 11 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

هدافو ترتيب الدوري الألماني

ويتربع اللاعب النرويجي ايرلينغ هالاند نجم فريق بوروسيا دورتموند برصيد 9 نقاط، متساويًا بذلك مع الوصيف البولندي روبرت ليفاندوفسكي بنفس الرصيد.

Five first-half goals were the difference here. It's a big W to put us 🔝 of the table 💪 #B04FCB #MiaSanMia pic.twitter.com/5bmicJerQW — FC Bayern English (@FCBayernEN) October 17, 2021

أما في ثالث الترتيب آتى المهاجم باتريك شيك. مع فريق باير ليفركوزن برصيد 7 أهداف، كما ويليه في المركز الرابع المهاجم تايوو أونيي. مع فريق يونيون برلين برصيد 6 أهداف، كما وجاء اللاعب سيرجي غنابري. نجم فريق بايرن ميونيخ برصيد 5 أهداف في المركز الخامس خلال منافسات الموسم الجاري.

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