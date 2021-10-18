مباراة أرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي
مباراة أرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي
Videoرياضة

أرسنال يتعثر أمام كريستال بالاس بالتعادل الإيجابي في البريميرليج (فيديو)

كتب فارس أبو شيحة
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تعادل فريق أرسنال أمام منافسه كريستال بالاس بهدفين لكليهما، في إطار منافسات الجولة الثامنة. من منافسات الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” للدرجة الممتازة.

أهداف أرسنال في شباك كريستال بالاس

وأحرز فريق أرسنال الهدف الأول في شباك كريستال بالاس في الدقيقة ال8 عن طريق اللاعب أوباميانج. بتسديدة قوية سكنت داخل شباك المرمى، وفي الدقيقة الخامسة من الوقت البديل قبل نهاية المباراة سجل اللاعب ألسكندر لاكازيت.

كريستال بالاس والتعادل مع أرسنال

وفي الدقيقة ال50 أحرز اللاعب كريستيان بنتيكي هدف تقليص الفارق والتعديل بتسدية رائعة عانقت شباك المرمى، بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة ال73 عن طريق أودسون إدوارد، لينتهي اللقاء بين كلا الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وقد شهدت المباراة المنافسة والقوة بين كلا الفريقين طيلة دقائق مجريات اللقاء، مع إهدارهما الكثير من الفرص في هز شباك المرمى.

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تشكيلة فريق أرسنال

ولعب المدير الفني الإسباني ميكل أرتيتا المواجهة أمام منافسه كريستال بالاس، حيث كان في حراسة المرمى بيرند لينو.

بينما في دفاع الفريق جاء كلاً من: بن وايت، نونو تافاريس، كيران تيرني، أما في خط الوسط آتى في التشكيلة كلاً من اللاعبين، ألبرت لوكونجا، بوكايو ساكا، إيميل سميث رووي، وفي هجوم الفريق لعب كلاً من: نيكولا بيبي، غابرييل مارتينيلي، فولارين بالوغون.

تشكيلة فريق كريستال بالاس

ودخل المدرب باتريك فييرا في تشكيلة أساسية أمام نظيره فريق أرسنال، حيث كان في حراسة المرمى جاك بوتلاند.

أما في دفاع الفريق لعب في التشكيلة كلاً من: مارك جيهي، يواكيم أندرسن، جويل وارد، بينما في وسط الفريق جاء كلاً من: كونور غالاغير، مايكل أوليز، إيبيريشي إيز، واعتمد المدرب في خط الهجوم على الثلاثي، ويلفريد زاها، أودسون إدوارد، كريستيان بنتيكي.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

وبهذا التعادل يحتل فريق أرسنال في المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة، بينما جاء منافسه فريق كريستال بالاس في المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط، خلال منافسات موسم الدوري الإنجليزي الممتاز.

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