أرسنال يتعثر أمام كريستال بالاس بالتعادل الإيجابي في البريميرليج (فيديو)

تعادل فريق أرسنال أمام منافسه كريستال بالاس بهدفين لكليهما، في إطار منافسات الجولة الثامنة. من منافسات الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” للدرجة الممتازة.

وأحرز فريق أرسنال الهدف الأول في شباك كريستال بالاس في الدقيقة ال8 عن طريق اللاعب أوباميانج. بتسديدة قوية سكنت داخل شباك المرمى، وفي الدقيقة الخامسة من الوقت البديل قبل نهاية المباراة سجل اللاعب ألسكندر لاكازيت.

وفي الدقيقة ال50 أحرز اللاعب كريستيان بنتيكي هدف تقليص الفارق والتعديل بتسدية رائعة عانقت شباك المرمى، بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة ال73 عن طريق أودسون إدوارد، لينتهي اللقاء بين كلا الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وقد شهدت المباراة المنافسة والقوة بين كلا الفريقين طيلة دقائق مجريات اللقاء، مع إهدارهما الكثير من الفرص في هز شباك المرمى.

اقرأ المزيد: مدرب برشلونة كومان يوجه رسالة إلى عشاق البلوغرانا

ولعب المدير الفني الإسباني ميكل أرتيتا المواجهة أمام منافسه كريستال بالاس، حيث كان في حراسة المرمى بيرند لينو.

بينما في دفاع الفريق جاء كلاً من: بن وايت، نونو تافاريس، كيران تيرني، أما في خط الوسط آتى في التشكيلة كلاً من اللاعبين، ألبرت لوكونجا، بوكايو ساكا، إيميل سميث رووي، وفي هجوم الفريق لعب كلاً من: نيكولا بيبي، غابرييل مارتينيلي، فولارين بالوغون.

ودخل المدرب باتريك فييرا في تشكيلة أساسية أمام نظيره فريق أرسنال، حيث كان في حراسة المرمى جاك بوتلاند.

Disappointed to leave without the three points, but proud to be part of this team! Thank you to the fans for all your support @CPFC 🔴🔵🦅 pic.twitter.com/8dbcmwZDMJ

— Odsonne Edouard (@Oedouard22) October 18, 2021