موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في قمة الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستضيف فريق برشلونة نظيره الضيف فالنسيا مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة التاسعة. من الدوري الإسباني على أرض ملعب “الكامب نو”.

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا

وستنطلق المباراة بين برشلونة ومنافسه فالنسيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، العراق، اليمن، البحرين، قطر، سوريا، لبنان، الأردن.

وبتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا عند الساعة التاسعة مساءً، لكن بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة. وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، أما دولة الجزائر والمغرب عند الساعة الثامنة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين كلا المنافسين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية. التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

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وستنقل عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على مجريات اللقاء الناري بين كلا الفريقين على مجريات أحداث مباراة عبر شبكة قنوات “beIN Sports” المعلق الرياضي اليمني حسن العيدروس.

💙❤️ عشاق #برشلونة في كل مكان، طاب يومكم بكل خیر 😘 pic.twitter.com/6QBElhJLh3 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) October 15, 2021

تشكيلة فريق برشلونة

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الهولندي رونالد كومان المباراة أمام منافسه الضيف فالنسيا، حيث سيتواجد في حراسة المرمى تير شتيغن.

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، رونالد آراوخو، سيرجينو ديست، بينما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: بيدري، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج.

أما في هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، ممفيس ديباي، أنسو فاتي، لوك دي يونغ.

تشكيلة فريق فالنسيا

وسيلعب المدير الفني لفريق فالنسيا خوسيه بوردالاس، في تشكيلة أساسية أمام منافسه المستضيف برشلونة، حيث سيكون في حراسة المرمى ياسبر سيلسن.

بينما في دفاع الفريق، سيكون في التشكيلة كلاً من: خوسيه لويز جايا، عمر ألديريتي، هوغو غيامون، أما في وسط الفريق سيلعب كلاً من: لي كانغ إن، دانييل فاس، كارلوس سولير.

وفي هجوم الفريق سيأتي في التشكيلة الثلاثي، ماكسيميليانو غوميث، روبين سوبرينو، تييري كوريا.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويحتل فريق فالنسيا في المركز الثامن في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة، متساويًا بذلك مع منافسه برشلونة بنفس النقاط خلال منافسات الموسم الحالي.

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