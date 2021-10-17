ماذا بين دينا الشربيني وحسن أبو الروس؟! .. حبّ أم غير ذلك! (فيديو)

أثارت الفنانة المصرية دينا الشربيني، جدلاً واسعاً بتصرفاتها مع مواطنها الفنان حسن أبو الروس خلال الايام الماضية.

وظهر الثنائي بفيديو من مهرجان الجونة السينمائي، وهما يضحكان ويمزحان معاً أمام الكاميرات.

وظهرت دينا الشربيني ترقص مع حسن أبو الروس، وهنا شيحة، والفنانة السورية صبا مبارك.

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و ذلك على أنغام أغنية (فلتت مني)، لحسن أبو الروس، والتي شاركته كموديل في كليبها.

“فلتت مني”

وظهرت دينا الشربيني بإطلالة جريئة في كليب الأغنية مما أثار الجدل، واصفين كلمات الأغنية بأنها تنطبق عليها و(فلتت منها).

وجاء في التعليقات: (هي زوجته ما بتغيرش عليه عادي يعني بيرقص مع دينا).

كما قارن آخر أبو الروس بعمرو دياب: (من الهضبة الى مستنقع المبهدلة).

بينما وافقه آخر الرأي معقباً: (عمرو دياب عبرها إزاي دي هموت وافهم ).

هل انفصل حسن أبو الروس عن زوجته؟

و ذكرت أنباء أن تلك الفيديوهات، تسببت بمشكلة لحسن أبو الروس مع زوجته مصممة الجرافيك غادة والي.

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فقد قام كل حسن وغادة بإلغاء متابعتهما لبعض عبر تطبيق انستجرام.

وهو ما أثارحالة من الجدل حول انفصال أبو الروس عن زوجته بعد 4 أشهر فقط من حفل زفافهما.

كما كان أبو الروس قد احتفل بزواجه من من غادة في شهر يونيو الماضي، والتقط مع عروسه صور الزفاف بحديقة (زيد بارك).

دينا الشربيني بملابس جريئة

وقبل أيام، أثارت دينا الشربيني الجدل بفيديو مع حسن ابو الروس، في مقطع فيديو نشره الأخير على حسابه في انستغرام .

وظهرت دينا الشربيني وهي ترتدي ملابس جريئة للغاية، وتغني وتتمايل مع “أبوالروس” في الفيديو الذي أشار إلى انهما يتواجدان في الجونة .

(آخر دور)

وعلى الصعيد الفني، تواصل الفنانة دينا الشربيني تصوير مشاهدها في مسلسل “آخر دور”، بمنطقة الهرم.

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وجمعت المشاهد بينها وبين عدد كبير من الفنانين المشاركون منهم أحمد خالد صالح ومريم الخشت ومحمد التاجي وميمى جمال، وآخرون.

وتدور أحداث مسلسل “آخر دور”، في إطار اجتماعي، ومن المقرر أن يعرض المسلسل على أحد المنصات الإلكترونية.

كما أنّ المسلسل مكون من 12 حلقة، ومن تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي.

كما انتهت دينا من تصوير فيلم “حامل اللقب” بالكامل، ومن المقرر الاستقرار على موعد عرض الفيلم فور الانتهاء من مراحل المونتاج والمكساج بالكامل.

ويشارك البطولة كل من هشام ماجد، محمد سلام، أحمد فتحي، ودنيا ماهر، وآخرين.

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