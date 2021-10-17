قصة الحب بين الفارس نايل نصار وابنة الملياردير الشهير بيل غيتس تنتهي بالزواج (صور)

تزوج الفارس المصري نايل نصار 30 عامًا، ابنة مؤسس شركة ” مايكروسوفت” الملياردير الأمريكي بيل غيتس، بعد قصة حب استمرت لسنوات طويلة، لتنتهي بإقامة حفل زفاف يوم السبت الماضي أقيم في منزل الأخير .في مدينة يستتشستر في ولاية نيويورك داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

نايل نصار وحفل زفافه

وكشفت صحيفة ” ديلي ميل البريطانية”، بأن تكلفة الاستعدادات لحفل زفاف الفارس. نايل نصار وزوجته جينيفر غيتس ابنة الملياردير الأمريكي المشهور ومؤسس شركة مايكروسوفت العالمية بيل غيتس، قد وصلت نحو 2 مليون دولار أمريكي.

وبينت الصحيفة، أن حفل الزفاف شهد تجمع والدي العروس المنفصلين. عن بعضها البعض بعد زواج دام 27 عامًا، على مأدبة للعشاء داخل مزرعة والد العروس غيتس التي تصل مساحتها 142 فدان، كما ويبلغ سعرها 16 مليون دولار أمريكي.

في حفل أسطوري.. زفاف جينيفر ابنة بيل غيتس على الفارس المصري نايل نصار بمزرعة خيول خاصة بالعروس في #نيويورك بحضور 300 شخص، من بينهم مشاهير وسياسيون، وأول ظهور لبيل وميلندا معاً منذ انفصالهما رسمياً، وأحيا الحفل البالغ تكلفته نحو مليوني دولار، فرقة كولدبلاي، ومغني الراب هاري هدسون. pic.twitter.com/zXiziOWDP4 — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@election2020P) October 17, 2021

وأردفت، ” فقد شوهد في حفل الزفاف ارتداء بيل غيتس البالغ من العمر 65 عامًا بدلة سوداء، في حفل ابنته الكبرى جينيفر، بينما ارتدت زوجته السابقة ميليندا البالغة من العمر 57 عامًا بفستان ملون في المنزل الذي أقيم فيه حفل الزفاف”.

نايل نصار والعروس جينيفر

وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من الصور وهما يلتقطان عدد من الصور داخل مزرعة. والد العروس بيل غيتس وهما يرتديان لباس الزفاف في أجواء رومانسية بين أشجار الطبيعة.

وقد بدأت قصة الحب بين نايل نصار ذو الأصول المصرية مع ابنة الملياردير الأمريكي بيل غيتس في عام 2013، بعد فوزه في المركز الأول بطولة “ويلينغتون” للفروسية، حيث يشترك الفارس نصار مع زوجته جينيفر في هوايات عديدة من أهمها رياضة الخيول والفروسية.

الاستعدادات النهائية قبيل بدء حفل زفاف جينيفر كاثرين ابنة الملياردير الأميركي #بيل_غيتس والفارس المصري #نائل_نصار ، وتحدثت تقارير أميركية عن أن تكلفة الحفل قد تزيد عن مليوني دولار pic.twitter.com/xIHIsWkpEL — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) October 16, 2021

وفي العام الماضي، قد تقدم الفارس نصار بطلب للزواج من زوجته جينيفر غيتس بعد علاقة حب وصداقة بينهما، وتقديمه خاتم من الألماس، لكن تأجل إقامة زفافها بسبب انفصال الملياردير بيل غيتس وزوجته ميليندا بعد زواج استمر لنحو 27 عامًا، حيث وصفته جينيفر بالفترة الزمنية الصعبة التي عاشتها الأسرة.

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الثروة المالية

وفي تقرير نشره موقع “بي بي سي” لندن نقلاً عن عدد من الصحف الأمريكية في وقت سابق، فإن قيمة ثروة المصري نايل نصار تبلغ نحو 75 مليون دولار، وهي نتاج عن شراكته في مؤسسة “CWD” المتخصصة في مجال الفروسية، ويمتلك العديد من اسطبلات تضم أعرق سلالات الخيول في العالم.

زفاف أسطوري للمصري #نايل_نصار على ابنة #بيل_غيتس نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تفاصيل حول حفل زفاف الفارس المصري نايل نصار على (جينيفر) الابنة الكبرى للملياردير الأمريكي بيل غيتس، الذي أقيم في مزرعة خيول خاصة بمنزل العروس في الولايات المتحدة. وبلغت تكلفته نحو 2 مليون دولار. pic.twitter.com/g1HfpOQRBn — إرم نيوز (@EremNews) October 17, 2021

يشار إلى أن الفارس نصار قد توج بالميدالية الذهبية. في مسابقة الجائزة الكبرى للفروسية في دولة سويسرا وانتزاع الذهبية من أفضل فرسان الخيل في العالم في شهر يونيو/حزيران الماضي.

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