نايل نصار يقيم حفل زفافه على ابنة ملياردير ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس
نايل نصار يقيم حفل زفافه على ابنة ملياردير ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس
Imageرياضة

قصة الحب بين الفارس نايل نصار وابنة الملياردير الشهير بيل غيتس تنتهي بالزواج (صور)

كتب فارس أبو شيحة
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تزوج الفارس المصري نايل نصار 30 عامًا، ابنة مؤسس شركة ” مايكروسوفت” الملياردير الأمريكي بيل غيتس، بعد قصة حب استمرت لسنوات طويلة، لتنتهي بإقامة حفل زفاف يوم السبت الماضي أقيم في منزل الأخير .في مدينة يستتشستر في ولاية نيويورك داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

نايل نصار وحفل زفافه

وكشفت صحيفة ” ديلي ميل البريطانية”، بأن تكلفة الاستعدادات لحفل زفاف الفارس. نايل نصار وزوجته جينيفر غيتس ابنة الملياردير الأمريكي المشهور ومؤسس شركة مايكروسوفت العالمية بيل غيتس، قد وصلت نحو 2 مليون دولار أمريكي.

وبينت الصحيفة، أن حفل الزفاف شهد تجمع والدي العروس المنفصلين. عن بعضها البعض بعد زواج دام 27 عامًا، على مأدبة للعشاء داخل مزرعة والد العروس غيتس التي تصل مساحتها 142 فدان، كما ويبلغ سعرها 16 مليون دولار أمريكي.

وأردفت، ” فقد شوهد في حفل الزفاف ارتداء بيل غيتس البالغ من العمر 65 عامًا بدلة سوداء، في حفل ابنته الكبرى جينيفر، بينما ارتدت زوجته السابقة ميليندا البالغة من العمر 57 عامًا بفستان ملون في المنزل الذي أقيم فيه حفل الزفاف”.

نايل نصار والعروس جينيفر

وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من الصور وهما يلتقطان عدد من الصور داخل مزرعة. والد العروس بيل غيتس وهما يرتديان لباس الزفاف في أجواء رومانسية بين أشجار الطبيعة.

وقد بدأت قصة الحب بين نايل نصار ذو الأصول المصرية مع ابنة الملياردير الأمريكي بيل غيتس في عام 2013، بعد فوزه في المركز الأول بطولة “ويلينغتون” للفروسية، حيث يشترك الفارس نصار مع زوجته جينيفر في هوايات عديدة من أهمها رياضة الخيول والفروسية.

وفي العام الماضي، قد تقدم الفارس نصار بطلب للزواج من زوجته جينيفر غيتس بعد علاقة حب وصداقة بينهما، وتقديمه خاتم من الألماس، لكن تأجل إقامة زفافها بسبب انفصال الملياردير بيل غيتس وزوجته ميليندا بعد زواج استمر لنحو 27 عامًا، حيث وصفته جينيفر بالفترة الزمنية الصعبة التي عاشتها الأسرة.

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الثروة المالية

وفي تقرير نشره موقع “بي بي سي” لندن نقلاً عن عدد من الصحف الأمريكية في وقت سابق، فإن قيمة ثروة المصري نايل نصار تبلغ نحو 75 مليون دولار، وهي نتاج عن شراكته في مؤسسة “CWD” المتخصصة في مجال الفروسية، ويمتلك العديد من اسطبلات تضم أعرق سلالات الخيول في العالم.

يشار إلى أن الفارس نصار قد توج بالميدالية الذهبية. في مسابقة الجائزة الكبرى للفروسية في دولة سويسرا وانتزاع الذهبية من أفضل فرسان الخيل في العالم في شهر يونيو/حزيران الماضي.

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