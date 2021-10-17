ولاية عبري
ولاية عبري
الهدهد

زلزال يضرب ولاية عبري في سلطنة عمان

كتب محمد أبو يوسف
0

أصدر مركز رصد الزلازل في جامعة السلطان قابوس، بيانا عاجلا أفاد فيه بوقوع زلزال بقوة 2.3 في ولاية عبري بمحافظة الظاهرة بعمق 0.3 كم.

مركز رصد الزلازل أوضح في بيانه بأن الزلزال وقع في الساعة 19:52 بالتوقيت المحلي، ويبعد موقعه 110 كم عن ولاية نزوى.

وتنقسم الزلازل وفق متخصصون إلى عدّة درجات صنّفها العلماء الجيولوجيون بناءً على تأثيراتها.

حيث لا توجد تأثيرات للتي أقل من 3.5 درجة، وإنما تلتقطها أجهزة القياس، ويمكن الإحساس بها أحيانًا.

ردود أفعال حول زلزال ولاية عبري

وعلق نشطاء عمانيون على خبر الزلزال الذي ضرب ولاية عبري، وكتب أحدهم:”مره اعصار ومره زلزال باقي تقوم القيامة بس.”

بينما دون العماني حميد الخميسي:”سبحان الله في تاريخ 12/9/2021 ضرب زلزال نفس المنطقه الموضحة في التقرير وفي نفس الوقت تقريبا.”

وقال سعيد المنذري:”ما عندنا خبر عن زلزال ولا حسينا بشيء لله الحمد.”

زلزال في الوسطى بأغسطس الماضي

ويشار إلى أنه في أغسطس الماضي قال مركز رصد الزلازل التابع لجامعة السلطان قابوس، إن زلزالين وقعا في منطقتين بالسلطنة. مشيراً إلى أن أحدهما كان بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر، والآخر بقوة 3.4.

ووقع الزلزال الأول، بحسب المركز، في محافظة الوسطى، عند الساعة 2:28 مساءً بتوقيت السلطنة، وكان بقوة 3.3 درجات. وعلى بعد 174 كيلومتراً من ولاية هيما.

اقرأ أيضاً: الإمارات ستسلم إسرائيل القاعدة الجوية في ميون بحلول 2022.. ناشط عماني يحذر من القادم

أما الزلزال الثاني فكان بقوة 3.4 درجات، ووقع في الساعة 3:28 دقيقة مساءً بتوقيت السلطنة، وكان في منطقة “قرن علم”. وفق ما نقلته صحيفة “الصحوة” المحلية عن المركز.

الزلازل في سلطنة عمان

وتتعرض ولايات السلطنة لعديد من الزلازل والهزات الأرضية بين الحين والآخر، لكن لم تخلف أي أضرار مادية وبشرية.

وغالباً لا تسجل هذه الأنشطة للزلازل أي خسائر، خاصةً أنه غالباً ما يكون مركزها بعيداً عن الأراضي العُمانية.

وتكثر نشاطاتها في إيران التي يكون البحر عاملاً مهماً فيها لتقليل تأثير الهزات فيها على السلطنة وبلدان الخليج العربي.

«تابع آخر الأخبار عبر: Google news»

«وشاهد كل جديد عبر قناتنا في  YOUTUBE»

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

رسالة نصية من عهد البوسعيدية تلقى رواجا بين العمانيين في يوم المرأة العمانية

الهدهد

استياء شعبي في سلطنة عمان من “رداءة” البنزين ولغز يحير العمانيين:”…

الهدهد

يُظهر إعصار شاهين .. ما صحّة فيديو تمّ تصويره من برج خليفة في دبي!

الهدهد

ما حقيقة ظهور مخلوق غريب على سواحل عمان قذفه إعصار شاهين!

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More