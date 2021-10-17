زلزال يضرب ولاية عبري في سلطنة عمان

أصدر مركز رصد الزلازل في جامعة السلطان قابوس، بيانا عاجلا أفاد فيه بوقوع زلزال بقوة 2.3 في ولاية عبري بمحافظة الظاهرة بعمق 0.3 كم.

زلزال بقوة 2.3 في محافظة الظاهره الساعة 7:52 م بالتوقيت المحلي pic.twitter.com/WQqjcyxOW7 — مركز رصد الزلازل (@emcsquoman) October 17, 2021

مركز رصد الزلازل أوضح في بيانه بأن الزلزال وقع في الساعة 19:52 بالتوقيت المحلي، ويبعد موقعه 110 كم عن ولاية نزوى.

رصد زلزال في ولاية عبري pic.twitter.com/qdDcRtiRWz — أخبار عمان (@omaniyanews) October 17, 2021

وتنقسم الزلازل وفق متخصصون إلى عدّة درجات صنّفها العلماء الجيولوجيون بناءً على تأثيراتها.

حيث لا توجد تأثيرات للتي أقل من 3.5 درجة، وإنما تلتقطها أجهزة القياس، ويمكن الإحساس بها أحيانًا.

ردود أفعال حول زلزال ولاية عبري

وعلق نشطاء عمانيون على خبر الزلزال الذي ضرب ولاية عبري، وكتب أحدهم:”مره اعصار ومره زلزال باقي تقوم القيامة بس.”

مره اعصار ومره زلزال باقي تقوم القيامة بس — Mezowahaibi 🎗 (@mezo96al) October 17, 2021

بينما دون العماني حميد الخميسي:”سبحان الله في تاريخ 12/9/2021 ضرب زلزال نفس المنطقه الموضحة في التقرير وفي نفس الوقت تقريبا.”

سبحان الله في تاريخ 12/9/2021 ضرب زلزال نفس المنطقه الموضحه في التقرير وفي نفس الوقت تقريبا — حميد الخميسي (@h_777u) October 17, 2021

وقال سعيد المنذري:”ما عندنا خبر عن زلزال ولا حسينا بشيء لله الحمد.”

ما عندنا خبر عن زلزال ولا حسينا بشيخ لله الحمد — سعيد المنذري (@sai95664) October 17, 2021

زلزال في الوسطى بأغسطس الماضي

ويشار إلى أنه في أغسطس الماضي قال مركز رصد الزلازل التابع لجامعة السلطان قابوس، إن زلزالين وقعا في منطقتين بالسلطنة. مشيراً إلى أن أحدهما كان بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر، والآخر بقوة 3.4.

زلزال بقوة ٣٫٣ في محافظة الوسطى الساعة ٢:٢٨ م بالتوقيت المحلي pic.twitter.com/IAgwad42uQ — مركز رصد الزلازل (@emcsquoman) August 1, 2021

ووقع الزلزال الأول، بحسب المركز، في محافظة الوسطى، عند الساعة 2:28 مساءً بتوقيت السلطنة، وكان بقوة 3.3 درجات. وعلى بعد 174 كيلومتراً من ولاية هيما.

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أما الزلزال الثاني فكان بقوة 3.4 درجات، ووقع في الساعة 3:28 دقيقة مساءً بتوقيت السلطنة، وكان في منطقة “قرن علم”. وفق ما نقلته صحيفة “الصحوة” المحلية عن المركز.

الزلازل في سلطنة عمان

وتتعرض ولايات السلطنة لعديد من الزلازل والهزات الأرضية بين الحين والآخر، لكن لم تخلف أي أضرار مادية وبشرية.

وغالباً لا تسجل هذه الأنشطة للزلازل أي خسائر، خاصةً أنه غالباً ما يكون مركزها بعيداً عن الأراضي العُمانية.

وتكثر نشاطاتها في إيران التي يكون البحر عاملاً مهماً فيها لتقليل تأثير الهزات فيها على السلطنة وبلدان الخليج العربي.

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