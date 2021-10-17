رانيا يوسف بدون حيلة “البطانة” .. هكذا خطفت الأنظار بإطلالاتها في الجونة

استطاعت الفنانة المصرية رانيا يوسف، خطف الأنظار إليها بإطلالاتها الأربعة في مهرجان الجونة السينمائي، دون أن تلجأ إلى حيلة (البطانة) مرة أخرى.

واختارت الفنانة المصرية فستاناً كحلياً في اليوم الأول من المهرجان، تميز بأنه أوف شولدر من جهة واحدة.

وتميز فستان رانيا يوسف بفتحة جانبية تكشف أحد ساقيها بجرأة.

كما تزين الفستان من الجانب بتطريز لامع وقماش شفاف كشف عن جزء من جسد رانيا يوسف.

واستكملت الفنانة إطلالتها بكلاتش وحذاء عاليا من نفس اللون. واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل من الخلف مع القليل من المجوهرات.

وهو من توقيع مصمم الأزياء السوري أيمن لحموني.

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رانيا يوسف وفستان جريء

أما في ثاني أيام المهرجان، ارتدت رانيا فستانا قصيرا بدون أكمام.

كما تميز فستان الفنانة المصرية بوجود بكرانيش ومزيج من اللونين الأبيض والأسود.

واعتمدت رانيا يوسف مكياجا قويا، وارتدت إكسسوارات وكلاتش باللون الذهبي، وتركت شعرها منسدلا على طريقة الويفي.

بينما تسببت إطلالة رانيا هذه بهجوم جديد من الجمهور عليها، وهي من ماركة Elisabetta Franchi.

اليوم الثالث

واختارت الفنانة المصرية فستاناً مورداً في اليوم الثالث من المهرجان، وتميز بأنه أوف شولدر، ما كشف الجزء العلوي من جسدها.

وتميز الفستان بوجود كرانيش من أسفل، وحزام من نفس القماش عند منطقة الخصر.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت رانيا يوسف مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

ونسقت الفنانة المصرية مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي.

والفستان من توقيع دار الأزياء العالمية دولتشي أند غابانا.

الأسود يسيطر

وسيطر اللون الأسود على إطلالات النجمات في اليوم الرابع من المهرجان، ومنهن رانيا. وتميز فستان رانيا بدون أكمام، بأنه منفوش من أسفل.

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كما نسقت الفنانة مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود وحذاء باللون الفضي.

واعتمدت رانيا مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان مرة أخرى. وهو من متجر Zein Couture العالمي.

يشار إلى أن 16 فيلما روائيا طويلا و23 فيلما قصيرا و10 أفلام وثائقية، يتنافسون على جوائز الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي.

كما ويعرض خارج المسابقة 20 فيلما مهماً بتوقيع كبار صناع السينما العالمية.

وعلى مدار الأيام الأربعة لمهرجان الجونة، شهدنا اطلالات جريئة للغاية من فنانات ومشهورات، تصدّرن بسببها الترند بمواقع التواصل الاجتماعي.

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