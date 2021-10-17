جورجينا رودريغيز تخطف الأنظار بأزياء جريئة على غلاف مجلة هندية!

أذهلت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز صديقة نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو، متابعيها بإطلالاتها الجريئة الأحدث.

ونشرت جورجينا رودريغيز، لقطات من جلسة تصوير خضعت لها لصالح مجلة L’Officiel الهندية.

وظهرت فتاة الغلاف جورجينا، بمجموعة أزياء جريئة، منها فستان أزرق منفوش، وتنورة سوداء غجرية.

أما صورة الغلاف الرئيسية لجورجينا، كانت بفستان أحمر أوف شولدر، قصير.

(اللياقة مثل الدين)

وقالت جورجينا في لقاءها مع المجلة: (إن الحياة الصحية واللياقة البدنية والعناية بجسمك أمر مهم للغاية).

وتابعت: (إنه مثل الدين بالنسبة لي، هذا هو السبيل للبقاء هادئًا والحفاظ على صحة ذهني).

حب من أول نظرة

وحول تأقلمها مع الشهرة، قالت صديقة كريستيانو: (في البداية ، كان الأمر صعبًا بالطبع).

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وأوضحت: (لكنني أركز دائمًا على الأشياء الإيجابية في الحياة وأنا أقدر حقًا الحب الذي يظهره لي الناس كل يوم).

وعن صديقها النجم البرتغالي، أجابت جورجينا: (قابلت كريستيانو في العمل وكان حباً حقاً من النظرة الأولى).

والدة كريستيانو رونالدو وجورجينا

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة إسبانية، بأن والدة رونالدو “دولوريس أفيرو” تمانع فكرة زواج صاروخ ماديرا من جورجينا.

و ذ لك بسبب اعتقادها بأن الأخيرة ترغب في الزواج من أجل تحقيق الدوافع الاقتصادية.

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وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية، أن كريستيانو رونالدو 36 عامًا مهاجم فريق مانشستر يونايتد سعيد جدًا بعلاقته مع عشيقته الإسبانية.

مشيرة إلى أن ذو الأصول الأرجنتينية جورجينا رودريغير، تشارك كريستيانو حياته العائلية في مدينة مانشستر البريطانية برفقة أولاده كريستيانو جونيور وإيفا وماتيو وألانا.

وأردفت: (جورجينا تنتظر عرض الزواج من رونالدو، لكن عائلته ما تزال حجر العثرة الرئيسي في إقامة الزفاف المحتمل بينهما).

وزادت الصحيفة: (كما أن والدة رونالدو أفيرو تعتقد بأنه لا ينبغي للطريفين أن يتزوجا لأن دافع جورجينا من ذلك هو الاستفادة من أموال نجلها).

وجاء في نص ما كشفته الصحيفة: (على ما يبدو أن أبناء والدة رونالدو أفيرو الآخرين يتمسكون برأي والدتهم بنفس الأمر).

وتابعت: (وهذا يعني أن معارضة زواج رونالدو وجورجينا داخل عائلته كبيرة، فهل يستجيب إلى رأي عائلته ووالدته من أجل الزواج من صديقته الإسبانية).

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