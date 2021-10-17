الغارديان: “الصقور” مستعدون للانقضاض إذا ما تباطأت إيران في المحادثات النووية

قالت صحيفة الغارديان البريطانية، إنّ التحذيرات المنسقة الأسبوع الماضي من الولايات المتحدة وإسرائيل والاتحاد الأوروبي بأن “الوقت ضيق” لإحياء اتفاق يحد من أنشطة إيران النووية، تثير سؤالاً مزعجًا: ما الذي ستفعله الحكومات المعارضة إذا استمر نظام طهران المتشدد، كما يبدو مرجحًا، في التباطؤ مع تكديس الأموال لبناء سلاح نووي؟.

بحسب الكاتب سايمون تيسدال مساعد رئيس تحرير الغارديان البريطانية، فإنّ قادة اسرائيل، كالعادة، لا يفرطون في الكلام. كل يوم يمر وكل تأخير في المفاوضات يجعل إيران أقرب إلى قنبلة نووية.

أنشطة إيران النووية

ويشير الكاتب الى تصريح لوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد: “إذا كان نظام إرهابي سيحصل على سلاح نووي، يجب أن نتحرك. يجب أن نوضح أن العالم المتحضر لن يسمح بذلك”.

كان أنطوني بلينكين، وزير الخارجية الأمريكي، أكثر حذراً. وقال “نحن مستعدون للانتقال إلى خيارات أخرى إذا لم تغير إيران مسارها … [لكن] ما زلنا نعتقد أن الدبلوماسية هي الطريقة الأكثر فعالية”.

بينما توقعت أنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية التي زارت القدس قبل أيام، أن المفاوضات المتوقفة تقترب من لحظة “حاسمة”.

آخر ما يريده الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو يحاول فك الارتباط عن الشرق الأوسط والتركيز على الصين، هو العمل العسكري الإسرائيلي ضد إيران الذي يشعل النار في المنطقة.

ومع ذلك، فإن نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي القلق، لا يستبعد ذلك. وقال “العالم ينتظر والإيرانيون يتأخرون وأجهزة الطرد المركزي تدور”.

الخوف حقيقي. يعتقد معظم اليهود الإسرائيليين – 51٪ – أنه كان على إسرائيل مهاجمة إيران قبل سنوات خلال “المراحل الأولى” من تطويرها النووي، بدلاً من انتظار تسوية تفاوضية، بحسب استطلاع جديد أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي.

وصرح قائد الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي الشهر الماضي بأن خطط العمل العسكري ضد إيران “تم تسريعها بشكل كبير”.

الأخطار واضحة

يضيف الكاتب: يقول الأخطار واضحة. والأقل من ذلك هو كيف سيكون رد فعل إبراهيم رئيسي ، رئيس إيران المحافظ ، على الضغط الغربي.

منذ فوزه في الانتخابات في يونيو / حزيران، رفض رئيسي الانضمام مرة أخرى إلى محادثات فيينا بشأن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة – الاتفاق النووي لعام 2015 الذي دمره دونالد ترامب بشكل تعسفي – حد من عمليات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة ، وعزز الأنشطة المتعلقة بالطاقة النووية.

ويقول حلفاؤه المتشددون الذين يسيطرون على جميع مراكز القوة الإيرانية إن المحادثات ستستأنف “قريبا” لكنهم لم يحددوا موعدا لها. للأسف ، تم استبدال المفاوض النووي الرئيسي عباس عراقجي بمنافس متشكك ، علي باقري كاني.وفق الكاتب تيسدال

قال المحلل صائب صادقي: “كان باقري عضوًا بارزًا في فريق التفاوض الإيراني في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد … إنه معارض قوي لخطة العمل الشاملة المشتركة ، ويعتقد أنها تنتهك الحقوق الوطنية لإيران وتقوض استقلال البلاد”.

يضيف: الحكومات الغربية التي تدفع باتجاه العمل كالمعتاد في فيينا تواجه عقبة أكثر جوهرية.

تخفيف العقوبات عن إيران لإحياء الاتفاق النووي

بالنسبة إلى رئيسي ووزير خارجيته، حسين أمير عبد اللهيان، فإن الحصول على تخفيف للعقوبات من خلال إحياء الاتفاق النووي ليس على رأس أولوياتهما. ويعتقدون أنه إذا لزم الأمر ، يمكن لإيران أن تعيش بدونها.

كتب صادقي: “ركزت إدارة رئيسي على استراتيجية تعطي الأولوية لـ” تحييد تأثير العقوبات “من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجيران ودول مثل روسيا والصين”.

وتعتقد أن الولايات المتحدة، المصممة على احتواء إيران، ستجد دائمًا أسبابًا للإبقاء على العقوبات، حتى لو تم تلبية جميع مطالبها.

ويتوقع مراقبون أن يمضي رئيسي قدما في شراكة استراتيجية مع بكين ، المتعطشة للنفط والغاز الإيراني. كما تتصور ما يسمى بسياسة “انظر إلى الشرق” علاقات موسعة مع دول مثل باكستان ، التي تنبذها الولايات المتحدة ، ومع دول في وسط وشرق آسيا.

ولهذه الغاية، تم تعيين مهدي سفاري ، السفير السابق لدى الصين وروسيا ، في منصب رفيع لنائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية.

شركاء جدد

إيران بحاجة ماسة إلى شركاء تجاريين جدد. لكنها تستفيد بشكل كبير من الارتفاع الصاروخي لأسعار النفط العالمية ، في حين أن اقتصادها المنعزل والمصاب بكوفيد يظهر علامات على الانتعاش. الدول الإقليمية مثل لبنان ، التي تعاني من نقص مدمر في الطاقة ، تزداد اعتماداً عليها ، وليس أقل.

يشير هذا إلى مسار ثانٍ في استراتيجية رئيسي: محاولة حازمة لإصلاح أو تعزيز العلاقات في جميع أنحاء العالم العربي.

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قام أمير عبد اللهيان مؤخراً بزيارة مصر وسوريا ولبنان والتقى بقادة الإمارات العربية المتحدة. بعد شهور من المحادثات السرية مع المملكة العربية السعودية ، التي استضافها العراق ، قد يتم استئناف العلاقات الدبلوماسية المحدودة قريبًا.

إذا حدث ذلك ، فسيكون خطوة كبيرة نحو إعادة تأهيل إيران.

قد ينهار التحالف الإقليمي المناهض لإيران والمدعوم من الولايات المتحدة وإسرائيل بينما تحذو دول الخليج الأخرى حذوها.

بالنظر إلى أن اهتمام واشنطن يتراجع ، وبغض النظر عن “اتفاقيات التطبيع” ، فقد ينتهي الأمر بإسرائيل إلى الشعور بمزيد من الضعف أكثر من أي وقت مضى – ويمكن تفعيلها بسهولة أكبر.

“التحول في إيران”

بدلاً من ذلك ، يقترح مركز الإمارات للسياسات في أبو ظبي أن التحول في إيران لم يتم التفكير فيه بالكامل. بينما تشترك الرياض وطهران في مصلحة الممرات البحرية الآمنة وتخفيف حدة الصراع اليمني ، فإن إصرار رئيسي على استمرار الدعم على مستوى المنطقة لـ “حركات المقاومة” (الميليشيات الشيعية والقوات العميلة في العراق وأماكن أخرى) يمثل عقبة كبيرة أمام أي تقارب.

ثالثًا، من غير المحتمل أن يتخلى رئيسي عن عملية فيينا من جانب واحد، الأمر الذي من شأنه أن يصب في مصلحة أعدائه.

بدلاً من ذلك، عندما يعود المفاوضون الإيرانيون في نهاية المطاف، فإنهم سيضعون شروطاً أكثر صرامة، مثل الفوائد الاقتصادية على المدى القريب والقابلة للقياس، مقابل الامتثال.

وسيصرون على فصل الملف النووي عن قضايا مثل الصواريخ الباليستية والأمن الإقليمي.

قدرات إيران النووية تتوسع بلا هوادة

في غضون ذلك ، ومع استمرار المحادثات، ستتوسع قدرات إيران النووية بلا هوادة.

في مرحلة ما قد يدعو القادة الغربيون المحبطون إلى التوقف والتحول إلى ما يسمونه “الخطة ب”.

يبدو أن لا أحد يعرف ما يستتبع ذلك – ولكن ربما تكون هذه أخبارًا سيئة.

بالنظر إلى عداوة إسرائيل العميقة (والمتبادلة بالكامل) ، والازدواجية الأمريكية السابقة ، والعجز والتردد الأوروبي ، فإن نهج رئيسي له منطق كئيب معين.

لكنها تتجاهل محنة المواطنين الإيرانيين الذين يعانون من الفقر بسبب العقوبات. إنها تتجاهل مخاوف الانتشار النووي. إنه يهدد بحدوث شقاق دائم مع الديمقراطيات الغربية.

يختم الكاتب بقولا: الأسوأ من ذلك، أنه يفتح الباب أمام الصقور من جميع الأطراف الذين يروجون بتهور للحلول العسكرية بينما، في الواقع ، لا توجد مثل هذه “الحلول”. حرب مع إيران؟ فقط لأن ذلك لم يحدث بعد لا يعني أنه لن يحدث.