إنجي كيوان تشعل “الجونة” .. غطّت نصف رأسها وكشفت ساقيها!

أشعلت الإعلامية والموديل المصرية إنجي كيوان جدلاً كبيراً، بإطلالة مثيرة للجدل في اليوم الرابع لمهرجان الجونة السينمائي .

وأطلّت إنجي كيوان فستان ذهبي اللون قصير كشف ساقيها بطريقة جريئة، بينما غطّت نصف رأسها بما يشبه الحجاب، فيما كشف الفستان ظهرها.

إنجي كيوان .. هجوم وسخرية

وأثار هذا الظّهور للموديل المصرية، جدلاً بين المعلقين على منصات التواصل الإجتماعي، إذ كتب أحدهم قائلاً ساخراً: “شعرك باين يا آنسه”. فيما قال آخر: “اللي شالته من تحت غطت به راسها بدل ماترميه”.وكتب معلق ثالث: “انجي من فوق غير انجي من تحت”.

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اطلالات جريئة في مهرجان الجونة

وعلى مدار الأيام الأربعة لمهرجان الجونة، شهدنا اطلالات جريئة للغاية من فنانات ومشهورات، تصدّرن بسببها الترند بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكان من بين أبرز الفنانات اللواتي أثرن الجدل بملابسهن، الفنانة المصرية الشابة ثراء جبيل التي ظهرت بفستان أزرق قصير، كشف بطنها كاملاً وجزءاً من صدرها.

وسلطت الأضواء على الفنانة المصرية نجلاء بدر؛ بسبب ظهورها الفاضح في المهرجان.

وعرّض الفستان ذو اللون الأسود، مكشوف الصدر بطريقة جريئة، الفنانة نجلاء بدر لانتقادات واسعة من المتابعين للحفل .

كما تحدثت نجلاء بدر في مقابلة على هامش حفل الافتتاح، وقالت إن فستانها من تصميم مصممة الأزياء العالمية فريدة تمرازا .

وقال بعض المعلقين إنّ نجلاء غطّت ثديها بـ”ماسك”، فيما كشف الفستان صدرها الأيسر بطريقة فاضحة.

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بينما طالب البعض بتحريك دعوى قضائية ضد الفنانة بعد اطلالتها المثيرة بالفستان المكشوف في المهرجان .

وانطلق مهرجان الجونة الخميس، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير.

كما استطاعت الفنانة المصرية سمية الخشاب، لفت الأنظار إليها في مهرجان الجونة بوصلة رقص، بدلاً من الإطلالة الجريئة كزميلاتها.

في حين عادت الفنانة رانيا يوسف لتتصدر الحديث وتسلط عليها الاضواء بسبب جرأة اطلالاتها والفساتين التي ارتدتها على مدار ايام المهرجان.