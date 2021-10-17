إلهام شاهين .. خمر ورقص وفستان كشف الكثير في الجونة! (فيديو)

حالة من الجدل، أثارتها الفنانة المصرية إلهام شاهين بعد ظهورها بلقطات من حفل العشاء الخاص الذي أقيم على هامش مهرجان الجونة.

إلهام شاهين .. خمر وفستان صارخ!

وظهرت إلهام شاهين بفيديو متداول، وهي ترقص وتحمل كأساً بيدها، خمن متابعون أنه خمر.

وظهرت الفنانة المصرية بفستان جريئ يكشف جزءاً كبيراً من جسدها، وترقص على أنغام أغنية (3 دقات) ليسرا وآبو.

وبعد الهجوم عليها، أكدت إلهام أنها لم تشاهد الصور والفيديو.

إلهام شاهين: لم أرقص

ونفت إلهام في تصريحات صحفية أنها كانت ترقص، وقالت: (كنت أغني ومنسجمة مع كلمات الأغنية وحتى لو كنت أرقص فهذا شيء لم يضايقني).

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وحول جرأة الفستان، أجابت الفنانة: (أنا حرة ارتدي ما يناسبني وأشرب ما أريده).

وتابعت: (ليس من حق أحد التدخل فيما أفعله طالما لم يضر الآخرين، فهذا الفستان كان مناسبا للمكان الذي كنت فيه).

من يشغل نفسه بفساتيني (فاضي)

وأشارت إلهام شاهين إلى أنها لا تهتم بآراء الآخرين في ملابسها.

مضيفة: (لأنني أختار الفساتين التي تجذبني شخصياً، أما الانتقادات أو الهجوم فأنا لم أتابعه).

وتابعت: (أرى أن كل من يشغل باله بالفساتين الخاصة بالنجمات فهو شخص فاضي وفي النهاية كل شخص حر في رأيه ولكن ليس من حق أحد التعقيب على ملابسي أو فساتيني).

ورأت الفنانة المصرية أن الاهتمام الزائد بفساتين وإطلالات النجمات في مهرجان الجونة تحديداً شيء غريب.

وأوضحت: (بالرغم من أن كل المهرجانات سواء المحلية أو الدولية يرتدي فيها النجمات الفساتين على السجادة الحمراء أو خلال الفعاليات ولكن لم يحدث هذا الجدل الواسع).

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وأضافت: (لذلك أؤكد أن مهرجان الجونة يحتوي على ندوات وعروض أفلام وفعاليات لابد من إلقاء الضوء عليها بدلاً من الانشغال بالفساتين فقط).

“فستان تايجر”

وارتدت إلهام شاهين فستان تايجر في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان الجونة السينمائي بدورته الـ5.

واعتمدت إلهام من الناحية الجمالية اعتمدت على مكياج هادئ وبسيط، واختارت تسريحة الشعر القصير.

يشار إلى أن مهرجان الجونة شهد ظهور نجمات وفنانات بفساتين مثيرة وجريئة عرضتهن للانتقاد.

ثراء جبيل ونجلاء بدر

منهم الفنانة المصرية الشابة ثراء جبيل التي ظهرت بفستان أزرق قصير، كشف بطنها كاملاً وجزءاً من صدرها.

وسلطت الأضواء على الفنانة المصرية نجلاء بدر؛ بسبب ظهورها الفاضح في المهرجان.

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