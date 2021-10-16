نيوكاسل يطلب زيدان للتدريب والأخير يرد

وضع نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، قائمة من الأسماء لقيادة تدريب الفريق خلفًا للمدرب الحالي ستيف بروس الذي من المحتمل إقالته من تدريب الفريق بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة. السعودي الأسبوع الماضي.

نيوكاسل وأسماء المدربين

وكشفت صحيفة “ديلي ميرور”، أن إدارة نيوكاسل يونايتد الجديدة قد وضعت قائمة من أسماء المدربين للتعاقد مع أحدهم لقيادة تدريب الفريق الإنجليزي، جاء من أبرزهم بريندان رودجرز، وأنطونيو كونتي، وستيفن جيرارد، وزيدان الدين زيدان. مدرب فريق ريال مدريد السابق من بين الخيارات المفضلة للتعاقد معها.

بعد إتمام صفقة الاستحواذ من جانب صندوق الاستثمار السعودي على النادي.💰 إدارة نيوكاسل حاولت التعاقد مع زين الدين زيدان. الفرنسي يقضي فترة راحة بعد استقالته من تدريب ريال مدريد. زيدان فاجئ إدارة نيوكاسل برفض فكرة العودة وتدريب الماكبايس.❌ وفقًا لـ "ميرو" pic.twitter.com/A5sfPJKZxJ — FilGoal (@FilGoal) October 15, 2021

موقف زيدان

وأردفت الصحيفة، ” أن الملاك السعوديين الجدد يفضلون أن يقود تدريب فريق نيوكاسل يونايتد زين الدين زيدان، ليكون أول مدرب يقود المشروع الرياضي بعد شرائهم النادي وسط توقعات برفض الأخير العرض المقدم”.

وبينت الصحيفة، بأن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان. يخطط في قيادة منتخب بلاده، على الرغم من صعوبة تحقيق ذلك في المستقبل القريب بعد تمكن مدربهم الحالي ديدييه ديشامب. من التتويج بلقب دوري أمم أوروبا 2021.

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وفي ذات السياق، أفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أنه من المحتمل أن يرفض المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي تدريب نيوكاسل يونايتد، وهو ما سيدفع الإدارة الجديدة في التعاقد .مع مدرب محلي أقل خبرة، ومن المحتمل التعاقد مع مدرب فريق تشيلسي السابق فرانك لامبارد وكذلك ستيفن جيرارد لقيادة المشروع الرياضي السعودي.

🚨 التايمز | • فرانك لامبارد حريص على تدريب نيوكاسل يونايتد. pic.twitter.com/rRwpVitiSG — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) October 12, 2021

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق تشيلسي الإنجليزي “البلوز” على صدارة قائمة ترتيب “البريميرليج” برصيد 16 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن فريق ليفربول “الريدز” الذي جاء في المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

أما في المركز الثالث آتى فريق مانشستر سيتي برصيد 14 نقطة، متساويًا في الترتيب مع مانشستر يونايتد. وإيفرتون وبرايتون بنفس النقاط.

حصرياً للصن : انطونيو كونتي سيرفض مهمة تدريب نيوكاسل، انطونيو يرغب في قيادة نادٍ جاهز لتحقيق الالقاب وليس لنادٍ يحتاج وقت للبناء pic.twitter.com/qCP9bko02L — E P L W O R L D (@EPLworld) October 8, 2021

بينما جاء في المركز السابع فريق برينتفورد برصيد 12 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق توتنهام. الذي آتى في المركز الثامن، يليه فريق وست هام يونايتد برصيد 11 نقطة. في المركز التاسع، أما في عاشر الترتيب آتى فريق أستون فيلا برصيد 10 نقاط خلال الموسم الجاري.

وآتى فريق أرسنال في المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط، يليه فريق وولفرهامبتون برصيد 9 نقاط في المركز الثاني عشر، أما في المركز الثالث عشر جاء فريق ليستر سيتي برصيد 8 نقاط.

وفي المركزين الرابع والخامس عشر فريق كريستال بالاس. واتفورد برصيد 7 نقاط، يليه فريق ليدز برصيد 6 نقاط .في المركز السادس عشر، بينما جاء فريق ساوثهامبتون. في المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط.

وجاء فريق بيرنلي ونيوكاسل يونايتد في المركزين الثامن. والتاسع عشر برصيد 3 نقاط، وفي أدنى الترتيب آتى نورويتش بنقطة وحيدة خلال منافسات الموسم الجاري.

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