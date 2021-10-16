مي العيدان تتهم شمس الكويتية بالتحريض على الزنا وتكشف حقيقة جنسيتها!

هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان، مواطنتها الفنانة شمس الكويتية، بعد تصريحات الأخيرة حول رأيها بالعلاقات الحميمية قبل الزواج.

وكتبت مي العيدان عبر (انستجرام): (الحين صار الزنا وطريق الحرام اللي الله تعالى نهى عنها بالإسلام وبكل الأديان السماويه واللي اعتبرها من الكبائر وأعظم الآثام صارت حريه شخصية).

وتابعت: (واللي تسبب بخلط الأنساب واللقطاء وأولاد الحرام اللي يأتون من غير زواج والأمراض منها الإيدز).

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مي العيدان لـ”شمس”: لست كويتية

وادعت مي العيدان أن شمس ليست كويتية، معقبة: (ثانياً بطلي ربط اسمك باسم الكويت ما يحق لك أنت غير كويتيه ولَم تسكنين الكويت يوم).

وتابعت: (لست من مواليد الكويت ولَك اَي قريب أو بعيد من الكويت).

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وزادت الإعلامية الكويتية: (بطلي الكذب المعلن اللي تستخدمينه بلقاءاتك بمصر ولبنان تطلعين تكذبين على خلق الله وتقولين أنا كويتية وتنازلت عن الجنسيه الكويتيه).

مي العيدان تتحدى شمس

وأضافت: (اتحداك لو تطلعين صورة البطاقة مدنية قديمة ولا جواز كويتي قديم لك مكتوب جنب اسمك كويتية).

وأشارت العيدان إلى أن الكويتيين يمتلكون بطاقات مدنية قديمة وجوازات قديمة.

واضافت: (لكن تطلعين تقولين آراء ضد مخالفة لأوامر الدين وتروحين تغنين في ملهى بدبي وتسيءً لاسم الكويت).

واستمرت بهجومها على شمس: (ماحد يحق له يكتب اسم بلد ماهو من أهلها أنت مواليد حفر الباطن وساكنة بدبي وجوازك دولة سانت كيتس).

وختمت: (حطي لنفسك حدود أو راح يتم محاسبتك بالقانون باسم الإساءة لبلد أنت مالك حقوق فيه وتستخدمين اسمها بتصريحات مشوهة).

“حرية شخصية”

وكان الإعلامي جعفر عبدالكريم قد وجه سؤالاً لشمس الكويتية حول رأيها بالعلاقة قبل الزواج بالتراضي.

لتجيب شمس: (حرية شخصية، بعدين مين بهالعالم تقريباً ما مارس العلاقة قبل الزواج).

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وتابعت: ( ليش نضل مخبين ورا الخيم واصابعنا).

وحين سألها جعفر ما إذا كانت قد مارست العلاقة قبل الزواج لتعلق لا للأسف).

سبب طلاق شمس

وحين سألها لماذا (للأسف)، أجابت شمس الكويتية: (كل اللي تعرفت عليهم كانوا زواج على السريع لأنهم يخافون أطير وأوخر عنهم).

وكشفت شمس سبب طلاقها أكثر من مرة من أزواجها.

وقالت: (ما عندهم ثقة بنفسهم يخافون من شهرتي ولإني أطلع واروح وآجي فممكن أتغير عليهم بحسب تفكيرهم).

وتابعت: (بكل مرة كنت أطبطب عليهم وأقول إنت أحس حد ومستحيل أتغير عليك لحد ما تعبت وزهقت).

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