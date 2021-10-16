قبلة محمد رمضان للفنانة بشرى أمام الجميع تثير الجدل! (فيديو)

انتهت الأزمة المندلعة بين الفنان المصري محمد رمضان، ومواطنته الفنانة بشرى قبل سنوات، في مهرجان الجونة السينمائي.

قبلة محمد رمضان للفنانة بشرى

حدث ذلك بعدما قامت بشرى بإهداء محمد رمضان باقة ورد بعد انتهائه من الأغنية التي قدمها في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة.

فما كان من رمضان إلا أن قام بقبول الباقة واحتضان بشرى وتقبيلها على خدها.

الصلح خير

وقال رمضان بعد قبوله اعتذار بشرى: (الصلح خير).

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ويعود خلاف رمضان وبشرى إلى ما قبل ثلاث سنوات، حين سخرت الأخيرة منه في أغنيتها (كوبرا).

وكانت الأغنية عبارة عن سخرية من ثقة وغرور محمد رمضان، وإطلاقه لقب (نمبر وان) على نفسه.

سيارة (نمبر وان)

ووصل محمد رمضان مهرجان الجونة بسيارة فارهة، مكتوب عليها عبارة (نمبر وان).

وظهر محمد رمضان بفيديو متداول وهو يرتدي جاكيت باللون الذهبي وبنطلون أسود ونظارة شمسية.

وقدم محمد رمضان الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة هذا العام بعنوان (جو البنات).

طلب غريب

وفي سياق آخر، تسببت بشرى في مهرجان الجونة العام الماضي في موجة جدل واسعة على مواقع التواصل.

وذلك عقب طلب غريب تقدمت به لزوجها المستقبلي والذي تم إعلان خطوبتها منه في المهرجان حينها.

وفي هذا السياق طلبت بشرى من خطيبها أن يقيم لها مدفنا بدلا من شرائه شبكة لزواجها.

💬" في وجهة نظر في الموضوع و سمعت عن أكثر من موقف أثر فيا…"بشرى تكشف سبب طلب مدفن كمؤخر لزواجها.. تابعوا @BushraRozza في ETبالعربي 👇https://t.co/YRA0YR4EAV pic.twitter.com/d49bLSmE8F — ET بالعربي (@ETbilArabi) December 5, 2020

بشرى: الموت ليس بعيداً

وعن سبب ذلك الطلب أوضحت بشرى حينها لبرنامج (إي تي بالعربي): (الموت ليس بعيدا عنا).

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وتابعت: (هذا العام خسرنا الكثير من أصدقائنا وأساتذتنا الذين توفوا، بالإضافة إلى شباب صغير في السن، ومنهم صديق لي من نفس عمري الذي توفي خلال نومه).

وتابعت بشرى حينها: (من الطبيعي أن نفكر في أن لا شخص أو شيء يدوم في هذه الدنيا).

خطبة بشرى وسالم هيكل

واحتفلت الفنانة بشرى بخطبتها حينها على رجل الأعمال سالم هيكل.

وذلك في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة في موقف مفاجئ لها على السجادة الحمراء.

وانتشرت حينها العديد من الأخبار حول فارق السن بين بشرى وبين خطيبها والتي تفيد بأنها تكبره بـ6 أعوام.

لكن بُشرى نفت آنذاك الأمر جملة وتفصيلا مؤكدة إنهما في نفس السن ولا تكبره كما ذكرت بعض المواقع.

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