قبلات ابنة بيل غيتس والمصري نايل نصار ومفاجأة عن “زفاف ديني سري”

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، لقطات وصور حصرية، من حفل زفاف جنيفر غيتس ابنة بيل غيتس الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة مايكروسوفت، على الفارس المصري نايل نصار.

وتزوجت جينيفر غيتس وريثة شركة مايكروسوفت من نايل نصار في حفل مدني وصف بالأسطوري يوم السبت.

زفاف ابنة بيل غيتس والفارس المصري نايل نصار

وكشفت الصحيفة أنّ الزوجين تزوجا خلال حفل إسلامي ديني سري ليلة الجمعة.

وأقام الزوجان حفلًا مدنيًا مع حوالي 300 ضيف مدعو بعد ظهر يوم السبت في نيويورك.

وسار كل من بيل غيتس وطليقته ميليندا مع ابنتهما في الممر بأجواء رومانسية .

وفي عشاء الزفاف يوم الجمعة، شوهد بيل وميليندا معًا لأول مرة منذ طلاقهما.

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وتعجب المارة الفضوليون من النطاق الواسع للاستعدادات حيث تسابق العمال لإضافة اللمسات الأخيرة قبل انطلاق حفل الزفاف .

📸 حفل زفاف تبلغ قيمته مليوني دولار .. استعدادات لحفل زفاف (جينيفر) ابنة الملياردير #بيل_جيتس على المليونير المصري #نائل_نصار. pic.twitter.com/16igQgVhDo — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) October 16, 2021

وخرجت العروس، التي كانت ترتدي ثوبًا مخصصًا من تصميم فيرا وانغ، من قصرها محاطة بتسع وصيفات يرتدين فساتين خضراء اللون، ويبدو أن جميعهن يبتسمن ويضحكن أثناء وقوفهن لالتقاط الصور.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ حفل الزفاف بلغت قيمته 2 مليون دولار.

وأقيم حفل الزفاف على على مساحة 124 فدانًا في المزرعة ثمنها 16 مليون دولار، اشتراها الملياردير الأمريكي عقب تخرج ابنته في 2018 من جامعة ستانفورد.

ونصب القائمون على حفل الزفاف للثنائي، عدداً من الخيام، خوفاً من تقلبات الطقس، وسقوط أمطار، كي لا تفسد أجواء الفرح والبهجة .

قصة حب جنيفر ونايل

جدير بالذّكر انّ قصة الحب بين جنيفر غيتس والفارس المصري نائل نصار بدأت في عام 2013 بعد فوزه بجائزة المليون دولار والمركز الأول ببطولة “ويلينجتون”.

كما انّ الفارس وابنه بيل غيتس يشتركان في هوايات أهمها الولع بالخيول وسباقات الفروسية.

وينحدر الفارس نصار من أسرة مصرية مسلمة عاشت في دولة الكويت.

وانتقلت عائلته بعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية واستقرت في مدينة شيكاغو الأمريكية.

ويتقن المصري نصار اللغة الفرنسية والإنجليزية إلى جانب العربية.

وقالت صحيفة “ذي بيبول” الأمريكية، أن الفارس نايل نصار ولد في ولاية شيكاغو الأمريكية عام 1991. وترعرع في الكويت بعد أن قرر والداه الاستقرار فيها في التسعينيات.

وبينت الصحيفة، أنه بدأ في ممارسة الفروسية في سن الخامسة من عمره وشغفه الكبير بركوب الخيل وتمرس القفز على الحواجز في سن العاشرة من عمره.