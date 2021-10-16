ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي وتعثر مانشستر يونايتد

تمكن حامل اللقب السابق مانشستر سيتي من تحقيق الفوز على منافسه بيرنلي. بهدفين نظيفين دون رد، على عكس جاره مانشستر يونايتد الذي تلقى الخسارة أمام ليستر سيتي. بأربع أهداف ثمينة مقابل هدفين، خلال منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي

وأحرز فريق مانشستر سيتي “السماوي” هدف اللقاء الأول للفريق في الدقيقة ال12 عن طريق برناردو سيلفا سجلها اللاعب بقوة من داخل منطقة الجزاء داخل شباك مرمى بيرنلي، بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة ال70 عن طريق كيفين دي بروين لتنتهي المباراة بهدفين نظيفين دون مقابل.

مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي

وسجل أهداف فريق ليستر سيتي “الثعالب”، اللاعب يوري تيليانس في الدقيقة ال31 بتسديدة قوية .سكنت في شباك مرمى مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر”، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال78. عن طريق كاجلار سويونكو، كما وسجل جيمي فاردي الهدف الثالث في الدقيقة ال83.

كما وآتى الهدف الرابع والقاتل في الدقيقة الأولى من الوقت البديل عن طريق باستون داكا، بينما سجل هدفي فريق مانشستر يونايتد اللاعب ماسون جرينوود في الدقيقة ال19 وماركوس راشفورد العائد من الإصابة بعد غياب طويل. في الدقيقة ال82، لينتهي اللقاء بأربع أهداف ثمينة مقابل هدفين.

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ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق تشيلسي الإنجليزي “البلوز” على صدارة قائمة ترتيب “البريميرليج” برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن فريق ليفربول “الريدز” الذي جاء في المركز الثاني برصيد 18 نقطة.

أما في المركز الثالث آتى فريق مانشستر سيتي برصيد 17 نقطة، كما ويليه في المركز الرابع جاء فريق برايتون. برصيد 15 نقطة، أما في المركز الخامس آتى فريق مانشستر يونايتد برصيد 14 نقطة. متساويًا بذلك مع فريق إيفرتون بنفس الرصيد في المركز السادس.

كما وجاء في المركز السابع فريق برينتفورد برصيد 12 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق وولفرهامبتون. وتوتنهام بنفس الرصيد، أما في عاشر الترتيب آتى فريق وست هام يونايتد برصيد 11 نقطة.

وجاء فريق ليستر سيتي في المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة، وفي المركز الثاني. والثالث عشر آتى فريق أستون فيلا وأرسنال برصيد 10 نقطة،

وفي المراكز الرابع والخامس والسادس عشر فريق كريستال بالاس واتفورد. وساوثهامبتون برصيد 7 نقاط، كما ويليه فريق ليدز برصيد 6 نقاط في المركز السابع عشر.

Our boy in sky blue @PhilFoden had a stellar match today! 🤩#ManCity pic.twitter.com/iSOxdTJGJR — Manchester City US (@ManCityUS) October 16, 2021

كما وآتى فريق بيرنلي ونيوكاسل يونايتد .في المركزين الثامن والتاسع عشر برصيد 3 نقاط، وفي أدنى الترتيب آتى نورويتش .بنقطتين خلال منافسات الموسم الجاري.

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