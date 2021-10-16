“الغارديان” تكشف الجانب الخفي لياسر الرميان بعد صفقة نيوكاسل وقصة اغتيال خاشقجي

في فضيحة جديدة للنظام السعودي بعد سيطرة صندوق الاستثمار السعودي على نادي نيوكاسل الإنجليزي. كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن هناك وثائق قضائية تسلط الضوء على صلة محتملة بين الرئيس الجديد للنادي، السعودي ياسر الرميان، وبعض القضايا الحساسة للسعودية.

تقرير الصحيفة البريطانية كشف أن ملفات تم تقديمها إلى محكمة مدنية في كندا تؤكد أن مساعدا مقربا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. بعث في 22 ديسمبر 2017 مذكرة “سرية للغاية وعاجلة” إلى ياسر الرميان (وهو يتولى منذ عام 2015 منصب محافظ صندوق الاستثمارات العامة بصفة مشرف).

وفي هذه المذكرة، أمر مساعد ولي العهد ياسر الرميان، بنقل 20 شركة استولت عليها الدولة ضمن إطار حملة مكافحة الفساد. (التي شملت اعتقال نحو 400 شخصية بارزة في المملكة في فندق “ريتز-كارلتون”) إلى صندوق الاستثمارات العامة.

وبعد يومين، تسلم الرميان مذكرة أخرى تم فيها تكرار هذا الأمر بشكل أكثر عجلة وطلب منه “المصادقة فورا. على استكمال كافة الإجراءات اللازمة” في هذا الصدد.

ياسر الرميان

ووفقا للملفات القضائية، بعث ياسر الرميان ردا على هذه المطالب، في 26 ديسمبر 2017 بمذكرة إلى شريك له طلب فيها منه. “فعل كل ما يلزم وبأسرع وقت ممكن” من أجل تنفيذ هذا الأمر.

وكانت بين تلك الشركات، حسب الصحيفة، شركة الطيران الشارتر Sky Prime Aviation Services التي يعتقد. أنها استخدمت لاحقا لنقل الفريق السعودي الذي اغتال الصحفي جمال خاشقجي إلى اسطنبول وإخراجه منها.

وأقرت الصحيفة في الوقت نفسه بعدم وجود أي ترجيحات بأن “الرميان” كان متورطا بأي شكل من الأشكال في قضية خاشقجي. أو كان على دراية بشأن الاستخدام المزعوم لتلك الشركة في المخطط.

القضاء الكندي ينظر دعاوى سعد الجبري

وأوضحت الصحيفة أن هذه الملفات تم تقديمها إلى القضاء الكندي ضمن إطار دعوى مدنية رفعتها مؤسسات تابعة للمملكة ضد المسؤول السعودي. الأمني رفيع المستوى السابق سعد الجبري، الذي بدوره اتهم حكومة الرياض بمحاولة اغتياله في كندا.

ويأتي ذلك على خلفية الجدل الاجتماعي الذي أثاره في المملكة المتحدة إتمام صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي. على نادي “نيوكاسل يونايتد” الانجليزي لكرة القدم.

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وذلك على الرغم من إعلان الدوري الإنجليزي الممتاز أنه تسلم “ضمانات قضائية ملزمة” بأن المملكة لن تسيطر على النادي.

كلوب يتحدث عن “الآثار المحتملة” لبيع نيوكاسل إلى السعودية

هذا وطالب يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول من مسؤولي الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الجمعة، إيضاح أسباب موافقتهم على عرض. استحواذ صندوق الثروة السيادي السعودي على نادي نيوكاسل، رغم المخاوف بشأن حقوق الإنسان في المملكة.

وقال “كلوب” في حديث مطول عن الآثار المحتملة لملكية السعودية للنادي، إن نادي نيوكاسل الآن “مملوك لدولة”. وسيكون له موقع “مضمون” في دوري الأبطال في غضون سنوات معدودة.

استحواذ السعودية على نيوكاسل

كان الدوري الإنجليزي الممتاز قد أعلن موافقته على صفقة الاستحواذ طويل الأمد، بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني (409 ملايين دولار) الأسبوع الماضي.

بعد أن قال إنه اطمأن إلى ما قدمه صندوق الاستثمارات العامة من “تأكيدات ملزمة قانونا بأن المملكة العربية السعودية لن تسيطر على نيوكاسل”.

ويرأس ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، ذلك الصندوق، الذي اشترى حصة ثمانية بالمائة من أسهم النادي. في حين يضم مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ستة وزراء سعوديين ومستشار للديوان الملكي.

وفي أعقاب هذه الصفقة سلط نشطاء الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، ومنها مقتل الصحفي جمال خاشقجي. في مقر القنصلية السعودية في اسطنبول عام 2018 بعد أن قالت أجهزة المخابرات الأمريكية إنها تعتقد أن القتل جاء بأمر من ولي العهد السعودي.

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