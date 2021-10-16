(شاهد) الصلاة في المسجد الحرام بلا تباعد جسدي وإزالة الحواجز المحيطة بالكعبة

نشرت العديد من الحسابات الرسمية السعودية صورا ومقاطع مصورة، تظهر إزالة ملصقات التباعد في المسجد الحرام، تمهيدًا لاستقبال الزوار بكامل الطاقة الاستيعابية.

📸 إزالة ملصقات التباعد بين المصلين في المسجد الحرام استعداداً لتخفيف الإجراءات . pic.twitter.com/wvSwoiQfWK — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) October 16, 2021

وقالت “رئاسة شؤون الحرمين”، إن صلاة فجر ، الأحد، في المسجد الحرام ستكون بلا تباعد جسدي لأول مرة منذ بدء أزمة كورونا.

"شؤون الحرمين": صلاة فجر يوم الأحد في #المسجد_الحرام بلا تباعد جسدي. pic.twitter.com/eJcblufAR0 — هاشتاق السعودية (@HashKSA) October 16, 2021

وأظهرت مقاطع أخرى إزالة الحواجز المحيطة بالكعبة المشرفة استعدادًا لصلاة الفجر بلا تباعد.

وعبر صفحتها الرسمية بتويتر قالت رئاسة شؤون الحرمين، إنه مواكبة لقرار تخفيف الإجراءات الاحترازية؛ فإن الرئاسة تباشر إزالة ملصقات التباعد الجسدي من جميع المواقع بالمسجد الحرام، استعداداً لصلاة فجر يوم غد الأحد.

#يحدث_الآن : مواكبة لقرار تخفيف الإجراءات الاحترازية؛ الرئاسة تباشر إزالة ملصقات التباعد الجسدي من جميع المواقع بـ #المسجد_الحرام استعداداً لصلاة فجر يوم غد الأحد. pic.twitter.com/0Culx8ahmx — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) October 16, 2021

فرحة عارمة على مواقع التواصل

وعبر وسم “#المسجد_الحرام” عبر آلاف النشطاء عن فرحتهم العارمة بعودة الحياة لطبيعتها داخل الحرم المكي، بعد أكثر من عام ونصف على إغلاقه بسبب أزمة كورونا.

اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى ولك الحمد وانت ترضى ولك الحمد على هذا الحمد ولك الحمد يارب على كل حال.#المسجد_الحرام pic.twitter.com/fePWbFFEAM — روح الروح (@KtoHJ5VrbOdQ7x0) October 16, 2021

هذا الفيديو حبس أنفاسي…

رب لك الحمد

رب لك الحمد

رب لك الحمد

بإذن الله :

في #المسجد_الحرام

في #صلاة فجر يوم غد الأحد

11 ربيع الأول 1443

استووا …. تراصوا… تم إزالة علامات #التباعد #الجسدي.

اللهم لك الحمد. pic.twitter.com/4n5MAqmAD6 — محمد بن شاوي العنزي (@msfa40) October 16, 2021

وكتبت نهى معبرة عن فرحتها بهذا القرار:”يارب لك الحمد والشكر، اللهم زد بيتك الحرام تشريفا وتعظيما.”

ودون أحد النشطاء:”اللهم لك الحمد والشكر، نسأل الله أن يحفظ لنا ولاة أمرنا وأن يمتعهم بالصحة والعافية وأن يجزيهم خير الجزاء. فيما يبذلون لراحة ورخاء وطيب عيش لأبناء هذا الشعب الوفي والمقيمين على أرضه.”

اللهم لك الحمد والشكر

نسأل الله أن يحفظ لنا ولاة أمرنا وأن يمتعهم بالصحة والعافية وأن يجزيهم خير الجزاء فيما يبذلون لراحة ورخاء وطيب عيش لأبناء هذا الشعب الوفي والمقيمين على أرضه#المسجد_الحرام https://t.co/4dt1U5bNTR — ؏بـ ـدالله ال؏سـ ـيـ ـرﯤ 🇸🇦 (@AL07asiri) October 16, 2021

وغرد آخر:”بشارة تسر الفؤاد والحمد لله.. الآن يعلوا الصوت في الصلوات بـ الحرمين الشريفين بعبارة “استووا تراصوا حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل”

بشارة تسر الفؤاد والحمد لله

الآن يعلوا الصوت في الصلوات بـ #الحرمين_الشريفين بعبارة "استووا تراصوا حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل

صلوات بلا تباعد بفضل الله وحده

فقد تم إزالة ملصقات التباعد الجسدي من جميع المواقع بـ ⁧#المسجد_الحرام⁩ استعدادا لصلاة فجر يوم غد الأحد إن شاء الله pic.twitter.com/9mIBx3WyfW — الصقر العربي الجزائري (@batzssfffzsh78) October 16, 2021

استخدام كامل الطاقة الاستيعابية بالمسجد الحرام

هذا وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، عن السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام. والمسجد النبوي، مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجدين.

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والاستمرار في استخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد العمرة والصلاة، وكذلك زيارة الروضة الشريفة للتحكم. بالأعداد الموجودة في آن واحد، وجاءت تلك الإجراءات الاحترازية تخفيفا للحاصلين على جرعتي لقاح كورونا داخل السعودية.

تخفيف الاحترازات الصحية في المملكة، وذلك ابتداء من الأحد 11/ 3/ 1443 هـ الموافق 17/ 10/ 2021م. pic.twitter.com/xx4QOVRjN7 — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) October 15, 2021

هذا وأكد المسؤول وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس»، عدم الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة فيما عدا الأماكن المستثناة ـ مع الاستمرار في الإلزام بارتدائها في الأماكن المغلقة.

موضحا أنه تم إلغاء التباعد والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات. والمطاعم وصالات السينما ونحوها.

وكشف عن السماح بإقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح وغيرها بدون تقييد للعدد، مع أهمية التأكيد. على تطبيق الإجراءات الاحترازية نظراً لخطورة السلوكيات المرتبطة به.

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واشترط المسؤول السعودي ضرورة التحصين بجرعتين لدخول كافة المواقع ويستثنى من ذلك غير المشمولين والمستثنيين بحسب ما يظهر في تطبيق «توكلنا» مع الالتزام من الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المطبقة بما فيها لبس الكمامة.

كما شدد على ضرورة تطبيق التباعد وارتداء الكمامات في المواقع التي لا يتم تطبيق التحقق من الحالة الصحية لمرتاديها من خلال تطبيق «توكلنا»، فضلا عن التأكيد على القطاع العام والخاص وما في حكمه؛ بالتحقق من حالة التحصين في تطبيق «توكلنا» لجميع من يرغب في الدخول للمنشأة، ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بما فيها لبس الكمامة.

ودعا إلى تطبيق العقوبات المقررة بحق المخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة.

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