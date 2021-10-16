المسجد الحرام
المسجد الحرام
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(شاهد) الصلاة في المسجد الحرام بلا تباعد جسدي وإزالة الحواجز المحيطة بالكعبة

كتب وطن
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نشرت العديد من الحسابات الرسمية السعودية صورا ومقاطع مصورة، تظهر إزالة ملصقات التباعد في المسجد الحرام، تمهيدًا لاستقبال الزوار بكامل الطاقة الاستيعابية.

وقالت “رئاسة شؤون الحرمين”، إن صلاة فجر ، الأحد، في المسجد الحرام ستكون بلا تباعد جسدي لأول مرة منذ بدء أزمة كورونا.

وأظهرت مقاطع أخرى إزالة الحواجز المحيطة بالكعبة المشرفة استعدادًا لصلاة الفجر بلا تباعد.

وعبر صفحتها الرسمية بتويتر قالت رئاسة شؤون الحرمين، إنه مواكبة لقرار تخفيف الإجراءات الاحترازية؛ فإن الرئاسة تباشر إزالة ملصقات التباعد الجسدي من جميع المواقع بالمسجد الحرام، استعداداً لصلاة فجر يوم غد الأحد.

فرحة عارمة على مواقع التواصل

وعبر وسم “#المسجد_الحرام” عبر آلاف النشطاء عن فرحتهم العارمة بعودة الحياة لطبيعتها داخل الحرم المكي، بعد أكثر من عام ونصف على إغلاقه بسبب أزمة كورونا.

وكتبت نهى معبرة عن فرحتها بهذا القرار:”يارب لك الحمد والشكر، اللهم زد بيتك الحرام تشريفا وتعظيما.”

ودون أحد النشطاء:”اللهم لك الحمد والشكر، نسأل الله أن يحفظ لنا ولاة أمرنا وأن يمتعهم بالصحة والعافية وأن يجزيهم خير الجزاء. فيما يبذلون لراحة ورخاء وطيب عيش لأبناء هذا الشعب الوفي والمقيمين على أرضه.”

وغرد آخر:”بشارة تسر الفؤاد والحمد لله.. الآن يعلوا الصوت في الصلوات بـ الحرمين الشريفين بعبارة “استووا تراصوا حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل”

استخدام كامل الطاقة الاستيعابية بالمسجد الحرام

هذا وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، عن السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام. والمسجد النبوي، مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجدين.

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والاستمرار في استخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد العمرة والصلاة، وكذلك زيارة الروضة الشريفة للتحكم. بالأعداد الموجودة في آن واحد، وجاءت تلك الإجراءات الاحترازية تخفيفا للحاصلين على جرعتي لقاح كورونا داخل السعودية.

هذا وأكد المسؤول وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس»، عدم الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة فيما عدا الأماكن المستثناة ـ مع الاستمرار في الإلزام بارتدائها في الأماكن المغلقة.

موضحا أنه تم إلغاء التباعد والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات. والمطاعم وصالات السينما ونحوها.

وكشف عن السماح بإقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح وغيرها بدون تقييد للعدد، مع أهمية التأكيد. على تطبيق الإجراءات الاحترازية نظراً لخطورة السلوكيات المرتبطة به.

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واشترط المسؤول السعودي ضرورة التحصين بجرعتين لدخول كافة المواقع ويستثنى من ذلك غير المشمولين والمستثنيين بحسب ما يظهر في تطبيق «توكلنا» مع الالتزام من الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المطبقة بما فيها لبس الكمامة.

كما شدد على ضرورة تطبيق التباعد وارتداء الكمامات في المواقع التي لا يتم تطبيق التحقق من الحالة الصحية لمرتاديها من خلال تطبيق «توكلنا»، فضلا عن التأكيد على القطاع العام والخاص وما في حكمه؛ بالتحقق من حالة التحصين في تطبيق «توكلنا» لجميع من يرغب في الدخول للمنشأة، ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بما فيها لبس الكمامة.

ودعا إلى تطبيق العقوبات المقررة بحق المخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة.

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