الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام بطل النيجر جيندراماي في دوري أبطال أفريقيا (شاهد)

تعثر حامل اللقب السابق فريق الأهلي المصري بخسارة أمام منافسه. بطل النيجر جيند راماي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما في دور32 من دوري منافسات أبطال أفريقيا 2021-2022.

الأهلي وتسجيل هدف التقدم

وأحرز فريق الأهلي “المارد الأحمر” هدف التقدم في شباك مرمى النيجر جيند راماي ” الحرس الوطني” في الدقيقة ال19 عبر اللاعب التونسي الدولي علي معلول عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق ليسددها اللاعب بقوة. على يمين حارس مرمى فريق منافسه جيند راماي.

جيندراماي وهدف تقليص الفارق

وسجل فريق جيند راماي النيجيري هدف التعادل وتقليص الفارق في الدقيقة ال75 عن طريق ماينو دوراي بتسديدة قوية عانقت شباك مرمى فريق الضيف الأهلي المصري، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين كلا الفريقين.

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وقد شهد اللقاء بين كلا الفريقين القوة والسيطرة بين الأهلي ومنافسه جيندراماي، طيلة مجريات أحداث المباراة مع إهدارهما العديد من الفرص في هز الشباك، في مباراة جمعت كلا الفريقن على ملعب الأخير “سيني كونتشي”، كما وسيكون المهمة صعبة أمام فريق الأهلي حامل اللقب في الدفاع عن لقبه في ظل المنافسة الشديدة والتعثر في أولى مواجهاته في دوري أبطال أفريقيا وسط الغيابات.

تشكيلة فريق الأهلي

ولعب فريق الأهلي المصري بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني، حيث تواجد في حراسة مرمى الفريق علي لطفي.

كما وتواجد في خط دفاع الفريق كلاً من اللاعبين، علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد هاني، بينما جاء في وسط الفريق كلاً من: أليو ديينغ، حمدي فتحي، عمرو السولية، وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثنائي، محمد شريف، محمود عبد المنعم.

لقطات من شوط المباراة الأول لفريقنا أمام الحرس الوطني بطل النيجر 📸🦅🔝#أفريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/8AINQoZctw — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) October 16, 2021

وقد غاب عن تشكيلة الفريق كلاً من: محمد الشناوي بسبب الإصابة، محمد مجدي قفشة بسبب حفل زفافه.

وسيواجه فريق الأهلي مواجهة الحسم والعودة أمام منافسه بطل النيجر جيندراماي الذي سيحل ضيفًا في مباراة الإياب في ال23 من شهر أكتوبر الشهر الجاري، في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا.

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