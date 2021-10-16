اختراق حساب الإعلامي المصري عمرو أديب على تويتر

تعرض حساب الإعلامي المصري البارز عمرو أديب، مقدم البرامج على شاشة “إم بي سي مصر” والمقرب من النظام المصري. ونفس الوقت مقرب من الديوان الملكي السعودي عبر تركي آل الشيخ مستشار ابن سلمان، الذي جلبه لشاشة “إم بي سي” عبر إغرائه. بملايين الدولارات لاستخدامه في تبييض سمعة المملكة.

جاء ذلك وفق ما أعلن عمرو أديب، حيث ذكر في تغريدة له ما نصه:”لكل من يهمه الأمر تعرض حسابى للهجوم لكن حتى الان ليس هناك أضرار تذكر.”

لكل من يهمه الامر تعرض حسابى للهجوم لكن حتى الان ليس هناك اضرار تذكر واقوم الان باللازم من اجل تامينه . فقط ارجو الحذر من اي مشاركات باسمى فى الساعات القادمه والله الموفق . — Amr Adib (@Amradib) October 16, 2021

وتابع:”وأقوم الان باللازم من أجل تأمينه. فقط أرجو الحذر من أي مشاركات باسمى فى الساعات القادمة والله الموفق.”

عمرو أديب ينتقد مشاركة محمد رمضان بمهرجان الجونة

وكان عمرو أديب، انتقد بشدة ما وصفه بالأمور الغريبة التي حدثت خلال حفل مهرجان الجونة السينمائي بسبب الفنان محمد رمضان الذي قدم أغنية المهرجان.

وقال “أديب” في برنامجه “الحكاية” المذاع على قناة MBC مصر “إدارة المهرجان كل عام عندها أغنية المهرجان أول سنة 3 دقات. كسرت الدنيا السنة اللي فاتت كان في رامي عياش وتامر حسني، السنة دي بدون سبب واضح قرروا أغنية الحفلة يعملها محمد رمضان”.

اقرأ أيضاً: عمرو أديب يعتذر للبنانيين نيابة عن محمد رمضان بسبب فعلته الأخيرة بمرفأ بيروت!

وأضاف أديب: “حصل حاجة غريبة جدًا في أول الحفلة طلبوا من يسرا وسميح ساويرس يقولوا كلمتين عن الحفلة. وفي الآخر جاءت المذيعة الفاضلة وقالت وآخر حاجة عندنا في الحفلة الفنان محمد رمضان ومشيت”.

وتابع: “محمد رمضان طلع معاه اتنين مطربين اسمهم أقوى من اسمه في الغنا مية مرة جايز هو أقوى في التمثيل، وقبلها على طول المذيعة. طلعت يسرا وسميح علشان يقدموا رمضان وهما مكانوش عارفين”.

وأردف: “فجأة دخل رمضان غنى أغنية جو البنات حاجة ملهاش علاقة بالمهرجان وواضح أنه استعراض اتعمل بسرعة فمكنش حلو. الأغنية قعدت 3 دقايق ملهاش علاقة بأي حاجة.”

اقرأ أيضاً: عمرو أديب منتقداً محمد حسين يعقوب: لم يكن صريحاً أمام المحكمة وأتبع هذا المبدأ (فيديو)

مضيفا:”ولما خلصت ورمضان هيبدأ يتكلم النور اطفى والمايكروفون فصل ودة شيء غريب لا الأغنية صح ولا اللي اتعمل صح ومحدش فاهم”.

وتعجب أديب من طريقة تقديم محمد رمضان وإغلاق النور بعد 10 ثوان متسائلا: “لو مش عايزينه جايبينه ليه”.

«تابع آخر الأخبار عبر: Google news»