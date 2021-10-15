نسرين طافش تثير الجدل في الجونة وتظهر بقميص النوم! (صور)

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، صوراً لها من الجونة حيث تتواجد للمشاركة في فعاليات مهرجان الجونة بدورته الخامسة.

وظهرت نسرين طافش في الصورة، بقميص النوم، وهي تحتسي مشروب الصباح.

كما كشفت نسرن في بعض الصور عن ساقيها بطريقة جريئة.

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نسرين طافش على الريد كاربت في مهرجان الجونة

ولاحقاً نشرت نسرين طافش صوراً من مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان الجونة، وقد ارتدت فستاناً لافتاً باللون الأسود .

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كما ظهرت طافش وهي سعيدة على “الريد كاربت” في مهرجان الجونة.

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وشهد مهرجان الجونة ظهور نجمات وفنانات بفساتين مثيرة وجريئة عرضتهن للانتقاد.

وسلطت الأضواء على الفنانة المصرية نجلاء بدر؛ بسبب ظهورها الفاضح في المهرجان.

الفستان ذو اللون الأسود، مكشوف الصدر بطريقة جريئة، عرّض الفنانة نجلاء بدر لانتقادات واسعة من المتابعين للحفل .

وقالت نجلاء إن فستانها من تصميم مصممة الأزياء العالمية فريدة تمرازا .

وبينما اخذت التعليقات على فستان نجلاء بدر طابع السخرية والتهكم من الجمهور، طالب آخرون بتحريك دعوى قضائية ضدّها .

وانطلق مهرجان الجونة الخميس، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير.

كما ويتوقع أن يشهد الحفل مشاركة قياسية في عدد الأفلام.

“طافش” تخطف الأضواء بـِ”شورت جينز”

وقبل أيام، خطفت الفنانة السورية نسرين طافش، الأضواء، بصور جديدة، نشرتها، بدت فيها بإطلالة جريئة في “منتجع فور سيزونز سيشل” .

ونشرت طافش، صوراً، بدت فيها وهي ترتدي “شورت” جينز، وقميص ورديّ اللون.

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كما أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: “لديك القدرة على شفاء حياتك واديك ما تحتاج إلى معرفته. كثيرا ما نعتقد أننا عاجزون ، لكننا لسنا كذلك. لدينا دائما قوة أفكارنا التي تستخدم الوعي و المعرفة كأداة تغيير نحو الأفضل”.