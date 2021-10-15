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علامات على جسد ليلى علوي تثير صدمة الجمهور بمهرجان الجونة!

كتب أنس السالم
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أثارت اطلالة الفنانة المصرية ليلى علوي في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، وذلك بسبب علامات التقدم في العمر التي ظهرت على جسدها.

ليلى علوي وعلامات التقدم في السن 

وجاء في تعليقات الجمهور على ظهور ليلى علوي قول أحدهم: “الكبر باين عليها اوي”، فيما قال آخر: “المصور و الإضاءة و الزاويه غير موفقين”.

لاحظ الجمهور علامات التقدم في العمر على ليلى علوي
لاحظ الجمهور علامات التقدم في العمر على ليلى علوي

 

وقال معلّق ثالث: “شكلها اتغير وكبر قوي”، وكتب آخر: “شكلها اتغير وكبر قوي، اول مره اشوفها كبيره كده ووشها متغير .. ليت الشباب يعود يوما”.

اطلالة ليلى علوي في ثاني أيام مهرجان الجونة
اطلالة ليلى علوي في ثاني أيام مهرجان الجونة

 

ويتواصل مهرجان الجونة السينمائي لليوم الثاني على التوالي، ومعه تتواصل اطلالات جريئة وغريبة للنجمات والفنانات العربيات.

وكان لافتاً اطلالة الفنانة نجلاء بدر، “الفاضحة” في اليوم الأول للمهرجان.

نجلاء بدر بمهرجان الجونة ظهرت بفستان فاضح عرضها للانتقاد
نجلاء بدر اصبحت مادة للسخرية بعد ظهورها الفاضح بمهرجان الجونة

 

وعرّض الفستان ذو اللون الأسود، مكشوف الصدر بطريقة جريئة،  الفنانة نجلاء بدر لانتقادات واسعة من المتابعين للحفل .

وتحدثت نجلاء بدر في مقابلة على هامش حفل الافتتاح، وقالت إن فستانها من تصميم مصممة الأزياء العالمية فريدة تمرازا .

هجوم على نجلاء بدر 

واخذت التعليقات على فستان نجلاء بدر طابع السخرية والتهكم من الجمهور. كما تداول الجمهور صوراً ساخرة من اطلالة النجمة المصرية.

وقال بعض المعلقين إنّ نجلاء غطّت ثديها بـ”ماسك”، فيما كشف الفستان صدرها الأيسر بطريقة فاضحة.

كما طالب البعض بتحريك دعوى قضائية ضد الفنانة بعد اطلالتها المثيرة بالفستان المكشوف في المهرجان .

وقال أحد المتابعين: “الا تستحق المدعوة نجلاء بدر ان يتم تحريك دعوي قضائية ضدها ومن هن علي شاكلتها في مهرجان العري؟!. ايه الفجر والقرف والاسفاف ده ونحن في مجتمع شرقي”.

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وكان الجمهور ينتظر أن تثير الفنانة رانيا يوسف الجدل بإطلالاتها الجريئة في المهرجان إلا أن نجلاء تفوقت عليها هذه المرة.

وقد ارتدت رانيا يوسف فستانا باللون الكحلي الغامق مفتوح من الساق وعاري الكتفين لكنه كان أقل جرأة من المتوقع من صاحبة الإطلالات الجريئة وواقعة البطانة الشهيرة التي أكدت سقوطها خلال فستان ارتدته في مهرجان القاهرة السينمائي من قبل.

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