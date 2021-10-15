سلطنة عمان .. شاهد ماذا قدمّت الجالية اليمنية لمتضرري “شاهين” (فيديو)

سيرّت الجالية اليمنية في سلطنة عمان اليوم الجمعة، قافلة رمزية للمتضررين من إعصار شاهين في محافظة شمال الباطنة.

وجاءت هذه المبادرة من الجالية اليمنية المقيمة في سلطنة عمان تعبيراً عن تضامنهم وحبهم لمواقف السلطنة المتميزة والدائمة مع الشعب اليمني.

سيرّنا في الجالية اليمنية في #سلطنة_عمان اليوم قافلة رمزية للأشقاء المتضررين من إعصار #شاهين في محافظة شمال الباطنة، كتعبير عن تضامننا وحبنا وتقديرنا لمواقف السلطنة المتميزة والدائمة مع الشعب اليمني. 🇴🇲❤️🇾🇪 pic.twitter.com/IM57l3crga — سمير النمري Sameer Alnamri (@sameer_alnamri) October 15, 2021

والثلاثاء الماضي، أعلنت سلطنة عمان مصرع 11 شخصا وفقدان 9 وإنقاذ 654 آخرين خلال 3 أيام بسبب الإعصار المداري “شاهين”.

إعصار شاهين

ووجه سلطان عمان هيثم بن طارق خطاب إلى الشعب العماني، بعد إعصار شاهين.

وأعلن أنه تمّ إنشاء صندوق للتعامل مع الحالات الطارئة، بهدف التعامل مع ما خلفته الحالة المدارية من خسائر، وما قد يحدث مستقبلا، وذلك من أجل التخفيف عن المواطنين.

اقرأ أيضاً: “شاهين” ترك بصمات مروعة في سلطنة عمان.. مشاهد مجمعة من الولايات ومنازل اختفت كأنها لم تكن

وقال سلطان عمان إن عودة الحياة الطبيعية إلى عمان بعد الإعصار “شاهين” الذي ضرب البلاد أولوية لدى السلطات.

وأشار إلى ضرورة تقيم اللجنة الوزارية الأضرار التي تعرضت لها منازل المواطنين وممتلكاتهم، لتوفير المساعدة في أسرع وقت ممكن.

وقال إن الأيام الماضية كشفت عن قدرة الشعب العماني على الصمود في مواجهة الظروف والمتغيرات.

كما لفت إلى تعرض السلطنة لخسائر في الأرواح جراء الإعصار، وكذلك خسائر مادية كبيرة في ممتلكات المواطنين والبنى الأساسية.

اقرأ أيضاً: “ما ضاع وطن وراءه مجاهد”.. هكذا جسد العمانيون معنى الوحدة وتصدوا لأثار إعصار شاهين “فيديو”

تعاضد العمانيين والمقيمين

وسطّر أبناء عمان وساكنيها درسا في التعاضد وسمو القيم عبر الحملة الوطنية لمساعدة المتضررين من المواطنين والمقيمين بالمناطق المتأثرة بالحالة المدارية شاهين.

وكان العمانيون قد أطلقوا حملة “عمان عظيمة بشعبها”، شاركوا خلالها في تنظيف أثار إعصار شاهين الذي ضرب السلطنة الأسبوع الماضي، وخلف أضراراً بالغة في ولايات السلطنة.

وتداول ناشطون فيديوهات أظهرت حجم المشاركة الكبيرة للعمانيين في تنظيف شوارع السلطنة ومرافقها العامة من أثار إعصار شاهين.

وتعتبر سلطنة عمان من أكثر الدول العربية تعرضا للأعاصير والعواصف المدارية، إذ تواجه هذه الظواهر الطبيعية مرة كل 3 سنوات في المتوسط، يليها اليمن الذي تضرب الأعاصير والعواصف عادة الأجزاء الجنوبية والجنوبية الشرقية منه.

«تابع آخر الأخبار عبر: Google news»