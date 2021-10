بنزيما من جديد يطلب مبابي للعب معه في ريال مدريد

طلب النجم الفرنسي كريم بنزيما 33 عامًا، مهاجم فريق ريال مدريد اللقب بجوار زميله في منتخب فرنسا .كيليان مبابي الذي يلعب في صفوف باريس سان جيرمان، رغم محاولات الفريق الملكي التعاقد معه خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية.

وأعرب الفرنسي بنزيما، عن سعادته الكبيرة بالفوز بلقب دوري أمم أوروبا 2021. مع منتخب الديوك الفرنسي بعد 6 سنوات من الغياب عن تشكيلة منتخب بلاده.

🎙️ Karim Benzema: "Playing with Mbappe at Real Madrid? Why not. I've always said it, I hope one day." pic.twitter.com/XJ5hx3qfIb

وقد رفض باريس سان جيرمان عرضًا من ناديه ريال مدريد للتعاقد مع مبابي مقابل 160 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، كما وأفادت وسائل إعلام فرنسية عن تقديم النادي الملكي الإسباني عرض آخر وصل قيمته إلى 180 مليون يورو. إلا أن النادي الفرنسي قد رفض ذلك.

اقرأ المزيد: أنس جابر العربية الوحيدة بين أول عشر مصنفات على العالم في رياضة التنس (فيديو)

وسينتهي عقد الفرنسي مبابي مع نادي باريس سان جيرمان نهاية الموسم الحالي وسيكون حرًا، ومن المحتمل أن يتفاوض معه ريال مدريد وأندية أخرى من شهر يناير القادم . والسماح له بالانضمام إلى أي نادي يريده بالمجان. عند نهاية عقده مع باريس سان جيرمان في شهر يونيو/ حزيران المقبل، في حال لم يتمكن باريس سان جيرمان في إقناعه في البقاء وتجديد عقده.

وقال بنزيما في تصريح صحفي له لشبكة التلفزيون الإسباني “TVA”، “ولما لا؟!، دائمًا ما أقول ذلك. وسأقول مرة أخرى، إنني أود اللعب مع مبابي في ريال مدريد في يوم ما، استمتع باللعب معه. في منتخب فرنسا، لذلك لماذا لا نعلب سويًا في المستقبل. إنه لاعب كبير، ولكن علينا أن نحترم ناديه باريس سان جيرمان”.

Karim Benzema: "Do I want to play with Kylian Mbappé at Real Madrid? I have said it before, and if you want I tell you again: of course yes, one day." pic.twitter.com/biNJPERYUV

— PurelyFootball®️ (@PurelyFootball) October 14, 2021