كريم بنزبما يطلب من جديد مبابي للعب بجواره في ريال مدريد
كريم بنزبما يطلب من جديد مبابي للعب بجواره في ريال مدريد
Imageرياضة

بنزيما من جديد يطلب مبابي للعب معه في ريال مدريد

كتب فارس أبو شيحة
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طلب النجم الفرنسي كريم بنزيما 33 عامًا، مهاجم فريق ريال مدريد اللقب بجوار زميله في منتخب فرنسا .كيليان مبابي الذي يلعب في صفوف باريس سان جيرمان، رغم محاولات الفريق الملكي التعاقد معه خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية.

كرم بنزيما ومبابي

وأعرب الفرنسي بنزيما، عن سعادته الكبيرة بالفوز بلقب دوري أمم أوروبا 2021. مع منتخب الديوك الفرنسي بعد 6 سنوات من الغياب عن تشكيلة منتخب بلاده.

وقد رفض باريس سان جيرمان عرضًا من ناديه ريال مدريد للتعاقد مع مبابي مقابل 160 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، كما وأفادت وسائل إعلام فرنسية عن تقديم النادي الملكي الإسباني عرض آخر وصل قيمته إلى 180 مليون يورو. إلا أن النادي الفرنسي قد رفض ذلك.

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وسينتهي عقد الفرنسي مبابي مع نادي باريس سان جيرمان نهاية الموسم الحالي وسيكون حرًا، ومن المحتمل أن يتفاوض معه ريال مدريد وأندية أخرى من شهر يناير القادم . والسماح له بالانضمام إلى أي نادي يريده بالمجان. عند نهاية عقده مع باريس سان جيرمان في شهر يونيو/ حزيران المقبل، في حال لم يتمكن باريس سان جيرمان في إقناعه في البقاء وتجديد عقده.

بنزيما وطلب مبابي

وقال بنزيما في تصريح صحفي له لشبكة التلفزيون الإسباني “TVA”، “ولما لا؟!، دائمًا ما أقول ذلك. وسأقول مرة أخرى، إنني أود اللعب مع مبابي في ريال مدريد في يوم ما، استمتع باللعب معه. في منتخب فرنسا، لذلك لماذا لا نعلب سويًا في المستقبل. إنه لاعب كبير، ولكن علينا أن نحترم ناديه باريس سان جيرمان”.

وختم بنزيما، ” إنني سعيد وفخور بالفوز بأول ألقابي بعد غياب لست سنوات عن المنتخب الوطني ويعني الكثير بالنسبة لي”.

وكان بنزيما قد غاب عن فوز منتخب بلاده بكأس العالم عام 2018، قبل أن يتم استدعائه بشكل مفاجئ من المدرب ديدييه ديشان. قبل بطولة أوروبا 2020، وقد سجل أربع أهداف مع منتخب فرنسا. في تلك البطولة قبل الخروج من دور ال16 أمام منتخب سويسرا.

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