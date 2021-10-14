موعد ومعلق مباراة باريس سان جيرمان وأنجيه في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

يلتقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أمام منافسه أنجيه مساء يوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي على أرض ملعب “حديقة الأمراء”.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأنجيه

وستقام المباراة بين باريس سان جيرمان وأنجيه في تمام الساعة العاشرة. مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، وسوريا، لبنان، الأردن، اليمن، قطر، البحرين.

أقوى لحظات تدريبات الأسبوع! ❤️💙

pic.twitter.com/VVqKAC5XOE — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) October 9, 2021

وبتوقيت دولة مصر والسودان وليبيا عند الساعة التاسعة مساءً، لكن بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة .وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، أما بتوقيت دولة الجزائر والمغرب في تمام الساعة الثامنة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية. التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الفرنسي لهذا الموسم.

الاستعدادات جارية على قدم وساق لمواجهة أنجيه يوم الجمعة! 🏠✊ pic.twitter.com/qbjdNf0nPU — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) October 13, 2021

وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

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التعليق على المباراة

وسيعلق على المباراة بين المستضيف باريس سان جيرمان وأنجيه عبر شبكة قنوات ” beIN Sports” الرياضية القطرية، المعلق الرياضي العماني عامر الخوذيري.

تشكيلة فريق باريس سان جيرمان

وسيدخل المدرب الأرجنتيني “ماوريسيو بوتشيتينو”، في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف أنجيه، حيث سيتواجد في حراسة كيلور نافاس.

وفي دفاع الفريق سيأتي كلاً من: عبده ديالو، بريسنيل كيمبيمبي، ماركينيوس، أشرف حكيمي، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من: جورجينيو فاينالدوم، دانيلو بيريرا، أندير هيريرا.

وسيعتمد المدرب في خط الهجوم على الثلاثي، كيليان مبابي، ليونيل ميسي، ماورو إيكاردي، وسيغيب عن المباراة النجم البرازيلي نيمار بسبب مشاركته الدولية مع البرازيل.

تشكيلة فريق أنجيه

وسيلعب المدرب ستيفان مولان أمام منافسه المستضيف باريس سان جيرمان، حيث سيكون في حراسة المرمى. بول برناردوني.

أما في دفاع الفريق جاء كلاً من: باتيستا ميندي، رومان توماس، فيسنت مانسيو، بينما في وسط الفريق آتى كلاً من: سفيان بوفال، أنجيلو فولغيني، توماس مانغاني، وجاء في هجوم الفريق كلاً من: محمد علي شو، بلال براهيمي، سادا تيوب.

ترتيب الفريقين في الدوري الفرنسي

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 24 نقطة، بينما آتى فريق أنجيه في المركز الرابع برصيد 16 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

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