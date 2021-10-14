فاشينستا كويتية في ورطة بعد فيديو لا أخلاقي
فاشينستا كويتية في ورطة بعد فيديو لا أخلاقي
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فاشينستا كويتية في ورطة بعد فيديو غير أخلاقي: (نشرته بالخطأ على العام)!

كتب وطن
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أخلت السلطات في الكويت، سبيل فاشينستا كويتية بكفالة 500 دينار (900 دولار).

ووجهت النيابة العامة للفاشينستا تهمتي مخالفة الآداب العامة وإساءة استعمال الهاتف.

وجاء ضبط المتهمة بعدما صورت فتيات في مرفق عام وعلقت عليهن بألفاظ نابية.

ونشرت الفاشينستا المقطع في حسابها عبر (سناب شات)، بحسب صحيفة (الأنباء) الكويتية.

الفاشينستا: بالخطأ!

وأنكرت المتهمة التي لم يذكر اسمها الاتهامين، مؤكدة في التحقيقات أنها أرادت إرسال المقطع إلى مجموعة خاصة بصديقاتها.

وأشارت إلى أنها نشرته بالخطأ لدى كل متابعيها، وقامت بحذفه بعد مرور 12 دقيقة على نشره.

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وقضت محكمة الجنايات في الكويت قبل أيام بالامتناع عن عقاب زوجين لمخالفتها قانوني الجزاء ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.

أدوات جنسية

وقضت الجنايات حينها إلزامهما بتقديم تعهد بحسن السير والسلوك مصحوبا بكفالة مالية.

وجاء ضبط المتهمين بعد شكاوى لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية ببيعهما أدوات جنسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث اعترف الزوجان بجلب هذه الأدوات وإنشاء حساب خاص لترويجها.

سارونة وأحمداني المقصودان؟

وأشار مغردون كويتيون إلى أن الفاشينستا الكويتية سارة الكندري، وطليقها أحمد العنزي هما المقصودان.

وسبق أن أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية حكماً بإلغاء الحكم الصادر سارة الكندري وطليقها أحمد العنزي.

سارة الكندري

واكتفت المحكمة حينها بتغريمهما مبلغاً وقدره عشرة ألاف دينار كويتي.

مقطع لا أخلاقي

كما أمرها بمحو مقطع فيديو فاضح عبر (سناب شات).

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وذلك لقيامهما بأعمال غير لائقة وأخلاقية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت محكمة الجنایات الكویتیة قضت بالحبس عامین مع كفالة بقیمة 3300 دولار لوقف تنفیذ العقوب.

وذلك بتھمة مخالفة الآداب العامة. ضد الفاشنيستا الكويتية وزوجها.

نصب واحتيال

وفي سياق آخر، ألقت السلطات الكويتية القبض على سارة وطليقها مؤخراً بتهمة النصب على مصممة أزياء.

وجاء في التفاصيل، أن شرطة منطقة السالمية في محافظة حولي، ألقت القبض على سارة وطليقها بتهمة النصب والاحتيال.

وأشارت إلى أن الثنائي المطلق حديثاً، نصبا على مصممة أزياء بمبلغ 30 ألف دينار كويتي.

وهو ما يعادل (نحو 100 ألف دولار أمريكي).

سارة الكندري وزوجها
سارة الكندري وزوجها

 

وأكدت شبكة الكويت المحلية أن سارة المعروفة باسم (سارونة)، وأحمد، لا يزالان محتجزان لدى شرطة السالمية.

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