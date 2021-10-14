فاشينستا كويتية في ورطة بعد فيديو غير أخلاقي: (نشرته بالخطأ على العام)!

أخلت السلطات في الكويت، سبيل فاشينستا كويتية بكفالة 500 دينار (900 دولار).

ووجهت النيابة العامة للفاشينستا تهمتي مخالفة الآداب العامة وإساءة استعمال الهاتف.

وجاء ضبط المتهمة بعدما صورت فتيات في مرفق عام وعلقت عليهن بألفاظ نابية.

النيابة العامة تخلي سبيل «فاشنستا» متهمة بمخالفة الآداب العامة في «سناب» بكفالة 500 دينار.

• ردت على اتهامها بنشر مقطع يتضمن ألفاظاً نابية: أردت إرساله إلى مجموعة صديقاتي.. ونشرته للعامة بالخطأ ! pic.twitter.com/dvxuFpnJ38 — المجلس (@Almajlliss) October 13, 2021

ونشرت الفاشينستا المقطع في حسابها عبر (سناب شات)، بحسب صحيفة (الأنباء) الكويتية.

الفاشينستا: بالخطأ!

وأنكرت المتهمة التي لم يذكر اسمها الاتهامين، مؤكدة في التحقيقات أنها أرادت إرسال المقطع إلى مجموعة خاصة بصديقاتها.

وأشارت إلى أنها نشرته بالخطأ لدى كل متابعيها، وقامت بحذفه بعد مرور 12 دقيقة على نشره.

اقرأ أيضا: تطور جديد في قضية هيا الشعيبي بعد فضيحة الفيديو المخل الذي نشرته

وقضت محكمة الجنايات في الكويت قبل أيام بالامتناع عن عقاب زوجين لمخالفتها قانوني الجزاء ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.

أدوات جنسية

وقضت الجنايات حينها إلزامهما بتقديم تعهد بحسن السير والسلوك مصحوبا بكفالة مالية.

وجاء ضبط المتهمين بعد شكاوى لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية ببيعهما أدوات جنسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث اعترف الزوجان بجلب هذه الأدوات وإنشاء حساب خاص لترويجها.

سارونة وأحمداني المقصودان؟

وأشار مغردون كويتيون إلى أن الفاشينستا الكويتية سارة الكندري، وطليقها أحمد العنزي هما المقصودان.

ساره الكندري واحمد العنزي — صالحه (@B8Xu1) October 10, 2021

يقولون ساره الكندري واحمد العنزي 😂 pic.twitter.com/miW9xKrWIk — 𝙇𝙖𝙢𝙮𝙖 (@lambling818) October 10, 2021

وسبق أن أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية حكماً بإلغاء الحكم الصادر سارة الكندري وطليقها أحمد العنزي.

واكتفت المحكمة حينها بتغريمهما مبلغاً وقدره عشرة ألاف دينار كويتي.

مقطع لا أخلاقي

كما أمرها بمحو مقطع فيديو فاضح عبر (سناب شات).

اقرأ أيضا: اللبنانية سازديل تكشف ملابسات إبعادها عن الكويت بعد الصور الخادشة

وذلك لقيامهما بأعمال غير لائقة وأخلاقية في مواقع التواصل الاجتماعي.

بعد الحكم عليها بالسجن وهروبها الى تركيا "سارة الكندري" منهارة بالبكاء: أنا شنو سويت pic.twitter.com/Bjh2nPgoHw — WHR (@whrumor) November 13, 2020

وكانت محكمة الجنایات الكویتیة قضت بالحبس عامین مع كفالة بقیمة 3300 دولار لوقف تنفیذ العقوب.

وذلك بتھمة مخالفة الآداب العامة. ضد الفاشنيستا الكويتية وزوجها.

نصب واحتيال

وفي سياق آخر، ألقت السلطات الكويتية القبض على سارة وطليقها مؤخراً بتهمة النصب على مصممة أزياء.

وجاء في التفاصيل، أن شرطة منطقة السالمية في محافظة حولي، ألقت القبض على سارة وطليقها بتهمة النصب والاحتيال.

وأشارت إلى أن الثنائي المطلق حديثاً، نصبا على مصممة أزياء بمبلغ 30 ألف دينار كويتي.

استمرار حجز الفاشنستا سارونه وزوجها احمداني في مخفر السالمية على ذمة قضية النصب والاحتيال على مصممة الازياء بمبالغ تجاوزت 30 ألف دينار كويتي pic.twitter.com/N3VQduH6qb — شبكة الكويت (@NetworkKw) September 29, 2021

وهو ما يعادل (نحو 100 ألف دولار أمريكي).

وأكدت شبكة الكويت المحلية أن سارة المعروفة باسم (سارونة)، وأحمد، لا يزالان محتجزان لدى شرطة السالمية.

«تابع آخر الأخبار عبر: Google news »