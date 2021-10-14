تسديدة محمد صلاح تتسبب في غياب حارس الميلان لفترة طويلة

أعلن نادي الميلان الإيطالي، غياب حارسه الأساسي لفترة طويلة. مايك ماينان لنحو عشرة أسابيع بعد خضوعه لجراحة في معصمه، مما أدى إلى قيام النادي بالتعاقد مع الحارس الإيطالي أنطونيو ميرانتي. في صفقة مجانية لسد غياب حارسه المصاب.

محمد صلاح وحارس الميلان

وتعرض الحارس ماينان، قد تعرض للإصابة بمعصمه الأيسر، أثناء تصديه لركلة جزاء قوية نفذها النجم المصري الدولي وهداف نادي ليفربول الإنجليزي خلال المباراة. التي جمعت كلا الفريقين في منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقد تمكن ماينان بالتصدي لركلة جزاء صلاح القوية، لكن بعدها تم استبداله .خلال اللقاء بسبب آلام في المعصم تبين وفق التقارير الطبية أنها تمزق في أربطة المعصم.

نادي الميلان وتفاصيل الإصابة

وقال نادي الميلان الإيطالي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي، ” لقد خضع مايك ماينان لفحص بالمنظار تبين إصابته في أربطة معصمه الأيسر، وقد تم علاجها”.

وأردف الميلان، ” الجراحة نجحت تمامًا، وسيرتاح اللاعب ستة أسابيع. قبل البدء في إعادة التأهيل، ومن المتوقع غيابه عن المباريات لمدة عشر أسابيع”.

الحارس ميرانتي والتوقيع

وقد وقع نادي الميلان مع الإيطالي أنطونيو ميرانتي البالغ من العمر 38 عامًا، حتى نهاية الموسم الجاري لسد فراغ غياب الحارس ماينان.

🚨🚨 فوتبول إيطاليا | • حارس نادي ميلان مايك ماينان خضع لعملية جراحية في معصمة بعد تعرضه للإصابة إثر تصديه لركلة جزاء محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا. 😲🚑 pic.twitter.com/Xc3rDv7vgd — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) October 13, 2021

ويمتلك الحارس ميرانتي خبرة كبيرة في الدوري الإيطالي. حيث خاض 368 مباراة مع العديد من الأندية من أبرزها روما وبولونيا وبارما وسامبدوريا وسيينا، حيث لم يرتبط مع أي ناديه بعد رحيله نهاية الموسم الماضي عن فريق روما الإيطالي.

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ترتيب الدوري الإيطالي

ويتصدر فريق نابولي الإيطالي برصيد 21 نقطة، يليه في وصافة الترتيب فريق الميلان برصيد 19 نقطة في المركز الثاني.

أما في ثالث الترتيب جاء فريق إنتر ميلان برصيد 17 نقطة، وفي رابع الترتيب آتى فريق روما الإيطالي. برصيد 15 نقطة، يليه فريق فورنتينا برصيد 12 نقطة.

رسمياً ميلان يعلن نجاح العملية الجراحية لـ مايك ماينان و الاعب يحتاج إلي 10 أسابيع للعودة للملاعب. بذلك ماينان سيغيب عن باقي الدور الأول كامل و سيعود بداية من الدور الثاني من الدوري الإيطالي. pic.twitter.com/IR2k9onVKR — Milan World – عالم ميلان (@AC_MilanWorld) October 13, 2021

وجاء فريق لاتسيو في سادس جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق يوفنتوس. وأتالانتا وبولونيا بنفس الرصيد على الترتيب، أما في عاشر الترتيب آتى فريق إمبولي. برصيد 9 نقاط خلال منافسات الدوري للموسم الجاري.

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