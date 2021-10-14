الأمير تميم يعين أسامة يوسف القرضاوي سفيرا فوق العادة لقطر لدى جمهورية رومانيا

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قرارا بتعيين أسامة يوسف القرضاوي، سفيرا فوق العادة لقطر لدى جمهورية رومانيا.

جاء ذلك في بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، جاء فيه:”سمو أمير البلاد المفدى يصدر القرار الأميري رقم /55/ لسنة 2021، بتعيين السيد أسامة يوسف عبدالله سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية رومانيا، وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره.”

سمو أمير البلاد المفدى يصدر القرار الأميري رقم /55/ لسنة 2021، بتعيين السيد أسامة يوسف عبدالله سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية رومانيا، وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره. #قنا pic.twitter.com/2AoJolFcdR — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 13, 2021

ويشار إلى أن السفير أسامة هو نجل الداعية البارز يوسف القرضاوي، وسبق أن شغل منصب نائب السفير القطري بالقاهرة، كما تولى رئاسة إدارة معالجة الأزمات بوزارة الخارجية القطرية.

ومرتبة “سفير فوق العادة” هي أعلى درجة دبلوماسية في مراتب السفراء، وتمنح لشخص مكلف بمهام خاصة لبلده لدى بلدان أخرى أو منظمات دولية.

أسامة يوسف عبدالله القرضاوي https://t.co/MVjwEln0rC — محمد بن فهد الخاطر (@BoFahadAlkhater) October 13, 2021

وتعطي له إمكانيات استثنائية لأداء مهامه، وتخوله إبرام اتفاقيات باسم الدولة أو الهيئة التي يمثلها.

من هو يوسف عبدالله القرضاوي؟

ويشار إلى أن الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي، المولود في 9 سبتمبر 1926، هو عالم مصري مسلم يحمل الجنسية القطرية. ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سابقا.

ولد القرضاوي في قرية صفط تراب مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في مصر.

التعليم

حفظ القرآن وهو دون العاشرة، وقد التحق بالأزهر حتى تخرج من الثانوية وكان ترتيبه الثاني على المملكة المصرية، حينما كانت تخضع للحكم الملكي.

ثم التحق الشيخ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر ومنها حصل على العالمية سنة 1953 وكان ترتيبه الأول بين زملائه وعددهم مائة وثمانون طالبًا.

وحصل يوسف القرضاوي على العالمية مع إجازة التدريس من كلية اللغة العربية سنة 1954م وكان ترتيبه الأول بين زملائه من خريجي الكليات الثلاث بالأزهر، وعددهم خمسمائة.

يوسف القرضاوي

حصل يوسف القرضاوي على دبلوم معهد الدراسات العربية العالية التابع إلى جامعة الدول العربية في تخصص اللغة والأدب في سنة 1958.

ولاحقا في سنة 1960 حصل على الدراسة التمهيدية العليا المعادلة للماجستير في شعبة علوم القرآن والسنة من كلية أصول الدين بالأزهر.

وفي سنة 1973 م حصل على (الدكتوراة) بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى من نفس الكلية، وكان موضوع الرسالة عن “الزكاة وأثرها في حل المشاكل الاجتماعية”.

تطورات هامة في حياة القرضاوي

مات والده وعمره عامان فتولى عمّه تربيته، وتعرض يوسف القرضاوي للسجن عدة مرات لانتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين.

دخل السجن أول مرة عام 1949في العهد الملكي، ثم اعتقل ثلاث مرات في عهد الرئيس المصري جمال عبد الناصر في يناير سنة 1954م.

ثم في نوفمبر من نفس السنة حيث استمر اعتقاله نحو عشرين شهراً، ثم في سنة 1963م.

وفي سنة 1961، سافر القرضاوي إلى دولة قطر وعمل فيها مديراً للمعهد الديني الثانوي.

وبعد استقراره هناك حصل القرضاوي على الجنسية القطرية، وفي سنة 1977 تولى تأسيس وعمادة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر.

وظل عميداً لها إلى نهاية 1990، كما أصبح مديراً لمركز بحوث السنة والسيرة النبوية بجامعة قطر ولايزال قائماً بإدارته إلى يومنا هذا.

أسرته

تزوج القرضاوي من امرأتين الأولى مصرية اسمها إسعاد عبد الجواد “أم محمد” في ديسمبر 1958م وأنجب منها أربع بنات، وثلاثة. ذكور(إلهام وسهام وعلا وأسماء) (محمد وعبد الرحمن وأسامة).

والثانية مغربية اسمها عائشة التقى بها في أواسط الثمانينيات حين كانت طالبة في جامعة جزائرية، والتي عملت. كمنتجة تلفزيونية في برنامج “للنساء فقط” والذي كانت تبثه قناة الجزيرة القطرية.

أبنائه

د. إلهام القرضاوي مواليد سمنود 19 سبتمبر 1959م، أستاذة الفيزياء النووية بجامعة قطر.

حاصلة علي الماجستير والدكتوراة من إنجلترا، وحاصلة علي جائزة “أحمد باديب للتفوق العلمي للمرأة العربية” في مجال الفيزياء النووية.

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د. سهام القرضاوي مواليد القاهرة 5 سبتمبر 1960م، أستاذة الكيمياء الضوئية، حاصلة على الماجستير والدكتوراة من إنجلترا.

محمد القرضاوي مواليد قطر في منتصف شهر أكتوبر 1967م.

والشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي مواليد قطر 18 سبتمبر 1970م شاعر مصري حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية الشريعة بجامعة قطر.

كما حصل على الماجستير في مقاصد الشريعة الإسلامية من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة.

أسامة القرضاوي مواليد قطر في 10 فبراير 1972م

القرضاوي والإخوان المسلمين

انتمى القرضاوي لجماعة الإخوان المسلمين وأصبح من قياداتها المعروفين.

ويعتبر الشيخ منظر الجماعة الأول، كما عرض عليه تولي منصب المرشد عدة مرات لكنه رفض ، وكان يحضر لقاءات التنظيم العالمي. للإخوان المسلمين كممثل للإخوان في قطر إلي أن استعفي من العمل التنظيمي في الإخوان.

وقام الدكتور القرضاوي بتأليف كتاب “الإخوان المسلمون سبعون عاما في الدعوة والتربية والجهاد”. يتناول فيه تاريخ الجماعة منذ. نشأتها إلى نهايات القرن العشرين ودورها الدعوي والثقافي والاجتماعي في مصر وسائر بلدان العالم التي يتواجد فيها الإخوان المسلمون.

جوائز حصل عليها

جائزة البنك الإسلامي للتنمية في الاقتصاد الإسلامي لعام 1411هـ، 1990 م.

جائزة الملك فيصل العالمية بالاشتراك مع سيد سابق في الدراسات الإسلامية لعام 1994م 1414 هـ.

كما جائزة العطاء العلمي المتميز من رئيس الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا لعام 1996م،

جائزة السلطان حسن البلقية (سلطان بروناي) في الفقه الإسلامي لعام 1997.

كما جائزة سلطان العويس في الإنجاز الثقافي والعلمي لسنة 1999م

جائزة دبي للقرآن الكريم فرع شخصية العام الإسلامية 1421 هـ.

وجائزة الدولة التقديرية للدراسات الإسلامية من دولة قطر لعام 2008م، وتسلمها من أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في 8 نوفمبر 2009.

جائزة الهجرة النبوية لعام 1431 هـ من حكومة ماليزيا وتسلمها من ملك ماليزيا في 18 ديسمبر 2009

ـ29 سبتمبر 2010 كرم الملك الأردني عبد الله الثاني عدد من العلماء المشاركين في المؤتمر الخامس عشر لمؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامى الذي عقد تحت عنوان “البيئة في الإسلام” واختتم اجتماعاته في عمان. ومنح القرضاوي وسام الاستقلال من الدرجة الأولى.

مؤلفاته

للقرضاوي ما يزيد عن 170 من المؤلفات من الكتب والرسائل والعديد من الفتاوى كما قام بتسجيل العديد من حلقات البرامج. الدينية منها التسجيلية والحية. منها على سبيل المثال “الحلال والحرام في الإسلام، مئة سؤال عن الحج والعمرة والأضحية”.

“كتاب فتاوى معاصرة، تيسير الفقه للمسلم المعاصر، فقه الجهاد، من فقه، الدولة في الإسلام، فقه الزكاة، فقه الطهارة، فقه الصيام. فقه الغناء والموسيقى، فقه اللهو والترويح.”

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