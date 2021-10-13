ماذا كتب ملك الأردن على “تويتر” بعد لقاء الأمير تميم في الدوحة؟

أعرب ملك الأردن، عبدالله الثاني، عن سعادته لزيارة قطر ولقاء الأمير تميم بن حمد آل ثاني، وذلك في زيارة هي الأولى له منذ عام 2013.

وكتب ملك الأردن عبدالله الثاني تغريدة على “تويتر”، عقب لقائه الأمير تميم بن حمد قال فيها. :” سعدت بزيارة دولة قطر الشقيقة ولقاء أخي العزيز سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني”، مشيراً إلى أن مباحثاته مع الأمير أكدت عمق العلاقات الأخوية بين بلدينا وشعبينا”.

ووجه ملك الأردن الشكر للأمير تميم الذي وصفه بـ”اخي”، وكذلك الشعب القطري على كرم الضيافة. وقال انه يتطلع لمواصلة البناء على العلاقات الوثيقة لدعم الاستقرار في منطقتنا وخدمة قضايا أمتنا”.

سعدت بزيارة دولة قطر الشقيقة ولقاء أخي العزيز سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. مباحثاتنا أكدت عمق العلاقات الأخوية بين بلدينا وشعبينا. أشكر أخي @TamimBinHamad والشعب القطري على كرم الضيافة، وأتطلع لمواصلة البناء على العلاقات الوثيقة لدعم الاستقرار في منطقتنا وخدمة قضايا أمتنا pic.twitter.com/TkWw4ZK5OC — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) October 13, 2021

أمير قطر وملك الأردن عبدالله الثاني

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحث الثلاثاء، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. تعزيز العلاقات في العديد من المجالات، ومستجدات الوضع في المنطقة.

🇯🇴🇶🇦 | جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة يصل الدوحة غدًا الثلاثاء في زيارة رسمية للبلاد

#الأردن مساء الثلاثاء وسيبحث مع اخيه في الديوان الأميري العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها#قطر_ترحب_بالملك_عبدالله_الثاني pic.twitter.com/2eBURQCdaB — بنت الفرساااان حسابي 2 (@doha_tamim2017) October 11, 2021

وجاء ذلك في جلسة مباحثات رسمية في الديوان الأميري القطري بالعاصمة الدوحة، عقب وصول الملك الأردني للبلاد. بحسب بيان للديوان الأميري القطري، وذلك في زيارة رسمية هي الأولى له منذ عام 2013.

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من جانبها أفادت وكالة الأنباء القطرية بأنهما أجريا جلسة مباحثات رسمية واستعرضا “العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها لا سيما في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية والثقافية”.

فيديو.. حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخوه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك الأردن، يعقدان جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري مساء اليوم. pic.twitter.com/lTksRSZbti — صحيفة الشرق – قطر (@alsharq_portal) October 12, 2021

فيما أفادت وكالة الأنباء الأردنية بأن المباحثات “تناولت العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع إقليميا ودوليا”.

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وأعرب الملك عبدالله عن تقديره للشيخ تميم على “كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال”، معتبرا أن هذه الزيارة “رسالة مهمة لشعبينا الشقيقين”.

#قطر و #الأردن يوقعان خلال زيارة ملك #الأردن إلى #الدوحة اليوم اتفاقية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ومذكرة تفاهم بين #جهاز_قطر_للاستثمار و #شركة_إدارة_الاستثمارات_الحكومية الأردنية لبناء شراكة استراتيجية بين البلدين وتطوير فرص التعاون pic.twitter.com/lSHLpOtAN2 — Haitham Abou Saleh | هيثم أبو صالح (@Haitham_A_S) October 12, 2021

فيما رحب الشيخ تميم بالعاهل الأردني مؤكدا “عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين الأردن وقطر”.

وخلال مباحثات موسعة تبعها لقاء ثنائي، تم التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. وبما يحقق مصالحهما ويخدم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

الأمير تميم يرحب بالملك عبدالله

وقال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، إنه بحث مع الملك عبدالله الثاني، أوجه تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين شعبينا الشقيقين في مختلف مجالات التعاون المشترك.

سعدت بلقاء أخي جلالة الملك @KingAbdullahII والوفد المرافق في قطر، حيث بحثنا أوجه تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين شعبينا الشقيقين في مختلف مجالات التعاون المشترك، كما ناقشنا مستجدات الإقليم وسبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة خصوصا تطورات الأوضاع في فلسطين. pic.twitter.com/t3VzwmLU0x — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) October 12, 2021

جاء ذلك في تغريدة لأمير عبر الحساب الرسمي في موقع “توتير”، حيث قال : “سعدت بلقاء أخي جلالة الملك عبدالله الثاني والوفد المرافق في قطر، حيث بحثنا أوجه تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين شعبينا الشقيقين في مختلف مجالات التعاون المشترك.”

وتابع:”كما ناقشنا مستجدات الإقليم وسبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة خصوصا تطورات الأوضاع في فلسطين”.

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