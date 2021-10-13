أمير قطر وملك الأردن
أمير قطر وملك الأردن
الهدهد

ماذا كتب ملك الأردن على “تويتر” بعد لقاء الأمير تميم في الدوحة؟

كتب محمد أبو يوسف
0

أعرب ملك الأردن، عبدالله الثاني، عن سعادته لزيارة قطر ولقاء الأمير تميم بن حمد آل ثاني، وذلك في زيارة هي الأولى له منذ عام 2013.

وكتب ملك الأردن عبدالله الثاني تغريدة على “تويتر”، عقب لقائه الأمير تميم بن حمد قال فيها. :” سعدت بزيارة دولة قطر الشقيقة ولقاء أخي العزيز سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني”، مشيراً إلى أن مباحثاته مع الأمير أكدت عمق العلاقات الأخوية بين بلدينا وشعبينا”.

ووجه ملك الأردن الشكر للأمير تميم الذي وصفه بـ”اخي”، وكذلك الشعب القطري على كرم الضيافة. وقال انه يتطلع لمواصلة البناء على العلاقات الوثيقة لدعم الاستقرار في منطقتنا وخدمة قضايا أمتنا”.

أمير قطر وملك الأردن عبدالله الثاني

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحث الثلاثاء، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. تعزيز العلاقات في العديد من المجالات، ومستجدات الوضع في المنطقة.

وجاء ذلك في جلسة مباحثات رسمية في الديوان الأميري القطري بالعاصمة الدوحة، عقب وصول الملك الأردني للبلاد. بحسب بيان للديوان الأميري القطري، وذلك في زيارة رسمية هي الأولى له منذ عام 2013.

اقرأ أيضاً: بعد فضائح باندورا.. ملك الأردن عبدالله الثاني يظهر في عقد قران أميرة بالأسرة الحاكمة (شاهد)

من جانبها أفادت وكالة الأنباء القطرية بأنهما أجريا جلسة مباحثات رسمية واستعرضا “العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها لا سيما في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية والثقافية”.

فيما أفادت وكالة الأنباء الأردنية بأن المباحثات “تناولت العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع إقليميا ودوليا”.

اقرأ أيضاً: كيف علق المتحدث باسم الخارجية الأمريكية على فضيحة ملك الأردن بعد تسريب وثائق باندورا

وأعرب الملك عبدالله عن تقديره للشيخ تميم على “كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال”، معتبرا أن هذه الزيارة “رسالة مهمة لشعبينا الشقيقين”.

فيما رحب الشيخ تميم بالعاهل الأردني مؤكدا “عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين الأردن وقطر”.

الأردن وقطر
الأردن وقطر

وخلال مباحثات موسعة تبعها لقاء ثنائي، تم التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. وبما يحقق مصالحهما ويخدم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

الأمير تميم يرحب بالملك عبدالله

وقال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، إنه بحث مع الملك عبدالله الثاني، أوجه تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين شعبينا الشقيقين في مختلف مجالات التعاون المشترك.

جاء ذلك في تغريدة لأمير عبر الحساب الرسمي في موقع “توتير”، حيث قال : “سعدت بلقاء أخي جلالة الملك عبدالله الثاني والوفد المرافق في قطر، حيث بحثنا أوجه تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين شعبينا الشقيقين في مختلف مجالات التعاون المشترك.”

وتابع:”كما ناقشنا مستجدات الإقليم وسبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة خصوصا تطورات الأوضاع في فلسطين”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

تابعنا عبر Google news

قد يعجبك ايضا
الهدهد

مع خديجة بن قنة.. (شاهد) لماذا بكت والدة أمير قطر الشيخة موزا؟

الهدهد

(شاهد) أمير قطر تميم بن حمد: الحفاظ على حقوق الإنسان لا يتعارض مع الإسلام

الهدهد

بعد فضائح باندورا.. ملك الأردن عبدالله الثاني يظهر في عقد قران أميرة بالأسرة الحاكمة…

الهدهد

صحفية بريطانية تحصل على تعويض مالي من منصة عملت لتشويه صورة معارضي السيسي وابن زايد

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More