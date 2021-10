البحرين تستضيف أول حفل زواج يهودي على أراضيها!

أثار أول حفل زواج يهودي أقيم في البحرين منذ أكثر من 50 عاماً، ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي. وذلك بعد نحو عام من تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر موقع “تايمز أوف إسرائيل”، أن حفل الزفاف أقيم بفندق ريتز كارلتون في المنامة. وقال إن الحدث يعتبر “علامة فارقة” للجالية اليهودية في الدولة الخليجية.

والعريس هو نجل هدى نونو، سفيرة البحرين السابقة لدى الولايات المتحدة، وهي عضو في الجالية اليهودية في البحرين.

وقالت نونو عبر حسابها على تويتر: “كان حفل الزفاف ضخما وهذا ما تريده كل أم”.

Yesterday was historic as we celebrated the first Jewish wedding in #Bahrain in 52 years! While I know that every mother thinks their child’s wedding is monumental, this one truly was! it’s very hard to find adequate words to describe how much it means for it to be my son pic.twitter.com/Lbb8w8TOqW

— Houda Nonoo (@hnonoo75) October 11, 2021