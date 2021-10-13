البحرين تستضيف أول حفل زواج يهودي على أراضيها!

أثار أول حفل زواج يهودي أقيم في البحرين منذ أكثر من 50 عاماً، ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي. وذلك بعد نحو عام من تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر موقع “تايمز أوف إسرائيل”، أن حفل الزفاف أقيم بفندق ريتز كارلتون في المنامة. وقال إن الحدث يعتبر “علامة فارقة” للجالية اليهودية في الدولة الخليجية.

حفل زواج في البحرين

والعريس هو نجل هدى نونو، سفيرة البحرين السابقة لدى الولايات المتحدة، وهي عضو في الجالية اليهودية في البحرين.

وقالت نونو عبر حسابها على تويتر: “كان حفل الزفاف ضخما وهذا ما تريده كل أم”.

Yesterday was historic as we celebrated the first Jewish wedding in #Bahrain in 52 years! While I know that every mother thinks their child’s wedding is monumental, this one truly was! it’s very hard to find adequate words to describe how much it means for it to be my son pic.twitter.com/Lbb8w8TOqW — Houda Nonoo (@hnonoo75) October 11, 2021

بدوره اعتبر إبراهيم داود نونو رئيس الطائفة اليهودية في البحرين أن هذا العرس شكل لحظة مهمة للعائلة اليهودية. والمجتمع اليهودي في البحرين والمنطقة.

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وأضاف في تغريدة على حسابه بتويتر، “كان الجو مفعما بالبهجة عندما جلسنا حول تشوباه (مظلة الزفاف اليهودية) التي ترمز إلى المنزل الجديد”.

كما علق حساب إسرائيل بالعربية في تويتر أن “هذا الزفاف من ثمرات السلام بين إسرائيل والبحرين”.

من ثمرات السلام بين اسرائيل والبحرين! 🇧🇭🇮🇱 حياة يهودية زاخرة مع اول زفاف يهودي في المملكة منذ 52 عاما! الف مبروك للزوجين وعقبال المزيد من الأفراح والليالي الملاح@hnonoo75 pic.twitter.com/Q6B8UvvNK8 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 11, 2021

يشار إلى أن المنامة وتل أبيب، وقعتا اتفاقا لتطبيع العلاقات بينهما في تشرين أول/ أكتوبر من العام الماضي وذلك برعاية أمريكية في اتفاق شمل الإمارات.

الحفل اليهودي يثير ضجة واسعة

وأثار الحفل اليهودي في البحرين ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، كما انتقد كثيرون الانبطاح البحريني بعد اتفاق التطبيع.

وعلق حساب “نحو الحرية” الشهير على تويتر قائلاً :” البحرين تستضيف أول حفل زفاف يهودي على أراضيها نظمته رابطة المجتمعات اليهودية في الخليج “.

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وأضاف :” هذه الرابطة خنجر مغروس في صدر الخليج، سيكون انتزاعه عسيراً ومؤلماً بالتقادم والبحرين على الهامش تُنفذ الأوامر فقط “.

البحرين تستضيف أول حفل زفاف يهودي على أراضيها نضمته رابطة المجتمعات اليهودية في الخليج .. هذه الرابطة خنجر مغروس في صدر الخليج، سيكون انتزاعه عسيراً ومؤلماً بالتقادم .. والبحرين على الهامش تُنفذ الأوامر فقط .. — نحو الحرية (@hureyaksa) October 12, 2021

تفاعل ناشطون وسياسيون إسرائيليون مع الإعلان عن إقامة أول حفل زفاف يهودي في البحرين منذ أكثر من نصف قرن

وقالت هدى نونو السفيرة السابقة للبحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية في تغريدة عبر حسابها على تويتر “كان يوم أمس تاريخيًا حيث احتفلنا بأول زفاف يهودي في البحرين منذ 52 سنة!”. — صلاح بديوي (@Salah_Bediwy) October 11, 2021

واعتبر العديد من السياسيين الإسرائيليين أن هذا الزفاف هو “رمز آخر لتعزيز السلام في المنطقة بفضل الاتفاقيات الإبراهيمية. وأنه مظهر جميل ومؤثر ويمثل علامة فارقة في العلاقات بين دول التطبيع وإسرائيل”.

وفي سبتمبر/ أيلول 2020، أعلنت البحرين التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، برعاية أمريكية.

وأتى اتفاق البحرين بعد نحو شهر على اتفاق مماثل توصلت إليه الإمارات وإسرائيل، في أغسطس/ آب 2020، لكنه قوبل بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، “خيانة” لفلسطين.

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