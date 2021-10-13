حفل زواج يهودي في البحرين
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البحرين تستضيف أول حفل زواج يهودي على أراضيها!

كتب محمد أبو يوسف
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أثار أول حفل زواج يهودي أقيم في البحرين منذ أكثر من 50 عاماً، ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي. وذلك بعد نحو عام من تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر موقع “تايمز أوف إسرائيل”، أن حفل الزفاف أقيم بفندق ريتز كارلتون في المنامة. وقال إن الحدث يعتبر “علامة فارقة” للجالية اليهودية في الدولة الخليجية.

حفل زواج في البحرين

والعريس هو نجل هدى نونو، سفيرة البحرين السابقة لدى الولايات المتحدة، وهي عضو في الجالية اليهودية في البحرين.

وقالت نونو عبر حسابها على تويتر: “كان حفل الزفاف ضخما وهذا ما تريده كل أم”.

بدوره اعتبر إبراهيم داود نونو رئيس الطائفة اليهودية في البحرين أن هذا العرس شكل لحظة مهمة للعائلة اليهودية. والمجتمع اليهودي في البحرين والمنطقة.

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وأضاف في تغريدة على حسابه بتويتر، “كان الجو مفعما بالبهجة عندما جلسنا حول تشوباه (مظلة الزفاف اليهودية) التي ترمز إلى المنزل الجديد”.

كما علق حساب إسرائيل بالعربية في تويتر أن “هذا الزفاف من ثمرات السلام بين إسرائيل والبحرين”.

يشار إلى أن المنامة وتل أبيب، وقعتا اتفاقا لتطبيع العلاقات بينهما في تشرين أول/ أكتوبر من العام الماضي وذلك برعاية أمريكية في اتفاق شمل الإمارات.

الحفل اليهودي يثير ضجة واسعة

وأثار الحفل اليهودي في البحرين ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، كما انتقد كثيرون الانبطاح البحريني بعد اتفاق التطبيع.

وعلق حساب “نحو الحرية” الشهير على تويتر قائلاً :” البحرين تستضيف أول حفل زفاف يهودي على أراضيها نظمته رابطة المجتمعات اليهودية في الخليج “.

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وأضاف :” هذه الرابطة خنجر مغروس في صدر الخليج، سيكون انتزاعه عسيراً ومؤلماً بالتقادم والبحرين على الهامش تُنفذ الأوامر فقط  “.

واعتبر العديد من السياسيين الإسرائيليين أن هذا الزفاف هو “رمز آخر لتعزيز السلام في المنطقة بفضل الاتفاقيات الإبراهيمية. وأنه مظهر جميل ومؤثر ويمثل علامة فارقة في العلاقات بين دول التطبيع وإسرائيل”.

نائب وزير خارجية البحرين مع نظيره الاسرائيلي في تل أبيب
نائب وزير الخارجية البحريني مع نظيره الاسرائيلي في تل أبيب

وفي سبتمبر/ أيلول 2020، أعلنت البحرين التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، برعاية أمريكية.

وأتى اتفاق البحرين بعد نحو شهر على اتفاق مماثل توصلت إليه الإمارات وإسرائيل، في أغسطس/ آب 2020، لكنه قوبل بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، “خيانة” لفلسطين.

 

 

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