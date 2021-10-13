الأهلي يحسم مستقبل موسيماني مع القلعة الحمراء بعد الأزمة الأخيرة

أصدر نادي الأهلي المصري يوم الأربعاء الماضي، بيانًا يحسم مستقبل. المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني مع فريق القلعة الحمراء، من خلال استكمال العقد الحالي الذي ينتهي مع نهاية موسم 2021-2022 دون إجراء أي تعديل على راتب المدرب رغم الأزمة الأخيرة.

الأهلي والمدرب موسيماني

وكشف أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات في نادي الأهلي، عن التفاصيل ما دار في الجلسة التي عقدها. مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بكرة القدم لتجديد عقده.

أمير توفيق | 🗣

💬"موسيماني مستمر مع الأهلي .. ولم يطلب زيادة في راتبه"🦅 pic.twitter.com/inSPAJIMro — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) October 13, 2021

وبين توفيق، أن تم الاتفاق على استكمال العقد الحالي الذي ينتهي مع نهاية الموسم الجاري 2021-2022، دون إجراء أي تعديل على راتب المدير الفني الجنوبي الأفريقي موسيماني.

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وأوضح، أن المدرب الجنوبي الأفريقي موسيماني لم يطلب أي زيادة على راتبه، كما أن الأهلي متمسك بالاستمرار في مهمته لقناعته وقدرته على تحقيق طموحات النادي وجماهيره خلال الفترة القادمة.

وأضاف، ” الجلسة جرت في أجواء ودية وشهدت الحوار الإيجابي حول بعض الأمور المستقبلية. وكان هناك تفاهم كبير بين الطرفين، وتم الاتفاق على حسم كل هذه الأمور نهاية العقد الحالي”.

ونشبت خلال اليومين الماضيين أزمة بين إدارة الأهلي ووكيل المدرب الجنوبي الأفريقي. بيتسو موسيماني وزوجته من أجل تجديد عقده مع فريق الأهلي المصري لمدة ثلاثة مواسم قادمة بشروط رفضتها إدارة نادي المارد الأحمر.

موسيماني وشروط التجديد

وقد طلب المدرب الجنوبي الأفريقي موسيماني ثلاثة أمور من أجل تجديد عقده مع نادي الأهلي المصري، وهو رفع العقوبة التي تم توقيعها عليه بسبب خسارة كأس السوبر المصري. أمام فريق طلائع الجيش بركلات الترجيح. والمقدرة بمبلغ 300 ألف جنيه مصري.

وكذلك رفض تواجد مدرب عام لفريق الأهلي في الجهاز الفني، والثالث وضع بند يحميه من الإقالة في التعاقد الجديد.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة قوية أمام منافسه الحرس الوطني. في ذهاب دور ال32 من منافسات دوري الأبطال الأفريقي في النيجر مطلع الأسبوع المقبل.

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