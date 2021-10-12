هيفاء وهبي بروب الاستحمام فقط على شرفة الفندق في دبي! (فيديو)

فاجأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، جمهورها بإطلالة بروب الاستحمام فقط.

هيفاء: (صباح الخير عالناس الغير)

وعبر حسابها على (انستجرام)، أطلت هيفاء وهبي على متابعيها معقبة: (صباح الخير عالناس الغير).

وظهرت الفنانة اللبنانية تقف بشرفة الفندق الذي تقيم به في دبي، بروب الاستحمام فقط.

كما وتركت هيفاء شعرها منسدلاً، وبيدها فنجان قهوة، وتزينت بمجوهرات ناعمة.

الجمهور: (خلصت الهدوم)

وتعرضت هيفاء لهجوم من جمهورها، فكان أول تعليق: (خلصت الهدوم؟).

وكتبت أخرى: (العجوز ذي انهبلت بتاخذ وقتها ووقت غيرها).

كما سخرت ناشطة: (هي هيفاء وهبي لسه مكتشفه السوشيال ميديا ولا ايه).

ووجه متابع نصيحة لهيفاء قائلاً: (رجل فالدنيا ورجل فالقبر توبي ياعجوز).

إطلالة جريئة من دبي

وبالأمس، استعرضت هيفاء وهبي، إطلالتها الجريئة، أثناء حضورها أحد الفعاليات الخاصة.

ونشرت هيفاء وهبي صورها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام).

وظهرت بها بفستان تايجر أبيض وأسود، طويل من جهة، وقصير بشدة من جهة أخرى.

وهو الأمر الذي كشف جسدها بوضوح، بطريقة فاضحة.

(ذهب أبيض أسود)

واعتمدت هيفاء وهبي تسريحة الشعر الكيرلي، تاركةً إياه منسدلاً على كتفها. واستكملت الفنانة إطلالتها بمجوهرات ناعمة.

وعقبت هيفاء على الصور فيما نصه: (يحدث الآن في دبي، حضور حفل الإطلاق الرسميslsdubai كضيف شرف).

كما تابعت: (هذا الحدث رائع حقًا بكل تفاصيله وكله حضور إيجابي وموضوع فريد: ذهب أبيض أسود).

وكانت هيفاء وهبي قد نشرت صوراً من داخل طائرتها الخاصة أثناء توجهها إلى دبي.

وظهرت هيفاء مسترخية على مقعدها في الطائرة، بملابس كاجوال، وحذاء رياضي.

وعقبت الديفا: (فوق فوق بعيد، دبي، ها أنا قادمة).

هيفاء وسيارة الفيراري

وقبل أيام، نشرت هيفاء صوراً بدت فيها وهي تستعرض جمالها على مقدمة سيارة فيراري.

وبدت الفنانة اللبنانية بوضعيات جريئة على السيارة.

وأرفقت هيفاء وهبي صورها بتعليق: (قال مالقوش في الورد عيب فقالوا كل اللي بيتقال).

كما يبدو أن هيفاء من عشاق سيارات فيراري. إذ سبق ونشرت عديد الصور لها تستعرض سيارات فيراري فخمة.

تعطل تطبيقات فيسبوك

وعلّقت هيفاء وهبي، على تعطل تطبيقات “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتساب” الأسبوع الماضي.

وكتبت هيفاء، عبر حسابها على موقع “تويتر”: “الحياة الأسرية لا تحتاج مواقع التواصل الاجتماعي”.

كلب هيفاء يعض أعداءه!

وقبل أيام، استعانت هيفاء وهبي بكلب شرس، لتوجيه رسالة غامضة.

وظهرت هيفاء وهبي بفيديو عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي بإطلالة كاجوال مثيرة.

وكانت الديفا تتنزه برفقة كلب من فصيلة (روت وايلر)، وتداعبه.

وعلقت هيفاء: (يحب كلب الروت وايلر أصدقاءه ويعض أعدائه).

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كام تابعت: (على عكس بعض الأشخاص غير القادرين على الحب النقي وعليهم دائما المزج بين الحب والكراهية).

وأثنى الجمهور على جرأة هيفاء وهبي مع الكلب المعروف بأنه من أشرس الأنواع.

كما حذرها آخرون منه، مؤكدين أنه يشكل خطراً عليها.

هيفاء ارتدت بنطلون إجباراً

وكانت هيفاء وهبي قد أجبرت على ارتداء بنطلون بدلاً من (الهوت الشورت).

وذلك أثناء تسجيلها لقاء مع التلفزيون المصري الرسمي الذي يفرض على ضيوفه الالتزام بمعايير ارتداء الثياب.

حيث ارتدت الفنانة هوت شورت بحفلها في إحدى القرى في الساحل الشمالي.

كما تم الاتفاق مع منظمي حفل هيفاء على تسجيل لقاء معها لبرنامج (صباح الخير يا مصر).

وتمت الموافقة، خاصة أن وهبي لم تظهر على التليفزيون المصري منذ عام 2014.

وكان هناك اقتراح أن تركز الكاميرا على الجزء الأعلى فقط من جسد هيفاء وهبي حتى لا يظهر الشورت.

ولكن بعد مناقشات تم الاستقرار على أن ترتدي هيفاء بنطلوناً.

ولم تمانع الفنانة مؤكدة احترامها لضوابط وقوانين التليفزيون المصري.

إليسا وهيفاء معاً على راحتهما

وفي سياق آخر، وثقت هيفاء زيارة مواطنتها الفنانة إليسا إلى منزلها.

وظهرت الفناناتان بالفيديو وهما يقطعان قالب حلوى كُتب عليه (باهاماس).

وذلك في إشارة إلى حفل إليسا في عيد الحب المقبل في الولايات المتحدة الأميركية.

وتعانقت النجمتان أمام قالبا حلوى، وظهرتا في لقطات أخرى وهما تستمتعان بمشاهدة التلفاز معاً.

كما عبرت إليسا عن إعجابها بمذاق الحلوى قائلة: (ولا بيهمني، إتس أوكي).

وذلك في إِشارة لعدم اكتراثها لزيادة وزنها.

وأظهرت منشورات أخرى عناق النجمتين أمام قالبين من الحلوى تزيّنا بصور الفنانتين.

كما أبرزت بعض اللقطات استمتاعهما معاً بمشاهدة التلفاز.

وأرفقت هيفاء الفيديوهات بأغنية إليسا (هنغني كمان وكمان). والتي ظهرتا فيها معاً ببجامة النوم أثناء الحجر الصحي في بداية جائحة كورونا.

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