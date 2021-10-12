نادين نجيم بإطلالة مثيرة وفستان قصير كشف الكثير! (صور)

خطفت الفنانة اللبنانية نادين نجيم قلوب جمهورها في آخر ظهور لها، جمعها بمصمم الأزياء المعروف زهير مراد .

ونشرت نادين نجيم عبر حسابها في انستغرام، صوراً بإطلالةٍ جريئة، ارتدت فيها فستاناً قصيراً، كشف مفاتنها.

كما ظهرت نادين نجيم في صورةٍ أخرى مع صديقتها نتالي نصرالله ملكة جمال لبنان المغترب السابقة، وهي حامل .

نادين نجيم تنهي صالون زهرة

وانتهى مؤخرًا عرض مسلسل “صالون زهرة” بطولة الفنانة اللبنانية نادين نجيم ومعتصم النهار. وعرض المسلسل في 15 حلقة كاملة على إحدى المنصات الرقمية.

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كما تدور أحداث مسلسل “صالون زهرة” حول “زهرة شابة متمردة وقاسية لأنها مرت بظروف صعبة، تناصر النساء، وهي لا تنتمي إلى أسرة ثرية وتشبه أشخاصاً كثيرين نعرفهم في حياتنا، هم الذين يسعون إلى خلق صنعة يسترزقون منها”.

صورة ناديـن مع مصفف شعر إسرائيلي

ومؤخرا ثار جدل حول صورة للفنانة اللبنانية، بجانب مصفف الشعر الإسرائيلي آيدو رافيل.

وتظهر نادين في الصورة وهي تقف بجانب الإسرائيلي آيدو رافيل، وقد تعرضت لهجوم واسع من متداولي الصورة.

وجاء في التعليقات: (كله بيطبع بلتمس لها العذر لأنها حصلت على الاقامه الدائمه في الإمارات فمضطره تتماشى مع نظام دولتها).

كما قال آخر : (ضرايب الاقامة الذهبية في الامارات). وكتبت مغردة: (نادين باعت القضية).

وخرجت نادين بتوضيح بعد الهجوم الذي تعرضت له. وقالت إن خبير التجميل كان يتكلم اللغة اليونانية وأنها لا تعلم جنسيته الاسرائيلية.

كما علقت : “هيدي الحقيقة ومش معقول اعرفوا اسرائيلي واتصور معه. لأنا ما بطيق اللأرض يلي بيمشوا عليها في بلدي وحبي لبلدي كبير. وفعلاً خبثاء متل خبير التجميل يلي ما قال هويته”.

هيدي الحقيقة ومش معقول اعرفوا اسرائيلي و اتصور معه انا ما بطيق الارض يلي بيمشوا عليها في بلدي وحبي لبلدي كبير وفعلاً خبثاء متل خبير التجميل يلي ما قال هويته https://t.co/Tu32A0OxuB — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) September 18, 2021

كما أن نجيم حصلت مؤخرًا على جائزة “الموركس دور” كأفضل ممثلة لبنانية ـ عربية عن مسلسل “خمسة ونص” و”عشرين عشرين”.