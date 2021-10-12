نادين نجيم تظهر بإطلالة جريئة مع مصمم الازياء زهير مراد
نادين نجيم تظهر بإطلالة جريئة في أحدث ظهور
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نادين نجيم بإطلالة مثيرة وفستان قصير كشف الكثير! (صور)

كتب أنس السالم
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خطفت الفنانة اللبنانية نادين نجيم قلوب جمهورها في آخر ظهور لها، جمعها بمصمم الأزياء المعروف زهير مراد .

ونشرت نادين نجيم عبر حسابها في انستغرام، صوراً بإطلالةٍ جريئة، ارتدت فيها فستاناً قصيراً، كشف مفاتنها.

نادين نجيم وزهير مراد
نادين وزهير مراد

 

كما  ظهرت نادين نجيم في صورةٍ أخرى مع صديقتها نتالي نصرالله ملكة جمال لبنان المغترب السابقة، وهي حامل .

 

نادين نجيم وصديقتها نتالي نصرالله
نادين وصديقتها نتالي نصرالله

نادين نجيم تنهي صالون زهرة 

وانتهى مؤخرًا عرض مسلسل “صالون زهرة” بطولة الفنانة اللبنانية نادين نجيم ومعتصم النهار. وعرض المسلسل في 15 حلقة كاملة على إحدى المنصات الرقمية.

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كما تدور أحداث مسلسل “صالون زهرة” حول “زهرة شابة متمردة وقاسية لأنها مرت بظروف صعبة، تناصر النساء، وهي لا تنتمي إلى أسرة ثرية وتشبه أشخاصاً كثيرين نعرفهم في حياتنا، هم الذين يسعون إلى خلق صنعة يسترزقون منها”.

صالون زهرة
صالون زهرة

 

صورة ناديـن مع مصفف شعر إسرائيلي

ومؤخرا ثار جدل حول صورة للفنانة اللبنانية، بجانب مصفف الشعر الإسرائيلي آيدو رافيل.

وتظهر نادين في الصورة وهي تقف بجانب الإسرائيلي آيدو رافيل، وقد تعرضت لهجوم واسع من متداولي الصورة.

نادين ومصفف شعر اسرائيلي
نادين ومصفف شعر اسرائيلي

 

وجاء في التعليقات: (كله بيطبع بلتمس لها العذر لأنها حصلت على الاقامه الدائمه في الإمارات فمضطره تتماشى مع نظام دولتها).

كما قال آخر : (ضرايب الاقامة الذهبية في الامارات). وكتبت مغردة: (نادين باعت القضية).

وخرجت نادين بتوضيح بعد الهجوم الذي تعرضت له. وقالت إن خبير التجميل كان يتكلم اللغة اليونانية وأنها لا تعلم جنسيته الاسرائيلية.

كما علقت : “هيدي الحقيقة ومش معقول اعرفوا اسرائيلي واتصور معه. لأنا ما بطيق اللأرض يلي بيمشوا عليها في بلدي وحبي لبلدي كبير. وفعلاً خبثاء متل خبير التجميل يلي ما قال هويته”.

كما أن نجيم حصلت مؤخرًا على جائزة “الموركس دور” كأفضل ممثلة لبنانية ـ عربية عن مسلسل “خمسة ونص” و”عشرين عشرين”.

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