منتخب إنجلترا يسقط في فخ التعادل أمام هنغاريا في مباراة مثيرة (شاهد)

تعادل منتخب إنجلترا أمام منافسه هنغاريا بهدف لكليهما في مباراة قوية .جمعت كلا الفريقين على ملعب “ويمبلي” في العاصمة البريطانية، ضمن منافسات تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

منتخب هنغاريا وهدف التقديم

وأحرز منتخب هنغاريا هدف الأول في اللقاء داخل شباك مضيفه منتخب إنجلترا .في الدقيقة ال24 عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق ليسددها اللاعب رولان شالاي بقوة داخل شباك مرمى إنجلترا.

منتخب إنجلترا وهدف التعديل

وجاء هدف التعديل في الدقيقة ال37 عن طريق اللاعب جون ستونز سددها بأقدامه داخل شباك المرمى. من ضربة ركنية ثابتة، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما بين كلا المنتخبين.

تشكيلة منتخب إنجلترا

ولعب المدير الفني لمنتخب إنجلترا “غاريث ساوثغيت”، بتشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب هنغاريا، حيث تواجد في حراسة المرمى نيك بوب.

كما في خط الدفاع جاء كلاً من، ترنت أرنولد، هاري ماغواير، كيران تريبير، جون ستونز، أما في خط الوسط لعب ماسون ماونت، جيسي لينغارد، بوكايا ساكا، جيمس براوس، كما في هجوم الفريق آتى كلاً من اللاعبين، هاري كين، ماركوس راشفورد، فيل فودين.

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تشكيلة منتخب هنغاريا

ودخل المدرب الإيطالي ” ماركو روسي”، في تشكيلة أساسية أمام المنتخب المستضيف إنجلترا، حيث تواجد في حراسة المرمى جولاتشي.

We remain unbeaten in Group I following tonight's draw with Hungary at @wembleystadium. — England (@England) October 12, 2021

كما في خط الدفاع لعب كلاً من: بوتكا، أوربان، أتيلا سالاى، أما في خط الوسط آتى كلاً من: أدم ناجي، لوفرنسيس، كلينهسلر، أندرياس شافير، أتيلا فيولا، أما خط هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثنائي، رولان شالاى، أدم سالاى.

ترتيب المجموعة في تصفيات كأس العالم 2022

ويتصدر قائمة ترتيب المجموعة منتخب إنجلترا برصيد 20 نقطة، كما ويليه منتخب بولندا في المركز الثاني برصيد 17 نقطة.

Gutted not to get the W tonight but we’ll take the point and finish off the group strong next month. Thanks to all the fans tonight. Get home safe ❤️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/DbRU7w1hOz — Raheem Sterling (@sterling7) October 12, 2021

أما في المركز الثالث جاء منتخب ألبانيا برصيد 15 نقطة، كما وجاء منتخب هنغاريا في المركز الرابع من الترتيب برصيد 11 نقطة، يليه منتخب أندورا في المركز الخامس برصيد 6 نقاط، كما في أدنى الترتيب آتى منتخب سان مارينو دون إحراز أي من النقاط خلال منافسات تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

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