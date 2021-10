منتخب إنجلترا يسقط في فخ التعادل أمام هنغاريا في مباراة مثيرة (شاهد)

تعادل منتخب إنجلترا أمام منافسه هنغاريا بهدف لكليهما في مباراة قوية .جمعت كلا الفريقين على ملعب “ويمبلي” في العاصمة البريطانية، ضمن منافسات تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

وأحرز منتخب هنغاريا هدف الأول في اللقاء داخل شباك مضيفه منتخب إنجلترا .في الدقيقة ال24 عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق ليسددها اللاعب رولان شالاي بقوة داخل شباك مرمى إنجلترا.

وجاء هدف التعديل في الدقيقة ال37 عن طريق اللاعب جون ستونز سددها بأقدامه داخل شباك المرمى. من ضربة ركنية ثابتة، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما بين كلا المنتخبين.

ولعب المدير الفني لمنتخب إنجلترا “غاريث ساوثغيت”، بتشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب هنغاريا، حيث تواجد في حراسة المرمى نيك بوب.

كما في خط الدفاع جاء كلاً من، ترنت أرنولد، هاري ماغواير، كيران تريبير، جون ستونز، أما في خط الوسط لعب ماسون ماونت، جيسي لينغارد، بوكايا ساكا، جيمس براوس، كما في هجوم الفريق آتى كلاً من اللاعبين، هاري كين، ماركوس راشفورد، فيل فودين.

ودخل المدرب الإيطالي ” ماركو روسي”، في تشكيلة أساسية أمام المنتخب المستضيف إنجلترا، حيث تواجد في حراسة المرمى جولاتشي.

We remain unbeaten in Group I following tonight's draw with Hungary at @wembleystadium .

كما في خط الدفاع لعب كلاً من: بوتكا، أوربان، أتيلا سالاى، أما في خط الوسط آتى كلاً من: أدم ناجي، لوفرنسيس، كلينهسلر، أندرياس شافير، أتيلا فيولا، أما خط هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثنائي، رولان شالاى، أدم سالاى.

ويتصدر قائمة ترتيب المجموعة منتخب إنجلترا برصيد 20 نقطة، كما ويليه منتخب بولندا في المركز الثاني برصيد 17 نقطة.

Gutted not to get the W tonight but we’ll take the point and finish off the group strong next month. Thanks to all the fans tonight. Get home safe ❤️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/DbRU7w1hOz

— Raheem Sterling (@sterling7) October 12, 2021