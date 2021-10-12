فيديو غادة عبدالرازق مع ابنتها روتانا يثير الجدل والجمهور: “فين الأم وفين البنت؟”!

شاركت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق جمهورها، فيديو جديد مع ابنتها الوحيدة (روتانا).

غادة عبدالرازق تحتضن روتانا

وظهرت غادة عبدالرازق بالفيديو، وهي ترتدي فستان أسود أوف شولدر من جهة واحدة.

كما بدت روتانا بفستان بنفس اللون، وظهرت الأم وابنتها مستعدتان لجلسة تصوير.

وقامت الفنانة المصرية باحتضان ابنتها وتقبيلها، وسط ضحكات الأخيرة.

مين الأم ومين البنت؟

وتباينت ردود الأفعال حول الفيديو، ما بين سخرية وإشادة.

فجاء في التعليقات: (فين الام وفين البنت؟).

ووافقه آخر الرأي: (مين الام ومين البنت علشان نكون عارفين).

وعقب آخر: (ماتهدي كدا ياغاده مالك).

وسخر آخر في تعليقه: (ماشاءالله يا نعمة الله بنتك بقت اكبر منك).

غادة عبدالرازق مختلفة

وبالأمس، فاجأت غادة عبد الرازق، جمهورها بإطلالة مُختلفة تماماً، عادت بها إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت غادة عبدالرازق صورها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام).

وظهرت الفنانة بالصور بقصة شعر مُختلفة، وملابس غريبة، معقبة: (هل أنتم مستعدون؟).

وتُعد هذه الصور هي الأولى لغادة عبدالرازق بعد إغلاقها لحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث قامت بحذف جميع صورها، مما أثار حيرة جمهورها حينها.

واعتقد بعضهم حينها أن الفنانة المصرية تمهد لاعتزالها السوشيال ميديا.

بينما رجح آخرون أنّها تستعد لنشر مفاجأة فنية جديدة تعود بها بقوة.

غادة (منكوشة) بعد الأعمال المنزلية

وكانت آخر صورة شاركتها غادة مع جمهورها غريبة ظهرت خلالها بمظهر غير مرتب، وبدون مساحيق تجميل.

ونشرت غادة عبدالرازق الصورة حينها، بعد انقطاع دام أشهر عن جمهورها.

و ذلك بسبب انشغالها بواجباتها كزوجة وأم وجدة.

وبدت غادة في الصورة بشعر منكوش ومجعد، وحاجبين غير مرتبين.

ولم تضع الفنانة مساحيق تجميل، بينما ظهرت برموش طويلة بسبب الفلتر الذي استخدمته.

وعلقت غادة على الصورة بالقول: (بقالي كتير مانزلتش صورة).

وتابعت: (يالة واحدة جديده من المنزل بعد القيام بالإعمال المنزلية طبيخ وغسيل وخلافه).

رسالة غامضة

وكان آخر ظهور لغادة عبدالرازق عبر (انستجرام)، قبل اختفاءها حين احتفلت بعيد ميلادها في يوليو الماضي،

ونشرت حينها صورتها معقبة: (أود أن أشكر كل من تمنى لي عيد ميلاد سعيد.. شكراً جزيلاً لكم على كل تمنياتكم بعيد ميلادي).

وفي نفس الشهر، كتبت الفنانة المصرية رسالة جاء في نصها: (ونستعيذك يا الله من خبثاء النوايا، متصنعي الود).

كما نشرت الممثلة المصرية صوراً في يونيو الماضي تُظهرها بلوك جديد وتسريحة شعر ناعمة.

وشبه المتابعون غادة عبدالرازق بالممثلة اللبنانية نادين نجيم.

وأكدوا أنهم اعتقدوها هي، بينما ذكر آخرون أنها أقرب إلى الممثلة السورية كندة حنا.

(لحم غزال)

وكان آخر أعمال غادة عبدالرازق، مسلسل “لحم غزال” والذي عُرض في رمضان 2021.

وشاركها البطولة كل من شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبد الرسول، ومي سليم، ورحاب الجمل، وبسنت شوقي وغيرهم.

والمسلسل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

غادة تعود للمسرح

ولم تعلن غادة حتى اللحظة موقفها من موسم الدراما لرمضان 2022.

لكن الفنانة أكدت مؤخراً عودتها إلى المسرح بعدما قدمت سابقا 3 مسرحيات فقط.

والمسرحيات هي: (طراقيعو، وحودة كرامة، ودار الأيتام).

وكشفت غادة أنها بصدد التحضير لمسرحية استعراضية موسيقية.

وسيتم عرضها يومين أسبوعيا فقط نظرا لصعوبة الدور.

وستبدأ البروفات التحضيرية للمسرحية الأسبوع المقبل، بجلسة عمل مع الشركة المنتجة.

و ذلك للاتفاق على اسم المخرج وترشيح نجوم العمل.

جائزة الأدب والإبداع

وفي سياق آخر، علق الدكتور عصام حجي عالم الفضاء المصري بوكالة ناسا، على منح غادة عبد الرازق وفنانين آخرين، جائزة مخصصة للبحث العلمي.

واستنكر حجي هذا العبث بأسلوب ساخر.

وكانت غادة عبد الرازق، أعلنت في يونيو حصولها على جائزة الأدب والإبداع من الدكتور صديق عفيفي.

و ذلك بصحبة الفنانتان الإعلامية بوسي شلبي والفنانة سوسن بدر، في حفل عقد بقصر البارون.

وعلق عصام حجي: (مبروك كنت أتمنى الحضور لسور القصر لمشاهدة هذا الاحتفاء المهيب بالعلم).

مبروك،

كنت اتمنى الحضور لسور القصر لمشاهدة هذا الاحتفاء المهيب بالعلم لكن الوجود في المنفى أعجزني عن تأديت واجبي في مشاركة الجموع في تحية من يسهرون على علو شأن العلم والمعرفة. https://t.co/I6mNXWMHWY — د. عصام حجي (@essamheggy) June 15, 2021

وتابع في تغريدته: (لكن الوجود في المنفى أعجزني عن تأديت واجبي في مشاركة الجموع في تحية من يسهرون على علو شأن العلم والمعرفة).

(أقسم أن هذا عمري الحقيقي)

إلى هذا، كشفت غادة عبد الرازق عمرها الحقيقي مؤكدة أنها ليست مواليد 1965 كما هو شائع.

وأقسمت الفنانة أنها مواليد 1970، مستدلة ببطاقتها الشخصية.

ونوهت إلى أنها ستحتفل ببلوغها 51 عاما في يوليو المقبل.

وتابعت الفنانة خلال ندوة أجرتها مؤسسة “أخبار اليوم” المصرية قبل أشهر: (ما هو الفارق إن كان عمري 60 أو 70 أو 80 عاما؟).

واستطردت: (هل هذا سيقلل من نجوميتي أو يزيدها، هل الممثل أصبح يتم تقييمه بعمره؟).

وحول علاقتها بزوجها مدير التصوير، هيثم زنيتا، قالت الممثلة المصرية إنه غيرها تماماً على المستوى الشخصي.

وأشارت إلى أن منها أمور كانت مخطئة في حق نفسها.

كذلك على المستوى العملي، إذ كانت تقوم بأمور خاطئة نجح هو في أن تعدل عنها.

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