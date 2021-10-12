هروب زكريا الزبيدي ورفاقه من جلبوع
هروب زكريا الزبيدي ورفاقه من جلبوع
Videoالهدهد

فيديو جديد يُعرض لأول مرة يوثق لحظة هروب الأسرى الستة من فتحة النفق في سجن جلبوع

كتب محمد أبو يوسف
0

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية فيديو جديد ينشر لأول مرة، يوثق لحظة خروج أسرى سجن جلبوع الستة بقيادة زكريا الزبيدي. من فتحة النفق الذي حفروه من داخل زنزانتهم إلى خارج السجن الإسرائيلي شديد الحراسة.

وفي هذا السياق نشرت قناة عبرية، مقطعا مصورا، يوثق اللحظات الأولى، لخروج الأسرى الذين حرروا أنفسهم من فتحة نفق سجن جلبوع الشهر الماضي.

وأفرج الاحتلال عن المشاهد، ويظهر فيها الأسرى بحسب القناة، وهم يخرجون تباعا بالقرب من برج المراقبة القريب من فتحة النفق. وقد اعترف الاحتلال بأن إحدى الحارسات كانت تغط في النوم حينها.

وكان الأسرى الستة، قد حفروا نفقا من داخل زنزانتهم، مستغلين نقطة ضعف في مرحاض السجن.

اقرأ أيضاً: ما حدث في جلبوع عقد الأمر.. هل تتم صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس هذه المرة؟

وتسببت عمليتهم في إرباك أمني وخسائر كبيرة للاحتلال من أجل إعادة اعتقالهم.

الأدوات المستخدمة في حفر نفق جلبوع

وكانت هيئة البث الإسرائيلي “كان”، قد نشرت في سبتمبر الماضي أول صور لأدوات الحفر التي استخدمها الأسرى الفلسطينيون الفارون من سجن جلبوع.

وأفادت “كان” وقتها بأن الأدوات كشف عنها محامي أحد الأسرى، محمود العارضة، الذي تم القبض عليه من جديد بعد الفرار في الناصرة،. وكانت مخفية في أرضية الخلية.

وبحسب ما نشرته “كان”، أظهرت الصورة استخدام الأسرى لقلم لا يتجاوز طوله 15 سم ملحق به قطعة معدنية، ورأس علاقة. بالإضافة لآلة معدنية على شكل حرف S يعتقد أنها تعود لقطعة من الأواني المعدنية.

وكان العارضة أعلن أنه من خطط لعملية الهروب وقال: “فتحة الخروج من النفق داخل الغرفة نفذتها لوحدي. وقد استخدمت بذلك برغيا حديديا كنت قد وجدته، وكان البرغي متينا الى حد اختراق الحديد”.

الاحتلال يغلق فتحة نفق سجن جلبوع الذي استخدمه الأسرى الستة في الهروب
الاحتلال يغلق فتحة نفق سجن جلبوع الذي استخدمه الأسرى الستة في الهروب

وأوضح أنه كانت بحوزته أيضا قطعة معدنية من إحدى الخزائن في الغرفة ساعدته في قص الصاج الذي يغطي حفرة المجاري.

وفي حادث أثار استنفارا عاما في إسرائيل وقتها، فر 6 أسرى فلسطينيين في 6 سبتمبر الماضي. من سجن جلبوع عبر نفق في عملية هروب أسطورية أربكت جميع أجهزة الاحتلال.

ولكن بعد أيام تمكنت سلطات الاحتلال من اعتقال 4 من الأسرى الفارين، وبعدها تم اعتقال الاثنين الآخرين ومحاكمة الأسرى الستة تتم حتى اليوم.

 

«تابع آخر الأخبار عبر: Google news»

«وشاهد كل جديد عبر قناتنا في YOUTUBE»

قد يعجبك ايضا
الهدهد

الإمارات اختارت إسرائيل لتأمين معرض إكسبو 2020.. كيف فعلت ذلك ؟!

الهدهد

دافيد غوفرين الذي أطلق المغاربة حملة لطرده أصبح سفيراً لإسرائيل في الرباط رسمياً!

الهدهد

ما حدث في جلبوع عقد الأمر.. هل تتم صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس هذه المرة؟

الهدهد

لبنان سيستقبل الغاز الإسرائيلي عبر مصر وبايدن يقف وراء هذه الخطة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More