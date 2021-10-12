طبيب منتخب مصر يكشف مدة غياب محمد الشناوي بعد تعرضه للإصابة

كشف طبيب منتخب مصر الأسبق طارق سليمان عن تفاصيل إصابة الحارس محمد الشناوي 32 عامًا، والمدة التي سيغيب عنها الحارس عن الملاعب من أجل تلقي العلاج. بعد الإصابة في العضلة الخلفية.

محمد الشناوي وتفاصيل الإصابة

وقال الطبيب المصري سليمان عبر قناة الحياة المصرية، ” العضلة الخلفية هي عضلة خائنة، والإصابة التي تعرض لها محمد الشناوي. ستجعله يغيب عن الملاعب لمدة لا تقل عن أسبوعين. حتى يتماثل للشفاء من أجل العودة مجددًا لحراسة المرمى.

محمد فارس عبر تويتر 📱

💭 مش حقيقي ان الشناوي كان عايز يكمل بعد الاصابة بالعكس الشناوي كان متخوف اصلا من الاصابة ولكن شارك وفقا لتوصية الجهاز الطبي ورأي الجهاز الفني pic.twitter.com/VwyFrDIulD — kora11.com (@kora11) October 11, 2021

وتعرض الشناوي، حارس منتخب مصر للإصابة في الدقيقة ال24 من زمن المباراة، ليدخل الحارس محمد أبو جبل. بدلاً عنه في مباراة منتخب مصر وليبيا، في إطار منافسات الجولة الرابعة لتصفيات قارة أفريقيا مونديال كأس العالم 2022.

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وقد تألق الحارس أبو جبل البديل في التصدي إلى أكثر من كرة خطيرة. باتجاه شباك المرمى، ومنعها من دخول شباك مرمى منتخب بلاد.

محمد الشناوي لسان حاله

بيقول ل عصام الحضري

انا قولتلك مش جاهز ليه المجازفة

و التضحية بيا #الاهلي#موسيماني pic.twitter.com/wrC32mMz4T — R🅰️G🅰️🅱️ M⭕H🅰️MMED (@guig9Jo3YSc86sZ) October 11, 2021

مباراة منتخب مصر وليبيا

وتمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز على منافسه ليبيا بثلاثة أهداف نظيفة دون مقابل، كما قد سجل أهداف منتخب مصر أحمد أبو الفتوح، مصطفى محمد، رمضان صبحي في مباراة الإياب. التي جمعت كلا المنتخبين على ملعب ” 28 مارس” في مدينة بنغازي.

كما وحقق منتخب الفراعنة في مباراة الذهاب. على المنتخب الليبي. بهدف نظيف سجله عمر مرموش، كما وجاء بطريقة رائعة في شباك مرمى منتخب ليبيا، والذي جمع كلا المنتخبين على ملعب ” استاد برج العرب”.

ترتيب المجموعة في تصفيات كأس العالم 2022

وتصدر منتخب مصر قائمة الترتيب برصيد 10 نقاط. يليه منتخب ليبيا برصيد 6 نقاط في المركز الثاني، وجاء منتخب الغابون في ثالث جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، كما جاء في أدنى ترتيب المجموعة منتخب أنغولا برصيد 3 نقطة. خلال تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

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