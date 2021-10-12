الامير تميم بن حمد
الامير تميم بن حمد
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(شاهد) أمير قطر تميم بن حمد: الحفاظ على حقوق الإنسان لا يتعارض مع الإسلام

كتب وطن
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شدد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في كلمته اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي في الاجتماع الاستثنائي لمجموعة العشرين بشأن أفغانستان، على أن الحفاظ على حقوق الإنسان لا يتعارض مع الإسلام.

وقال الشيخ تميم بن حمد، إن الحفاظ على حقوق الإنسان لا يتعارض مع الاسلام وأن المرأة تولت مناصب رفيعة في بلاده.

وأكد الأمير في كلمته أيضا على حرص قطر الدائم وموقفها الثابت من دعم الشعب الأفغاني، وحقه في العيش بكرامة، وتحقيق المصالحة. والتعايش السلمي بين جميع أطيافه ومكوناته.

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وعقد الاجتماع الرفيع في مدينة روما، ويناقش تطورات القضية الأفغانية، ويبحث سبل إرساء السلام في البلد الذي سجل على مدى. عقود اضطرابات متعددة.

أمير قطر تميم بن حمد يتحدث عن اتفاق الدوحة

كما كشف الشيخ تميم في كلمته أن توقيع اتفاق الدوحة بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان، شمل إطلاق حوار بين الفرقاء. الأفغان بالإضافة إلى انسحاب قوات التحالف من الأراضي الأفغانية.

وشدد في هذا السياق، في تأكيد منحى بلاده في دعم الحوار، أن التجربة أثبتت أن العزلة والحصار يؤديان إلى استقطاب المواقف. وردود الفعل الحادة أما الحوار والتعاون فيمكن أن يقود إلى الاعتدال والتسويات البناءة.

ودعا أمير قطر “قادة مجموعة العشرين والمجتمع الدولي، إلى انتهاج مقاربة عملية اتجاه المسألة الأفغانية. تترجم من خلالها الأقوال والنوايا الحسنة، إلى خطوات عملية تضمن الموازنة بين حقوق الشعب الأفغاني في الحرية والكرامة”.

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وتأتي مشاركة أمير قطر، بدعوة من ماريو دراغي رئيس الوزراء الإيطالي، ويشارك في الاجتماع قادة الدول ورؤساء الحكومات.

وفي السياق، غرد أمير قطر عبر حسابه في موقع “تويتر” وقال: “في كلمتي اليوم بالاجتماع الاستثنائي لمجموعة العشرين حول أفغانستان. دعوت قادة المجموعة والمجتمع الدولي عامة إلى انتهاج مقاربة عملية تجاه هذا البلد العريق، قوامها اتخاذ خطوات فعلية تضمن الموازنة بين حقوق الشعب الأفغاني في الحرية والكرامة، وحقوقه في الوصول إلى الغذاء والدواء والتنمية”.

وكشف الديوان الأميري القطري في وقت سابق أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يلقي كلمة عبر تقنية الاتصال المرئي في الجلسة الرئيسية للاجتماع.

قطر لعبت دوراً محورياً في دعم جهود السلام

وتلعب قطر دوراً محورياً في دعم جهود السلام في أفغانستان، حيث رعت جولات الحوار بين حركة طالبان والولايات المتحدة. تمخض عنها اتفاق الدوحة الذي أنهى الغزو الأمريكي.

كما ساهم في مغادرة جميع الجنود الأجانب من البلد الذي سجل حرباً شرسة تسببت في سقوط الضحايا، وأثرت على استقراره.

 

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