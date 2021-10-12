(شاهد) أمير قطر تميم بن حمد: الحفاظ على حقوق الإنسان لا يتعارض مع الإسلام

شدد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في كلمته اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي في الاجتماع الاستثنائي لمجموعة العشرين بشأن أفغانستان، على أن الحفاظ على حقوق الإنسان لا يتعارض مع الإسلام.

وقال الشيخ تميم بن حمد، إن الحفاظ على حقوق الإنسان لا يتعارض مع الاسلام وأن المرأة تولت مناصب رفيعة في بلاده.

سمو الأمير : أثبتت التجربة أن العزلة والحصار يؤديان إلى استقطاب المواقف وردود الفعل الحادة أما الحوار والتعاون فيمكن أن يقود إلى الاعتدال والتسويات البناءة #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/boHfKnln6c — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) October 12, 2021

وأكد الأمير في كلمته أيضا على حرص قطر الدائم وموقفها الثابت من دعم الشعب الأفغاني، وحقه في العيش بكرامة، وتحقيق المصالحة. والتعايش السلمي بين جميع أطيافه ومكوناته.

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وعقد الاجتماع الرفيع في مدينة روما، ويناقش تطورات القضية الأفغانية، ويبحث سبل إرساء السلام في البلد الذي سجل على مدى. عقود اضطرابات متعددة.

سمو الأمير : دولة قطر حريصة على أن ينعم الشعب الأفغاني الشقيق بالأمن والاستقرار#تلفزيون_قطر pic.twitter.com/nlY2KiKG5l — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) October 12, 2021

أمير قطر تميم بن حمد يتحدث عن اتفاق الدوحة

كما كشف الشيخ تميم في كلمته أن توقيع اتفاق الدوحة بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان، شمل إطلاق حوار بين الفرقاء. الأفغان بالإضافة إلى انسحاب قوات التحالف من الأراضي الأفغانية.

وشدد في هذا السياق، في تأكيد منحى بلاده في دعم الحوار، أن التجربة أثبتت أن العزلة والحصار يؤديان إلى استقطاب المواقف. وردود الفعل الحادة أما الحوار والتعاون فيمكن أن يقود إلى الاعتدال والتسويات البناءة.

سمو الأمير : دولة قطر ساهمت في إقامة أكبر جسر جوي في التاريخ ساعد في إجلاء الآلاف من الأفراد والعائلات من جنسيات مختلفة من أفغانستان#تلفزيون_قطر pic.twitter.com/sWtDDcyvPc — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) October 12, 2021

ودعا أمير قطر “قادة مجموعة العشرين والمجتمع الدولي، إلى انتهاج مقاربة عملية اتجاه المسألة الأفغانية. تترجم من خلالها الأقوال والنوايا الحسنة، إلى خطوات عملية تضمن الموازنة بين حقوق الشعب الأفغاني في الحرية والكرامة”.

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وتأتي مشاركة أمير قطر، بدعوة من ماريو دراغي رئيس الوزراء الإيطالي، ويشارك في الاجتماع قادة الدول ورؤساء الحكومات.

سمو الأمير : أدعو قادة مجموعة العشرين والمجتمع الدولي إلى انتهاج مقاربة عملية أتجاه المسألة الأفغانية تترجم من خلالها الأقوال والنوايا الحسنة إلى خطوات عملية تضمن الموازنة بين حقوق الشعب الأفغاني في الحرية والكرامة #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/j6rz17Fl04 — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) October 12, 2021

وفي السياق، غرد أمير قطر عبر حسابه في موقع “تويتر” وقال: “في كلمتي اليوم بالاجتماع الاستثنائي لمجموعة العشرين حول أفغانستان. دعوت قادة المجموعة والمجتمع الدولي عامة إلى انتهاج مقاربة عملية تجاه هذا البلد العريق، قوامها اتخاذ خطوات فعلية تضمن الموازنة بين حقوق الشعب الأفغاني في الحرية والكرامة، وحقوقه في الوصول إلى الغذاء والدواء والتنمية”.

في كلمتي اليوم بالاجتماع الاستثنائي لمجموعة العشرين حول أفغانستان دعوت قادة المجموعة والمجتمع الدولي عامة إلى انتهاج مقاربة عملية تجاه هذا البلد العريق، قوامها اتخاذ خطوات فعلية تضمن الموازنة بين حقوق الشعب الأفغاني في الحرية والكرامة وحقوقه في الوصول إلى الغذاء والدواء والتنمية — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) October 12, 2021

وكشف الديوان الأميري القطري في وقت سابق أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يلقي كلمة عبر تقنية الاتصال المرئي في الجلسة الرئيسية للاجتماع.

قطر لعبت دوراً محورياً في دعم جهود السلام

وتلعب قطر دوراً محورياً في دعم جهود السلام في أفغانستان، حيث رعت جولات الحوار بين حركة طالبان والولايات المتحدة. تمخض عنها اتفاق الدوحة الذي أنهى الغزو الأمريكي.

كما ساهم في مغادرة جميع الجنود الأجانب من البلد الذي سجل حرباً شرسة تسببت في سقوط الضحايا، وأثرت على استقراره.

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