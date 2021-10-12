موسيماني وشروط تجديد عقده مع نادي الأهلي المصري
موسيماني وشروط تجديد عقده مع نادي الأهلي المصري
Imageرياضة

تفاصيل أزمة المدرب موسيماني مع الأهلي بشأن تجديد عقده

كتب فارس أبو شيحة
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كشف الإعلامي المصري المقرب من نادي الأهلي أحمد شوبير، تفاصيل أزمة المدرب بيتسو موسيماني. المدير الفني لفريق الأهلي مع إدارة مجلس الأهلي بشأن شروطه لتجديد عقده مع المارد الأحمر.

موسيماني والأهلي

وقال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات له عبر راديو “أون سبورت أف أم”، بأن زوجة مدرب الأهلي موسيماني ووكيل أعماله تصر على تجديد عقده في الوقت الحالي لمدة ثلاثة مواسم براتب 200 ألف دولار شهريًا عن أول موسم، ثم 240 ألف دولار في الموسم التالي، موضحه أن الأهلي يرغب في التريث في الأمر حاليًا.

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وأضاف شوبير، ” مجلس الإدارة يعقد جلسات مع موسيماني منذ نحو أسبوع للاتفاق على بنود العقد الجديد، حيث أن الأهلي يرفض الشرط الجزائي الذي يطالب به وكيل أعمال المدرب موسيماني وهو الحصول على راتب كامل في حال إقالته بينما يصر الأهلي إعطائه مبلغ عن ثلاثة شهور فقط.

رحيل موسيماني

واستكمل شوبير، ” الأهلي سبق وأن طلب من موسيماني عدم تسريب أي معلومات عن العقود سواء في عقده أو عقد مدرب الاحمال الجديد، إلا أن العقد قد نشر في العديد من الصحف الجنوبية الأفريقية. بالإضافة لتسريبات تتعلق بتلقيه عروضًا للرحيل عن الأهلي وهو ما دفع الأخير للرد بشأن تسريب شروط موسيماني للتجديد في عقده”.

وتابع، ” مجلس الإدارة ليس غاضبًا من موسيماني ولكن هناك حالة من العتاب بين الجانبين، مشددا بأن الأهلي قد نفذ كافة شروط المدرب بشأن الصفقات خلال موسم الانتقالات الصيفية”.

وبين شوبير، بأن النادي القطري الذي أعلن موسيماني. عن تلقيه عرضًا منه، لديه مدرب خاص به والعلاقة مستقرة، كما أن الوحدة الإماراتي أكد عدم رغبته في التعاقد مع مدرب الأهلي المصري.

شروط موسيماني

وقد طلب المدرب الجنوبي الأفريقي موسيماني ثلاثة أمور من أجل تجديد عقده مع نادي الأهلي المصري، وهو رفع العقوبة التي تم توقيعها عليه بسبب خسارة كأس السوبر المصري أمام فريق طلائع الجيش. بركلات الترجيح والمقدرة بمبلغ 300 ألف جنيه مصري.

وكذلك رفض تواجد مدرب عام لفريق الأهلي في الجهاز الفني، والثالث وضع بند يحميه من الإقالة في التعاقد الجديد.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة قوية أمام منافسه الحرس الوطني في ذهاب دور ال32 من منافسات. دوري الأبطال الأفريقي في النيجر مطلع الأسبوع المقبل.

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