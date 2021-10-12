تفاصيل أزمة المدرب موسيماني مع الأهلي بشأن تجديد عقده

كشف الإعلامي المصري المقرب من نادي الأهلي أحمد شوبير، تفاصيل أزمة المدرب بيتسو موسيماني. المدير الفني لفريق الأهلي مع إدارة مجلس الأهلي بشأن شروطه لتجديد عقده مع المارد الأحمر.

موسيماني والأهلي

وقال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات له عبر راديو “أون سبورت أف أم”، بأن زوجة مدرب الأهلي موسيماني ووكيل أعماله تصر على تجديد عقده في الوقت الحالي لمدة ثلاثة مواسم براتب 200 ألف دولار شهريًا عن أول موسم، ثم 240 ألف دولار في الموسم التالي، موضحه أن الأهلي يرغب في التريث في الأمر حاليًا.

🔴🦅 مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: لم نقبل شروط موسيماني الثلاثة للتجديد.. وموقف التفاوض الحالي pic.twitter.com/WglEczzO4S — FilGoal (@FilGoal) October 11, 2021

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وأضاف شوبير، ” مجلس الإدارة يعقد جلسات مع موسيماني منذ نحو أسبوع للاتفاق على بنود العقد الجديد، حيث أن الأهلي يرفض الشرط الجزائي الذي يطالب به وكيل أعمال المدرب موسيماني وهو الحصول على راتب كامل في حال إقالته بينما يصر الأهلي إعطائه مبلغ عن ثلاثة شهور فقط.

شبكة "iDiski Times" الجنوب إفريقية 🗞️ محادثات تجديد العقد بين موسيماني والأهلي وصلت إلى طريق مسدود ❌ بسبب طلب موسيماني بـ إدراج بند يحميه من الإقالة يصل إلى نصف مدة العقد الجديد بسبب تخوفه من طبيعة النادي بشأن إقالة المدربين في حال سوء النتائج، لكن الأهلي يرفض هذا الطلب 🤷‍♂️ pic.twitter.com/inxm4W6jOY — سبورت 360 مصرية (@Sport360Egypt) October 11, 2021

رحيل موسيماني

واستكمل شوبير، ” الأهلي سبق وأن طلب من موسيماني عدم تسريب أي معلومات عن العقود سواء في عقده أو عقد مدرب الاحمال الجديد، إلا أن العقد قد نشر في العديد من الصحف الجنوبية الأفريقية. بالإضافة لتسريبات تتعلق بتلقيه عروضًا للرحيل عن الأهلي وهو ما دفع الأخير للرد بشأن تسريب شروط موسيماني للتجديد في عقده”.

شوبير عبر الراديو : قولت لحضراتكم قبل كده في قلق بين موسمياني والأهلي وكررتها تلت أربع خمس تسع عشر مرات!، إيه اللي حصل خلال الكام يوم اللي فاتوا!؟

مشكلة الأهلي مع موسيماني إن دايما الأخبار بتطلع من جنوب إفريقيا، شبكه بقى أو صحفيه أو صحفي فالقصة بتبدأ يحصل قلق هنا، يتبع 1 pic.twitter.com/DIGyn7P2qf — Abdul Latif Fawzy (@abdullatiffawzy) October 12, 2021

وتابع، ” مجلس الإدارة ليس غاضبًا من موسيماني ولكن هناك حالة من العتاب بين الجانبين، مشددا بأن الأهلي قد نفذ كافة شروط المدرب بشأن الصفقات خلال موسم الانتقالات الصيفية”.

وبين شوبير، بأن النادي القطري الذي أعلن موسيماني. عن تلقيه عرضًا منه، لديه مدرب خاص به والعلاقة مستقرة، كما أن الوحدة الإماراتي أكد عدم رغبته في التعاقد مع مدرب الأهلي المصري.

شروط موسيماني

وقد طلب المدرب الجنوبي الأفريقي موسيماني ثلاثة أمور من أجل تجديد عقده مع نادي الأهلي المصري، وهو رفع العقوبة التي تم توقيعها عليه بسبب خسارة كأس السوبر المصري أمام فريق طلائع الجيش. بركلات الترجيح والمقدرة بمبلغ 300 ألف جنيه مصري.

يلا كورة يكشف.. رغبات موسيماني المالية لتمديد تعاقده مع الأهلي pic.twitter.com/arqXnBUGh6 — Yallakora (@Yallakoranow) October 11, 2021

وكذلك رفض تواجد مدرب عام لفريق الأهلي في الجهاز الفني، والثالث وضع بند يحميه من الإقالة في التعاقد الجديد.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة قوية أمام منافسه الحرس الوطني في ذهاب دور ال32 من منافسات. دوري الأبطال الأفريقي في النيجر مطلع الأسبوع المقبل.

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