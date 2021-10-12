أحلام تبهر الجميع بفستانها المرصع بالذهب المعتق! (فيديو)

أبهرت الفنانة الإماراتية أحلام، جمهورها بالفستان الذي ظهرت به في دبي.

وشاركت أحلام مجموعة صور عبر حسابها على (انستجرام)، تكشف تفاصيل إطلالتها.

أحلام في إكسبو دبي 2020

وظهرت أحلام في حفل افتتاح إكسبو دبي 2020، بفستان طويل مخملي أزرق.

كما بدا الفستان على شكل قفطان مغربي مرصع بالذهب والتطريزات، مستوحى من الطابع الأندلسي.

وبحسب ما كشفت أحلام، فهو من توقيع المصمم العالمي زهير مراد.ونسقت الفنانة الإماراتية مع الإطلالة إكسسوارات رقيقة.

هذا وقد اختارت الفنانة تصفيفة الشعر الويفي المنسدل على الجانبين.

واستكملت الفنانة الإماراتية إطلالتها مع مكياج ناعم بدرجات النيود.

تطريز إماراتي وخيوط الذهب

وعقبت احلام على صورها: (ما حدث في هذه الليلة في إكسبو دبي شي عظيم فخر للعالم بأسره).

وزادت: (استوحيت فستاني من التطريز الإماراتي الخليجي العربي).

وأكدت أن الفستان مرصع بالمرايات وخيوط الذهب المعتقة.

واستطردت: (كما اضفت عليه أنا والمصمم العالمي زهير مراد الطابع الأندلسي).

وأشارت إلى أنها فعلت ذلك ليليق بها كفنانة إماراتية تمثل دولتها الإمارات.

حدث عظيم تاريخي

وعقبت: ( هذا حدث عظيم تاريخي، وأمثل الوطن العربي).

وختمت: (وأحببت أن ألقي تحية إماراتية عربية على كل العالم بأسره بثلاث لغات العربية، والإنجليزية، والفرنسية).

كما غنت احلام، بـ3 لغات في حفل افتتاح معرض إكسبو 2020 في دبي.

وظهرت أحلام في الحفل وهي تغني بالعربية والإنجليزية والفرنسية.

معرض إكسبو دبي 2020

وبدأ إكسبو 2020 في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وسيستمر إلى 31 مارس/آذار 2022 تحت شعار (تواصل العقول وصنع المستقبل).

وسبق أن أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن الإمارات تستخدم معرض “إكسبو 2020 دبي” للترويج لصورة عامة من الانفتاح.

كما أشارت المنظمة إلى أن الأمر يتنافى مع جهود الحكومة لمنع التدقيق في انتهاكاتها الممنهجة لحقوق الإنسان.

وعلق مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش على معرض إكسبو 2020.

فرصة للإمارات

وقال: (هو فرصة أخرى للإمارات لتقدم نفسها إلى العالم على أنها منفتحة ومتسامحة وتحترم الحقوق).

كما زاد: (بينما تغلق مجال السياسة والخطاب العام والنشاط الحقوقي في الداخل).

وقالت هيومن رايتس ووتش إن الهدف المعرض تعزيز صورة العلاقات العامة للإمارات كدولة منفتحة.

في غضون ذلك اشارت إلى أن سلطاتها المسيئة تمنع بقوة جميع الانتقادات والمعارضة السلمية.

إجازة ونقاهة

وفي سياق آخر، اتخذت أحلام الشهر الماضي قرارها بالتوقف عن العمل والغناء مؤقتا.حيث ستأخذ فترة إجازة ونقاهة.

وعبر منشور لها على انستغرام، نشرت أحلام صورا لها وهي ترتدي ملابس سوداء.

وعلقت بقولها: (مساء الخير حبايبي قررت آخذ اجازة قصيرة لمدة شهر راحة واستجمام).

وتابعت: ( قبل بدء موسم حافل باذن الله اول شهر تسعة).

كما زادت أحلام حينها: (اللهم اني استودعتك نفسي وذريتي ومن معي).

وختمت: (فأحفظنا بحفظك وامانك استودعتكم الله أحبكم).

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وتساءل متابعوها عن الوجهة التي اختارتها لقضاء إجازتها، وأرفقت المنشور بإيموجي الطائرة.

فستان غريب

وقبلها بأيام شاركت أحلام جمهورها مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير.وخضعت الفنانة للجلسة من أجل أغنية (تسولف عبرتي).

وظهرت أحلام بفستان غريب بلون أخضر أشبه بالقفطان المغربي.

كما بدا الفستان على شكل قفطان مغربي مرصع بالذهب والتطريزات، مستوحى من الطابع الأندلسي.

وتزين الفستان بنقوشات ذهبية لامعة، وارتدت قفازات ذهبية غريبة في يدها.

واعتمدت الفنانة تسريحة الشعر المسدول والمكياج الترابي.كما ظهرت الفنانة خلال الصور وهي تمسك آلة الكمان الموسيقية.

كما كتبت تعليق فيه معلومات عن أغنيتها الجديدة.

وقالت: (تسولف عبرتي، كلمات : عبدالله ابوراس، ألحان : ناصر الصالح توزيع : خالد عز، مكس : جاسم محمد).

طلاق الفنانة أحلام

وضجت مواقع التواصل قبل أشهر بأنباء عن طلاق احلام الشامسي من زوجها، اذ تصدر هاشتاج (طلاق الفنانة أحلام)، الترند الأول عبر (تويتر).

وذلك وسط حالة من الجدل حول أسباب طلاق الفنانة من بطل الرالي القطري مبارك الهاجري فجأة.

ورداً على ذلك، نفى مبارك الهاجري هذه الأنباء بطريقة غير مباشرة. حيث نشر الهاجري صورة وهو يحتضن زوجته أحلام عبر حسابه الرسمي على تويتر.

كما أرفق الهاجري الصورة بتعليق قال فيه: (يا حبيبتي يالغاليه ام فاهد كل يوم يزيد حبك بقلبي).

من جهتها، تجاهلت احلام شائعة طلاقها من مبارك الهاجري بسبب خلافات بينهما.

واستمرت بنشاطها في حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن تتطرق للأمر.

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