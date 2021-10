نيمار يعلن موعد اعتزاله عالم كرة القدم دولياً

أعلن النجم البرازيلي نيمار جونيور 29 عامًا، عن تحديد موعد اعتزاله للعب دوليًا مع منتخب البرازيل “السامبا”، خلال تصريحات صحفية أدلى بها في فيلم وثائقي حمل عنوان ” نيمار وسلالة الملوك” من إنتاج شبكة دازن الألمانية.

وقال النجم البرازيلي نيمار جونيور في تصريحات صحيفة له ضمن الفيلم الوثائقي الذي حمل عنوان ” نيمار وسلالة الملوك”، قائلاً: ” أعتقد أن بطولة العالم الأخيرة بالنسبة لي، لأنني أعرف ما إذا كنت أمتلك القوة الذهنية في التعامل مع كرة القدم بعد ذلك”.

وبين في حديث نقلته وكالة أسيوشيتد برس العالمية عن البرازيلي نيمار، قوله: ” ولهذا السبب سأفعل ما بوسعي من أجل إنهاء مسيرتي الدولية بشكل جيد، وسأفعل كل شيء للفوز بالمونديال مع منتخب بلادي وتحقيق أكبر أحلامي منذ الصغر، وآمل أن أتمكن في ذلك”.

Neymar says the 2022 World Cup could be his last 🗣️ pic.twitter.com/nw3Fg4aF2X

وأردف نيمار، ” لا أعرف ما الذي يجب أن أفعله أيضًا بهذا القميص حتى يحترم الناس نيمار”، وقد واجه نجم السامبا نيمار موجة من السخرية بفقدان لياقته في المباراة التي حقق فيها البرازيل الفوز على تشيلي بهدف نظيف دون رد.

وقد رد نيمار على تلك الانتقادات من خلال نشر صورة له عبر حسابه الشخصي، يظهر فيها مدى لياقته بعد خلع قميصه والكشف عن بطنه.

وقد شارك البرازيلي نيمار مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مع منتخب البرازيل “السامبا”، أمام منافسه منتخب كولومبيا والتي شهدت القوة والسيطرة بين كلا المنتخبين، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي دون إحراز أي من الأهداف خلال تصفيات قارة أمريكيا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

"I don't know if I have the strength of mind to deal with football any more."

Neymar expects the 2022 World Cup will be his last 🏆

Watch Neymar & The Line Of Kings now exclusively on DAZN https://t.co/uhtjETVSyP pic.twitter.com/Dyl4rDEHce

