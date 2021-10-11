نيمار والحديث عن موعد الاعتزال لكرة القدم
نيمار والحديث عن موعد الاعتزال لكرة القدم
Imageرياضة

نيمار يعلن موعد اعتزاله عالم كرة القدم دولياً

كتب فارس أبو شيحة
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أعلن النجم البرازيلي نيمار جونيور 29 عامًا، عن تحديد موعد اعتزاله للعب دوليًا مع منتخب البرازيل “السامبا”، خلال تصريحات صحفية أدلى بها في فيلم وثائقي حمل عنوان ” نيمار وسلالة الملوك” من إنتاج شبكة دازن الألمانية.

نيمار والاعتزال الدولي

وقال النجم البرازيلي نيمار جونيور في تصريحات صحيفة له ضمن الفيلم الوثائقي الذي حمل عنوان ” نيمار وسلالة الملوك”، قائلاً: ” أعتقد أن بطولة العالم الأخيرة بالنسبة لي، لأنني أعرف ما إذا كنت أمتلك القوة الذهنية في التعامل مع كرة القدم بعد ذلك”.

وبين في حديث نقلته وكالة أسيوشيتد برس العالمية عن البرازيلي نيمار، قوله: ” ولهذا السبب سأفعل ما بوسعي من أجل إنهاء مسيرتي الدولية بشكل جيد، وسأفعل كل شيء للفوز بالمونديال مع منتخب بلادي وتحقيق أكبر أحلامي منذ الصغر، وآمل أن أتمكن في ذلك”.

وأردف نيمار، ” لا أعرف ما الذي يجب أن أفعله أيضًا بهذا القميص حتى يحترم الناس نيمار”، وقد واجه نجم السامبا نيمار موجة من السخرية بفقدان لياقته في المباراة التي حقق فيها البرازيل الفوز على تشيلي بهدف نظيف دون رد.

وقد رد نيمار على تلك الانتقادات من خلال نشر صورة له عبر حسابه الشخصي، يظهر فيها مدى لياقته بعد خلع قميصه والكشف عن بطنه.

نيمار والمشاركة مع منتخب البرازيل

وقد شارك البرازيلي نيمار مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مع منتخب البرازيل “السامبا”، أمام منافسه منتخب كولومبيا والتي شهدت القوة والسيطرة بين كلا المنتخبين، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي دون إحراز أي من الأهداف خلال تصفيات قارة أمريكيا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

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وقد شارك البرازيلي نيمار في 113 مباراة مع المنتخب البرازيلي منذ عام 2010، مسجلاً 69 هدفًا في كافة المسابقة الدولية التي ظهر فيها.

ترتيب المجموعة في تصفيات مونديال كأس العالم 2022

ويتصدر منتخب البرازيل في صدارة ترتيب المجموعة خلال تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 برصيد 28 نقطة، يليه منتخب الأرجنتين في ثاني ترتيب الجدول برصيد 22 نقطة.

وفي ثالث ترتيب آتى منتخب الإكوادور برصيد 16 نقطة، متساويًا بذلك بعدد النقاط مع منتخب الأوروغواي في المركز الرابع، وآتى منتخب كولومبيا في خامس الترتيب برصيد 15 نقطة.

أما في المركز السادس جاء منتخب البارغواي برصيد 12 نقطة، يليه منتخب البيرو برصيد 11 نقطة في المركز السابع، وآتى منتخب تشيلسي برصيد 10 نقطة في ثامن جدول الترتيب.

وجاء منتخب بوليفيا في المركز التاسع برصيد 9 نقاط، بينما في أدنى الترتيب منتخب فنزويلا برصيد 7 نقاط خلال تصفيات مونديال لكأس العالم 2022.

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