بلومبيرغ: نشاط الأعمال في دبي فقد قوته قبل معرض إكسبو

قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، إنّ نشاط الأعمال في دبي فقد قوته في الفترة التي سبقت معرض إكسبو العالمي.

نشاط الأعمال في دبي فقد قوته

وقالت الوكالة إنّ النشاط التجاري في دبي نما بوتيرة أبطأ الشهر الماضي، مع انخفاض الطلبات الجديدة لأول مرة منذ فبراير حتى مع استعداد المدينة لإطلاق معرض إكسبو الدولي 2020. ونما القطاع الخاص غير النفطي للشهر العاشر على التوالي، وفقًا لـ IHS Markit.

وكان مؤشر مديري المشتريات للمركز التجاري الرئيسي في الشرق الأوسط عند 51.5 في سبتمبر ، أعلى من 50 علامة.بحسب الوكالة

وقادت صناعة البناء في الإمارة الانخفاض العام مع انخفاض الأعمال الجديدة لأول مرة منذ يونيو.

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وشهد قطاع السفر والسياحة ارتفاعًا مدفوعًا بزيادة الطلب من معرض إكسبو 2020.

وارتفعت مستويات التوظيف بشكل طفيف فقط وبأقل تقدير في أربعة أشهر.

كما ارتفعت تكاليف المدخلات ولكن معدل تضخم التكلفة كان هامشيًا مما أدى إلى انخفاض متوسط ​​السعر.

كانت الثقة في الأعمال أفضل حيث أشارت الشركات إلى أن معرض إكسبو 2020 سيحقق المزيد من المبيعات.