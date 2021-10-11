موعد مباراة منتخب إنجلترا وهنغاريا في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

يستضيف منتخب إنجلترا نظيره منتخب هنغاريا مساء يوم الثلاثاء، في إطار تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، على أرض ملعب ” ويمبلي” في العاصمة البريطانية لندن.

موعد مباراة منتخب إنجلترا وهنغاريا

وستنطلق مباراة منتخب إنجلترا وهنغاريا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، اليمن، العراق، البحرين، قطر، سوريا، لبنان، الأردن.

وبتوقيت دولة مصر “القاهرة”، وليبيا، السودان عند الساعة التاسعة إلا ربع، أما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” القطرية التي تمتلك حقوق البث لمباريات منافسات دوري الأمم الأوروبية في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

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وستبث المباراة عبر قناة “beIN Sports premium 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11766، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب عمودي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على المباراة عبر شبكة قنوات ” beIN Sports” القطرية، المعلق الرياضي خالد الحدي.

تشكيلة منتخب إنجلترا

وسيلعب المدير الفني لمنتخب إنجلترا “غاريث ساوثغيت”، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه منتخب هنغاريا، حيث سيكون في حراسة المرمى نيك بوب.

One day to go until we take on Hungary! 👊 pic.twitter.com/8v9Y2pA94p — England (@England) October 11, 2021

وفي خط الدفاع سيكون كلاً من، ترنت أرنولد، هاري ماغواير، كيران تريبير، تايرون مينغز، أما في خط الوسط سيلعب ماسون ماونت، جيسي لينغارد، بوكايا ساكا، جيمس براوس، أما في هجوم الفريق سيكون كلاً من اللاعبين، هاري كين، فيل فودين، رحيم سترلينغ.

تشكيلة منتخب هنغاريا

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإيطالي ” ماركو روسي”، في تشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب المستضيف إنجلترا، حيث سيكون في حراسة المرمى جولاتشي.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England players training at Hotspur Way ahead of their game against Hungary. pic.twitter.com/ufDdT3477K — Football Daily (@footballdaily) October 11, 2021

وفي خط الدفاع سيلعب كلاً من: بوتكا، أوربان، أتيلا سالاى، بينما في خط الوسط سيأتي كلاً من: أدم ناجي، لوفرنسيس، كلينهسلر، أندرياس شافير، أتيلا فيولا، أما خط هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثنائي، رولان شالاى، أدم سالاى.

ترتيب الفريقين في تصفيات أوروبا لمونديال العالم 2022

ويتربع منتخب إنجلترا على صدارة ترتيب تصفيات قارة أوروبا لمونديال كأس العالم 2022، برصيد 19 نقطة، بينما جاء منتخب هنغاريا في المركز الرابع من ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط.

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