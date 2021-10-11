منتخب مصر يفوز على ليبيا ويعزز صدارته في تصفيات كأس العالم 2022

تغلب منتخب مصر في مباراة الإياب على منتخب ليبيا بثلاثة أهداف نظيفة دون مقابل، في المباراة التي جمعت كلا المنتخبين في إطار تصفيات أفريقيا لمونديال كأس العالم 2022 على أرض ملعب ” 28 مارس”.

أهداف منتخب مصر في شباك ليبيا

وسجل منتخب مصر ” الفراعنة” هدف اللقاء الأول في الدقيقة ال40 عن طريق أحمد فتوح بتسديدة قوية. سجلها بقوة داخل شباك مرمى منتخب ليبيا، بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة ال45 أحرز مصطفى محمد. الهدف الثاني برأسية كروية جميلة عانقت شباك المرمى.

وفي الدقيقة ال72 سجل اللاعب رمضان صبحي الهدف الثالث في هجمة مرتدة سريعة سجلها اللاعب على يسار حاس المرمى بعد عرضية رائعة من اللاعب محمد صلاح لينتهي اللقاء. بين كلا المنتخبين بفوز منتخب مصر بثلاثة أهداف نظيفة دون رد.

منتخب مصر ينفرد بصدارة المجموعة بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه ويضع قدما في الدور النهائي من التصفيات 🌟🇪🇬 pic.twitter.com/di2wbjoiWT — FilGoal (@FilGoal) October 11, 2021

تشكيلة منتخب مصر

ولعب المدرب البرتغالي كارلوس كيروش بتشكيلة أساسية في مواجهة منافسه منتخب ليبيا، حيث تواجد في حراسة المرمى محمد الشناوي.

أما في دفاع الفريق كان كلاً من: أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، أحمد حجازي، أحمد فتحي. وفي خط الوسط آتى كلاً من: محمد النني، عمرو السولية، حمدي فتحي، عمر مرمرش وجاء في هجوم الفريق كلاً من: محمد صلاح، مصطفى محمد، عبد الله السعيد.

تشكيلة منتخب ليبيا

ودخل المدرب الإسباني خافيير كليمنتي، في مواجهة قوية أمام منافسه المستضيف منتخب مصر. وكان في حراسة المرمى محمد نشنوش.

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: سند الورفلي، علي سلامة، علي معتوق، أما في وسط الفريق آتى كلاً من: المعتصم المصراتي، مؤيد اللافي، أحمد بن علي، أحمد التربي، بينما في هجوم الفريق تواجد كلاً من: حمدو الهوني، أنيس سالتو، محمد زعبية.

ترتيب الفريقين في تصفيات كأس العالم 2022

ورفع منتخب مصر بهذا الفوز رصيد إلى 10 نقاط متصدرًا جدول ترتيب المجموعة في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، بينما جاء منتخب ليبيا في وصافة الترتيب برصيد 6 نقاط.