لأول مرة في تاريخ الكويت سيسمح للنساء بدخول الجيش والدفعة الأولى 150 كويتية

لأول مرة في تاريخ الكويت سيسمح للنساء بالدخول والتعيين في الجيش الكويتي، بعدما كان هذا الأمر من المحظورات قديما.

وفي هذا السياق نقلت صحيفة “القبس” أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ “حمد جابر العلي” بصدد إصدار هذا القرار في وقت قريب.

وأضافت أن “القرار المرتقب يستهدف السماح للمرأة الكويتية بالالتحاق بشرف الخدمة العسكرية بجانب إخوانها الرجال من حماة الوطن والدفاع عن ترابه كضباط وضباط صف.”

السماح للنساء بدخول الجيش الكويتي

وسيكون ذلك من خلال عملهن في قطاعات الخدمات المساندة بوزارة الدفاع، كالخدمات الطبية وغيرها من الإدارات والأقسام في تلك القطاعات.

هذا وأشارت المصادر إلى أن “الهدف من العملية الاستفادة من الطاقات والإمكانات النسائية في خدمة الجيش الكويتي”.

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وشددت المصادر، على أن “الدفعة الأولى المنتظر قبولها تتراوح ما بين 100 إلى 150 مواطنة، سيتم ترشيحهن لدورة ضباط وضباط صف”.

الخطط والاستراتيجيات المستقبلية للجيش الكويتي

ويشار إلى أنه أواخر سبتمبر الماضي استعرض مجلس الدفاع العسكري الكويتي، الخطط والاستراتيجيات المستقبلية للجيش الكويتي، خلال الاجتماع الذي انعقد بحضور رئيس الأركان العامة ونائبه وكبار قادة الجيش.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، إن وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي بحث مع أعضاء مجلس الدفاع العسكري، آخر التطورات والمستجدات في جميع وحدات الجيش الكويتي.

عقد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح إجتماعاً صباح اليوم برئاسة الأركان حضره سعادة رئيس الأركان العامة للجيش وسعادة نائب رئيس الأركان للجيش وأعضاء مجلس الدفاع العسكري وعدد من كبار قادة الجيش المزيد : https://t.co/uLDewggsb5 pic.twitter.com/PSpHD8h5Jg — KUWAIT ARMED FORCES-الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) September 20, 2021

وذكرت أنه تم “استعرض الخطط والاستراتيجيات المستقبلية، ووجهات النظر حول عديد من القضايا والموضوعات ذات العلاقة بالقوات المسلحة”.

ووفقاً للبيان أعرب الوزير الكويتي عن “تقديره واعتزازه بالجهود التي يبذلها رئيس الأركان ونائبه لتذليل جميع العقبات التي تعترض تنفيذ الخطط الاستراتيجية”.

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ودعا العلي قيادات جيش الكويت إلى “اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتنفيذ وحدات الجيش مهامها وواجباتها على أكمل وجه وتوفير احتياجاته كافة”.

كما دعاهم إلى “بذل مزيد من الجهود، وتعزيز التعاون بين مختلف قطاعات الجيش لخدمة الوطن وحمايته والذود عنه”.

وتحتل الكويت المرتبة الـ85 عالمياً في قوة الجيوش، وتؤكد قيادة الكويت أهمية تعزيز كفاءة وقدرات القوات المسلحة الكويتية، وتسليحها وفق أحدث الأسلحة والمعدات.

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