تجربة تاريخية .. علاج جديد لمرض السرطان يمكن أن يقضي على الأورام لدى المرضى الميؤوس من شفائهم

في تجربة تاريخية، اكتشف علماء أن علاجًا جديدًا لمرض السرطان يمكن أن يقضي على الأورام لدى المرضى الميؤوس من شفائهم، عبر مزيج من أدوية العلاج المناعي. وفقًا لدراسة أجراها باحثون في معهد أبحاث السرطان (ICR) بلندن و مستشفى مارسدن الملكية.

تجربة علاج جديد لمرض السرطان

أخبر أحد المرضى، الذي كان من المتوقع أن يموت قبل أربع سنوات، صحيفة الغارديان عن اللحظة “المذهلة” التي اتصلت به الممرضات بعد أسابيع من انضمامه إلى الدراسة، ليقولوا إن ورمه “اختفى تمامًا”. أصبح الجد البالغ من العمر 77 عامًا الآن مصابًا بالسرطان وأمضى الأسبوع الماضي في رحلة بحرية مع زوجته.

وجد العلماء أن الجمع بين أدوية nivolumab و ipilimumab أدى إلى انخفاض حجم الأورام في مرضى الرأس والرقبة الذين يعانون من أمراض مزمنة. وفي بعض الحالات، اختفى السرطان تمامًا، وذُهل الأطباء لعدم العثور على أي علامة للمرض.

ويعتقد الخبراء أن الجمع بين عقاري العلاج المناعي يمكن أن يثبت أنه سلاح جديد فعال ضد عدة أشكال من السرطان المتقدم.

وأشارت نتائج التجارب الأخرى لتوليفة الأدوية سابقًا إلى فوائد مماثلة لمرضى سرطان الكلى والجلد والأمعاء المصابين بأمراض مميتة.

آثار جانبية أقل

قال العلماء إنه بالإضافة إلى تعزيز فرص البقاء على قيد الحياة على المدى الطويل للمرضى، فإن العلاج المناعي تسبب أيضًا في آثار جانبية أقل بكثير مقارنة بالطبيعة المرهقة للعلاج الكيميائي “الشديد” ، وهو العلاج القياسي المقدم للعديد من المرضى المصابين بالسرطان المتقدم.

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كانت نتائج المرحلة الثالثة من الدراسة، والتي شملت ما يقرب من 1000 مريض بسرطان الرأس والعنق يموتون، مبكرة وليست ذات دلالة إحصائية ولكنها لا تزال “ذات مغزى إكلينيكيًا”، كما قال معهد أبحاث السرطان بلندن (ICR)، حيث يعيش بعض المرضى شهورًا أو سنوات أطول ويعانون من آثار جانبية أقل.

وقال البروفيسور كريستيان هيلين، الرئيس التنفيذي للمعهد، لصحيفة الغارديان: “هذه نتائج واعدة”. “العلاجات المناعية هي علاجات أكثر لطفًا وذكاءً يمكن أن تعود بفوائد كبيرة على المرضى.”

يتم تشخيص حوالي 12000 شخص في المملكة المتحدة بسرطان الرأس والرقبة كل عام وسيتم تشخيص العديد منهم في مراحل متقدمة. وهناك حاجة ماسة إلى علاجات أفضل وأكثر لطفًا لهؤلاء المرضى يمكنها إبقائهم على قيد الحياة لفترة أطول من مستوى الرعاية الحالي.

عندما تم تشخيص إصابة “باري أمبروز”، 77 عامًا ، من منطفة “بيري سانت إدموندز”، بسرطان الحلق في عام 2017 ، قيل له إنه انتشر بالفعل إلى رئتيه – وأن الرعاية التلطيفية في المستشفى كانت خياره الوحيد.

ولكن في تحول الأحداث التي أنقذت حياته، عُرض على أمبروز فرصة الانضمام إلى الدراسة الجديدة، حيث وافق ولم يتردد في ذلك.

وقال: “على الرغم من أنني اضطررت إلى القيام برحلات نصف شهرية إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه لم يكن لدي أي آثار جانبية وتمكنت من الاستمرار في القيام بالأشياء التي أحبها كالمعتاد: الإبحار وركوب الدراجات وقضاء الوقت مع عائلتي”.

في غضون ثمانية أسابيع من بدء العلاج، كشفت الفحوصات أن الورم في حلقه قد تم استئصاله.

قال أمبروز: “عندما اتصلت ممرضات الأبحاث ليخبرنني أنه بعد شهرين، اختفى الورم في حلقي تمامًا، كانت لحظة رائعة”. “بينما كان لا يزال هناك مرض في رئتي في ذلك الوقت ، كان التأثير مذهلاً.”

وخضع لاحقًا للعلاج الكيميائي، تلته الجراحة. ليس لديه حاليا أي دليل على المرض.

قال أمبروز: “العلاج الذي تلقيته في رويال مارسدن لا يعلى عليه وأنا محظوظ جدًا لأنهم استمروا في العثور على العلاج الذي يناسبني – إنهم الهدية التي تستمر في العطاء”. في الأسبوع الماضي استمتع برحلة بحرية قبالة سواحل المملكة المتحدة مع زوجته سو.

تظهر نتائج التجربة أن توليفة العلاج المناعي تمتعت بمعدل نجاح مرتفع بشكل خاص في مجموعة من المرضى الذين كانت أورامهم تحتوي على مستويات عالية من علامة مناعية تسمى PD-L1.

كانت معدلات البقاء على قيد الحياة لدى أولئك الذين لديهم مستويات عالية من PD-L1 والذين تلقوا كوكتيل العلاج المناعي الأعلى على الإطلاق في تجربة العلاج الأول لسرطان الرأس والرقبة المنتكس أو النقيلي.

هؤلاء المرضى عاشوا في المتوسط ​​ثلاثة أشهر أطول من أولئك الذين خضعوا للعلاج الكيميائي. كان متوسط ​​البقاء على قيد الحياة لهؤلاء المرضى 17.6 شهرًا ، وهو أعلى متوسط ​​تم الإبلاغ عنه على الإطلاق في هذه المجموعة من المرضى.

قال الباحثون إنهم يأملون في أن تظهر النتائج المستقبلية لتجربة CheckMate 651، التي مولتها شركة Bristol Myers Squibb ، فوائد إضافية للعلاج في المرضى الذين يعانون من سرطان الرأس والرقبة المتقدم.