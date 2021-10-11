صحيفة تكشف عن الهدايا التي قدمها ابن سلمان لترامب عندما زار السعودية وبعضها اتضح أنه مزيف

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في تقرير لها عن عدد وقيمة الهدايا التي قدمها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عندما زار الأخير السعودية وفجر التقرير مفاجأة حيث كشف أن بعض هذه الهدايا كان مزيفا.

82 هدية من ابن سلمان لترامب

وفي هذا السياق كشفت الصحيفة أن ترامب وأثناء زيارته للمملكة في مايو 2017، منحت العائلة المالكة له ومرافقيه العديد من الهدايا والتي بلغ عددها نحو 82 هدية.

وكان بينها 3 معاطف مصنوعة من فرو النمر الأبيض والفهد، وخنجر بمقبض يبدو أنه من العاج إلا أنه تبين أن المعاطف التي قدمت للرئيس الأمريكي السابق مزيفة.

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الهدايا أثارت حينها موجة من الجدل والغضب لدى المدافعين عن حقوق الحيوان حيث اعتبروا أن الهدايا تنتهك قانون الأنواع المهددة بالانقراض.

وتجاهل الرئيس السابق الانتقادات وسلم الهدايا إلى إدارة الخدمات العامة، بدلاً من إدارة الأسماك والحياة البرية الأمريكية إلا أنها قامت بمصادرتها هذا الصيف.

الإدارة المعنية بحقوق الحيوانات فور تسلم الهدايا قامت بتحليلها؛ إذ كشفت التحاليل عن مفاجأة غير متوقعة، حيث اتضح أن المعاطف مزيفة وليست طبيعية.

تايلر شيري، المتحدث باسم وزارة الداخلية، التي تشرف على خدمة الأسماك والحياة البرية الأميركية قالت: “لقد قرر مفتشو الحياة البرية والوكلاء أن بطانات المعاطف مصبوغة وليست مصنوعة من فراء طبيعي”.

وتابعت:”أما مقبض الخنجر فيبدو أنه يحتوي على سن أو عظام من العاج، على الرغم من أن التحليل المعملي الإضافي سيكون مطلوباً لتحديد الأنواع.”

هذا وأشارت الصحيفة إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كان السعوديون على علم بأن الفراء مزيف.

هدايا زعماء العرب لترامب وأكثرها بهرجة هدية السيسي

ويشار إلى أنه في وقت سابق أفادت تقارير صحفية بأن وزارة الخارجية الأمريكية كشفت أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تلقى هدايا تزيد قيمتها على 23 ألف دولار من قادة دول منطقة الشرق الأوسط في عام 2019 وحدَه، وذلك وفق وثيقة رسمية نشرتها الوزارة.

إحدى أكثر هذه الهدايا بهرجةً كانت هديةً على هيئة “إطار مزدوج كبير منحوت من الحجر الأسود” عليه صورة ترامب من جهة، وشعار النبالة المصري (نسر صلاح الدين) على ظهره.

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والذي قدَّمه له نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، بحسب الوثيقة، وبلغت قيمة الهدية نحو 4450 دولاراً. ولم تكن تلك هدية السيسي الوحيدة للرئيس الأمريكي، فقد أهداه طوقاً مرصعاً بالجواهر قيمته نحو 2390 دولاراً.

بعيداً عن ترامب، تلقى وزير الخارجية الأسبق مايك بومبيو، أيضاً عدداً كبيراً من الهدايا من قادة الشرق الأوسط. فقد تلقى هدايا تبلغ قيمتها 17289 دولاراً، منها سجادة فخمة من وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، تصل قيمتها إلى نحو 9800 دولار.

كذلك فرغم أن بومبيو يقول إنه سلَّم جميع الهدايا التي تلقاها، قالت وزارة الخارجية إنها تحقق في اختفاء زجاجة ويسكي تبلغ قيمتها نحو 6 آلاف دولار، كان بومبيو تلقاها من وزير خارجية اليابان السابق قبل عامين.

جاءت الهدايا التي قدَّمها السيسي إلى ترامب، قبل أشهر فقط من وصف الأخير له بـ”ديكتاتوري المفضل”.

في حين حظيت إدارة ترامب بعلاقات حميمة مع عدد من قادة دول المنطقة، لا سيما قادة السعودية والإمارات ومصر وإسرائيل.

كما تشير الوثائق كذلك إلى أن صهر ترامب، جاريد كوشنر، تلقى ساعةً قيمتها 3200 دولار من ولي العهد البحريني سلمان في عام 2019.

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