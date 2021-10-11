(شاهد) لحظة إنقاذ جورج كلوني لزوجته أمل بعد موقف مُحرج أمام الكاميرات!

أنقذ ممثل هوليوود الشهير، جورج كلوني، زوجته المحامية البريطانية، لبنانية الأصل أمل علم الدين، من موقف مُحرج تعرضت له أمام الكاميرات، أثناء مشاركتهما في فعاليات مهرجان لندن السينمائي.

حذاء وفستان أمل علم الدين يورطانها!

فأثناء سير أمل علم الدين على السجادة الحمراء في المهرجان، كادت تتعثر وتسقط بسبب فستانها وكعبها العالي، إلا أن جورج كلوني لاحظ وتدارك الموقف وأمسك بها.

حيث اشتبك فستان أمل الأبيض، بكعب الحذاء، وهو ما عرضها للسقوط، ليُسرع جورج إلى تخليصها وفك التشابك الذي حدث.

ويحرص كلوني على السير إلى جوار زوجته أمل في أي مناسبة ومهرجان، منذ ارتباطهما عام 2014.

مهرجان لندن السينمائي

وحضر جورج كلوني بصحبة زوجته أمس الأحد، العرض الأول لفيلمه The Tender Bar في مهرجان لندن السينمائي، مرتدياً بدلة سوداء، بينما ارتدت أمل فستاناً أبيضاً لامع، وتبادلا القبل أمام الكاميرات كعادتهما.

وتدور قصة فيلم The Tender Bar حول جي آر (شيريدان)، وهو صبي نشأ في لونغ آيلاند يحاول تقفي شخصية والده وذلك بين الرعاة السكاري في حانة عمه تشارلي (بن أفليك).

وفي الوقت نفسه، تكافح والدة الطفل (ليلي راب) لإيصال ابنها لمستقبل افضل عبر مغادرة منزل والدها المتهدم (لويد).

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ويُعد الفيلم أحدث تجربة إخراج جديدة لكلوني، وهو من بطولة بن أفليك، و تاي شيريدان، و ليلي راب، و كريستوفر لويد.

وقصة الفيلم مقتبسة عن كتاب بنفس الاسم من تأليف جون جوزيف موهرينجر، وكتب السيناريو ويليام موناهان.

جورج كلوني يمنع زوجته من مشاهدة أحد أفلامه

وفي سياق آخر، كشف كلوني أنه يمنع زوجته من مشاهدة أحد أفلامه السينمائية الشهيرة، وهو فيلم “Batman & Robin”.

وقال كلوني في لقاء صحفي: (أريد أن أحظى ببعض الاحترام من زوجتي، ورفضت السماح لها بمشاهدته).

وقدم كلوني الفيلم في 1997 مؤكداً أنه يمنع أيضا توأمه، أليكساندر وإيلا من مشاهدة لمحة من الفيلم، وذلك لأنه قد يتأذى من تعرضه للانتقاد منهم.

وتم تصنيف فيلم “Batman & Robin” كأسوأ فيلم تم عرضه عن شخصية البطل الخيالى مكافح الجريمة “باتمان”.

وتعرض كلوني حينها لانتقادات شديدة بسبب تصميم بزته كـ”باتمان” في أحداث العمل، ماجعله يتبرأ من بطولته التي شاركه فيها النجم أرنولد شوارزنجر، وأوما ثورمان، وكريس أودونيل، وكان من إخراج الراحل جويل شوماخر.

طفل ثالث لجورج كلوني وأمل!

وفي يونيو الماضي، حسم جورج كلوني، وزوجته الأبناء المتداولة حول انتظارهما مولوداً جديداً بعد مرور أربع سنوات على إنجابهما توأم.

حيث ذكر وسائل إعلام أمريكية حينها، أن كلوني وأمل علم الدين، اعترفا لأصدقائهما والعائلة أنهما يستعدان لاستقبال طفل ثالث.

ونقلت مجلة (أوكي) عن مصادر قولها إن جورج كلوني وزوجته يتوقعان توأماً جديداً، وأن أمل علم الدين تجازوت الثلث الأول من حملها، مشيراً إلى أن علامات الحمل قد بدأت في الظهور عليها، وسرعان ما سيعرف الجميع.

لكن المتحدث باسم كلوني وأمل علم الدين، نفى تلك الأنباء وأكد أنها غير صحيحة، بحسب صحيفة (ذا صن) البريطانية.

وذكر المصدر أن جورج كلوني وأمل علم الدين كانا في مرحلة سابقة، غير متأكدين مما إذا كان بإمكانهما إنجاب المزيد من الأطفال، وأن الأخبار قوبلت بالتمنيات الطيبة في كل مكان.

إنجاب الأطفال حب غير مشروط

وتابع المصدر: (إن إنجاب الأطفال هو شيء أراده كل من جورج وأمل حقاً. إنه أمر مثير للغاية. كان جورج منفتحاً بشأن رغبته في المزيد من الأطفال. كما أن توأميهما إيلا وألكساندر مسروران بأن يصبحا شقيقين كبيرين).

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وسبق أن تحدث جورج كلوني في مارس الماضي عن كيفية تغير الحياة حين أصبح أباً، كما تحدث لاحقًا إلى CBS This Morning حول كيفية تغيير أمل والأطفال لحياته.

وقال كلوني حينها: (أنا سعيد حقًا لأنني أقضي الكثير من الوقت مع أطفالي. لا شك في أن وجود “أمل” في حياتي قد غيّر كل شيء بالنسبة لي).

(إذا لم أستيقظ كل 3 ساعات أشعر بالذنب)

وأضاف النجم الأمريكي: (تمنح الأبوة إحساساً بالانتماء، والشعور بالمنزل والحب غير المشروط، وكل الأشياء التي كنت أتمنى أن أحصل عليها).

وسبق أن قال موقع صحيفة (ديلي ميل) البريطانيّ أن جورج كلوني يستيقظ كل 3 ساعات لمساعدة زوجته المحامية الحقوقية أمل علم الدين خلال إرضاعها الطفلين والاهتمام بهما.

وقال كلوني لـ(Entertainment Tonight): (إذا لم أستيقظ أشعر بالذنب، كما تعلمون.. فكل الخطوات التي أقوم بها من أجل مساعدتها تحمل الكثير من المتعة).

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